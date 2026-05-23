Co najmniej 82 górników zginęło w wyniku wybuchu gazu w kopalni węgla w prowincji Shanxi w północno-wschodnich Chinach - przekazała chińska agencja Xinhua. Wcześniej informowano o śmierci ponad 50 osób.
Do eksplozji gazu w kopalni doszło w piątek, tuż po tym, jak władze kopalni wydały ostrzeżenie o wzroście stężenia tlenku węgla - poinformował dziennik „South China Morning Post”.
W czasie katastrofy pod ziemią przebywało 247 górników. Z kopalni udało się wydostać 201 osób, z których część odniosła obrażenia, a stan kilkunastu oceniano jako krytyczny.(PAP)
Źródło: PAP
