Wiceszef MON Paweł Zalewski poinformował w czwartek w Waszyngtonie, że otrzymał wyraźne zapewnienie, iż planowana redukcja amerykańskich wojsk w Europie nie obejmie Polski, zgodnie z wcześniejszą deklaracją prezydenta Donalda Trumpa. Dodał również, że rozpoczęto rozmowy dotyczące stałej obecności sił USA na terytorium Polski.
Zalewski powiedział podczas briefingu po spotkaniach w Pentagonie, że otrzymał jednoznaczną deklarację o tym, że choć Stany Zjednoczone redukują siły w Europie, w tym procesie zostanie uwzględniona deklaracja prezydenta Donalda Trumpa o niezmniejszaniu sił w Polsce.
Wiceminister ogłosił też, że rozpoczęły się rozmowy na temat stałej obecności żołnierzy USA w Polsce. Zaznaczył jednocześnie, że będzie to się wiązać z poważnymi inwestycjami. (PAP)
Źródło: PAP
