Polska była za, Francja i Wielka Brytania – przeciw. Upadła kluczowa inicjatywa NATO dla Ukrainy

Wojciech RodakRedaktor Forsal.pl, specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa
dzisiaj, 08:52
Zełenski, Macron i Starmer w Kijowie
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zaproponował, by sojusznicy przeznaczali 0,25 proc. PKB na pomoc wojskową dla Ukrainy. Według doniesień medialnych jego inicjatywę zablokowały Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy i Kanada. Polska znalazła się w gronie państw, które poparły ten pomysł.

Pomoc dla Ukrainy wzrosłaby trzykrotnie

Według źródeł brytyjskiego dziennika "The Telegraph" koncepcję Ruttego poparło co najmniej siedem krajów – głównie te, które już wydają ponad 0,25 proc. PKB na pomoc dla Kijowa. Były to, oprócz Polski, Holandia oraz kraje skandynawskie i bałtyckie. Nie miało to jednak znaczenia, ponieważ decyzje w NATO zapadają na zasadzie konsensusu.

Rutte liczył, że plan zostanie zatwierdzony podczas lipcowego szczytu NATO w Turcji. Gdyby inicjatywa została przyjęta, roczna pomoc wojskowa mogłaby wzrosnąć niemal trzykrotnie – do 143 mld dolarów. Takie wyliczenia przedstawił wcześniej serwis Politico, opierając się na łącznym PKB państw NATO.

Rutte już wcześniej podkreślał, że wsparcie dla Kijowa jest w NATO "nierównomiernie rozłożone" i że wiele krajów wydaje zbyt mało na pomoc Ukrainie. Szef sojuszu zaznaczał też, że Europa powinna wziąć na siebie większą odpowiedzialność i nie polegać w tej kwestii wyłącznie na USA.

To był pomysł Zełenskiego

Pomysł przeznaczania na Ukrainę 0,25 proc. PKB po raz pierwszy przedstawił latem ubiegłego roku ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

– Ukraina jest częścią europejskiego systemu bezpieczeństwa i chcemy, aby 0,25 proc. PKB każdego państwa partnerskiego trafiało do naszego przemysłu obronnego i krajowej produkcji – mówił wówczas Zełenski.

W 2025 roku Kijów otrzymał od partnerów pomoc wojskową o wartości 45 mld dolarów. Kwota ta obejmowała zarówno zakupy uzbrojenia dla ukraińskiej armii, jak i inwestycje w ukraińskie przedsiębiorstwa zbrojeniowe.

Miliard euro miesięcznie na amerykańską broń

Rutte informował wcześniej, że Europa i Kanada wydają co miesiąc około 1 mld euro na zakup amerykańskiej broni dla Ukrainy w ramach programu PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Mechanizm ten uruchomiono latem ubiegłego roku po tym, jak prezydent USA Donald Trump odmówił dalszego bezpłatnego przekazywania pomocy Kijowowi. Zgodnie z programem strona ukraińska co miesiąc przygotowuje listę potrzebnego uzbrojenia, które następnie europejskie państwa kupują w USA.

Rutte deklarował, że w 2026 roku kraje europejskie planują przekazać Ukrainie broń wartą 15 mld dolarów.

