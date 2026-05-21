Zalewski powiedział podczas briefingu po spotkaniach w Pentagonie, że otrzymał jednoznaczną deklarację o tym, że choć Stany Zjednoczone redukują siły w Europie, w tym procesie zostanie uwzględniona deklaracja prezydenta Donalda Trumpa o niezmniejszaniu sił w Polsce.

Wiceminister ogłosił też, że rozpoczęły się rozmowy na temat stałej obecności żołnierzy USA w Polsce. Zaznaczył jednocześnie, że będzie to się wiązać z poważnymi inwestycjami. (PAP)