Szef MSZ Ukrainy ostrzega NATO. „Potrzebujemy wspólnego odstraszania”

oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 20:55
Szef MSZ po rozmowie z Ruttem: rosną zagrożenia z kierunku Białorusi/Shutterstock
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha odbył w czwartek w Szwecji rozmowę z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem, dotyczącą narastającego zagrożenia ze strony Rosji wobec Ukrainy i Europy, które – jak podkreślono – nasila się z kierunku Białorusi.

„Poinformowałem sekretarza generalnego o rosnących zagrożeniach ze strony Rosji wobec Ukrainy i szerzej – Europy, płynących z kierunku Białorusi. Potrzebujemy silnego, wspólnego odstraszania, aby zapobiec błędom reżimów w Moskwie i Mińsku” – oświadczył Sybiha na platformie X.

Spotkanie w Helsingborgu i informacje o sytuacji na froncie

Do rozmowy doszło w czwartek, gdy Sybiha przybył na ministerialne spotkanie NATO w szwedzkim Helsingborgu. Minister poinformował Ruttego o sytuacji na froncie oraz „bardzo skutecznych ukraińskich sankcjach dalekiego zasięgu”, czyli uderzeniach w głąb rosyjskiego terytorium.

Jednym z tematów rozmowy była potrzebie rozwijania inicjatywy PURL – przekazał Sybiha. PURL (Priority Ukraine Requirement List) to program sprzedaży amerykańskiej broni sojusznikom NATO na potrzeby obrony Ukrainy.

Presja sankcyjna na Rosję i wspólne manewry nuklearne

„Rozmawialiśmy także o wysiłkach pokojowych i roli Europy. Aby ruszyć z dyplomacją do przodu, kluczowe pozostaje wywieranie presji na Moskwę. Powtórzyłem, że nie powinno dojść do żadnego złagodzenia sankcji” – podkreślił Sybiha.

Rosja i Białoruś przeprowadziły wspólne manewry sił nuklearnych w dwóch krajach. Testowano gotowość użycia rakiet z głowicami atomowymi m.in. poprzez wystrzelenie międzykontynentalnej rakiety balistycznej Jars oraz hipersonicznych Cyrkon i Kindżał.

Rosyjskie ministerstwo obrony informowało wcześniej, że manewry koncentrują się na „wspólnym przygotowaniu i wykorzystywaniu broni atomowej rozmieszczonej na terytorium Białorusi”.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)

Źródło: PAP
