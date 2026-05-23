Do eksplozji gazu w kopalni doszło w piątek, tuż po tym, jak władze kopalni wydały ostrzeżenie o wzroście stężenia tlenku węgla - poinformował dziennik „South China Morning Post”.

W czasie katastrofy pod ziemią przebywało 247 górników. Z kopalni udało się wydostać 201 osób, z których część odniosła obrażenia, a stan kilkunastu oceniano jako krytyczny.(PAP)