Zbliża się rewolucja w przychodniach. Wkrótce nowe zasady wizyt lekarskich, powstanie e-Karta pacjenta

dzisiaj, 09:13
Rewolucja w wizytach lekarskich - powstanie e-Karta pacjenta/Shutterstock
Najpierw Sejm, a teraz także Senat przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem usług e-zdrowia. Nowelizacja zakłada nie tylko stworzenie e-Karty pacjenta, e-Konsylium i Domowej Opieki Medycznej, lecz także wykorzystanie AI w diagnostyce obrazowej. Co to oznacza dla pacjentów?

Ustawa o rozwoju e-zdrowia jest częścią szerszej reformy systemu ochrony zdrowia, który zgodnie z założeniami ma działać sprawniej, efektywniej i być bardziej dostępny dla pacjentów. Nowością jest wprowadzenie e-Karty pacjenta - nowego rodzaju dokumentacji pacjenta, w pełni elektronicznej. Taką kartę otrzyma każdy pacjent.

Nowe zasady wizyt u lekarza. Każdy pacjent otrzyma własną e-Kartę

Nowelizacja zakłada wzmocnienie cyfrowego obiegu informacji w ochronie zdrowia. Wymiana danych pomiędzy placówkami w Polsce i w Unii Europejskiej ma być łatwiejsza właśnie poprzez rozwój e-dokumentacji medycznej. System ma być spójny, opieka nad pacjentem lepiej skoordynowana.

E-Karta pacjenta w systemie ma usprawnić współpracę między specjalistami, otrzyma ją każdy pacjent. E-konsylium ma umożliwić zdalne konsultacje między lekarzami, za to System Domowej Opieki Medycznej ma umożliwić zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta, dzięki czemu wykrycie problemów zdrowotnych u pacjentów z grup ryzyka (przewlekle chorych czy starszych) ma być łatwiejsze i szybsze.

Dzisiejsze głosowanie i wyrażenie poparcia dla rozwoju e-usług w obszarze ochrony zdrowia to milowy krok w rozwoju systemu w Polsce. Ustawa dotyczy rozbudowania systemu e-zdrowia o nowe funkcjonalności: System e-Konsylium, System Domowej Opieki Medycznej i Hurtownię Danych e-Zdrowia a także Platforma usług inteligentnych. Wszystko z myślą o pacjentach i personelu medycznym. Dzięki tym zmianom relacja pacjent - system będzie lepsza, sprawniejsza

– mówił po głosowaniu w Sejmie wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.

Teraz także Senat w całości poparł nowelizację.

AI pomoże lekarzom w diagnostyce chorób płuc i nowotworów

Nowelizacja zakłada nie tylko rozwój usług e-zdrowia, lecz także wykorzystanie algorytmów AI w diagnostyce. Rozwój platformy usług inteligentnych, czyli systemu teleinformatycznego, do którego dostęp otrzymają podmioty lecznicze, pozwoli na korzystanie z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

Chodzi o badania obrazowe: wykrywanie nowotworów piersi i patologii w obrazie tomografii komputerowej klatki piersiowej. Zdjęcia mają być analizowane szybciej, co ma skracać diagnostykę.

Przykład

Rozwój sztucznej inteligencji już teraz wykorzystuje się w diagnostyce chorób. Narzędzia AI wspomagają interpretację badań krwi wspierając pracę diagnostów laboratoryjnych, mogą również wykrywać niektóre schorzenia szybciej. Modele AI dobrze sprawdzają się w diagnostyce obrazowej: na obrazie tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego potrafią dostrzec więcej niż ludzkie oko.

