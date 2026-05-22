Ustawa o rozwoju e-zdrowia jest częścią szerszej reformy systemu ochrony zdrowia, który zgodnie z założeniami ma działać sprawniej, efektywniej i być bardziej dostępny dla pacjentów. Nowością jest wprowadzenie e-Karty pacjenta - nowego rodzaju dokumentacji pacjenta, w pełni elektronicznej. Taką kartę otrzyma każdy pacjent.
Nowe zasady wizyt u lekarza. Każdy pacjent otrzyma własną e-Kartę
Nowelizacja zakłada wzmocnienie cyfrowego obiegu informacji w ochronie zdrowia. Wymiana danych pomiędzy placówkami w Polsce i w Unii Europejskiej ma być łatwiejsza właśnie poprzez rozwój e-dokumentacji medycznej. System ma być spójny, opieka nad pacjentem lepiej skoordynowana.
E-Karta pacjenta w systemie ma usprawnić współpracę między specjalistami, otrzyma ją każdy pacjent. E-konsylium ma umożliwić zdalne konsultacje między lekarzami, za to System Domowej Opieki Medycznej ma umożliwić zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta, dzięki czemu wykrycie problemów zdrowotnych u pacjentów z grup ryzyka (przewlekle chorych czy starszych) ma być łatwiejsze i szybsze.
Dzisiejsze głosowanie i wyrażenie poparcia dla rozwoju e-usług w obszarze ochrony zdrowia to milowy krok w rozwoju systemu w Polsce. Ustawa dotyczy rozbudowania systemu e-zdrowia o nowe funkcjonalności: System e-Konsylium, System Domowej Opieki Medycznej i Hurtownię Danych e-Zdrowia a także Platforma usług inteligentnych. Wszystko z myślą o pacjentach i personelu medycznym. Dzięki tym zmianom relacja pacjent - system będzie lepsza, sprawniejsza
– mówił po głosowaniu w Sejmie wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.
Teraz także Senat w całości poparł nowelizację.
AI pomoże lekarzom w diagnostyce chorób płuc i nowotworów
Nowelizacja zakłada nie tylko rozwój usług e-zdrowia, lecz także wykorzystanie algorytmów AI w diagnostyce. Rozwój platformy usług inteligentnych, czyli systemu teleinformatycznego, do którego dostęp otrzymają podmioty lecznicze, pozwoli na korzystanie z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.
Chodzi o badania obrazowe: wykrywanie nowotworów piersi i patologii w obrazie tomografii komputerowej klatki piersiowej. Zdjęcia mają być analizowane szybciej, co ma skracać diagnostykę.
Przykład
Rozwój sztucznej inteligencji już teraz wykorzystuje się w diagnostyce chorób. Narzędzia AI wspomagają interpretację badań krwi wspierając pracę diagnostów laboratoryjnych, mogą również wykrywać niektóre schorzenia szybciej. Modele AI dobrze sprawdzają się w diagnostyce obrazowej: na obrazie tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego potrafią dostrzec więcej niż ludzkie oko.