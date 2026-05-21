Forsal logo

Białoruś i Rosja pokazują siłę. Trwają ćwiczenia z bronią nuklearną

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 17:32
Alaksandr Łukaszenka
Łukaszenka: nie zamierzamy angażować się w wojnę na Ukrainie/Shutterstock
Przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka oświadczył w czwartek, że jego kraj nie zamierza zostać wciągnięty w wojnę na Ukrainie – poinformowała agencja Reuters, powołując się na białoruską państwową agencję BiełTA. Jednocześnie zadeklarował gotowość do spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Łukaszenka za pośrednictwem wideokonferencji obserwował w czwartek, wraz z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, manewry sił nuklearnych, które odbywają się w obu krajach. Testowano gotowość użycia rakiet z głowicami atomowymi m.in. poprzez wystrzelenie międzykontynentalnej rakiety balistycznej Jars oraz hipersonicznych Cyrkon i Kindżał.

Warunki Białorusi: „Nie będziemy walczyć, jeśli nikt nas nie zaatakuje”

Białoruski przywódca oświadczył, że jego kraj nie zamierza z nikim walczyć „jeśli nikt nas nie zaatakuje”. „Nie stanowimy dla nikogo zagrożenia. Ale mamy taką broń i jesteśmy gotowi bronić naszej wspólnej ojczyzny od Brześcia do Władywostoku wszelkimi możliwymi sposobami. Jeśli to mamy w rękach, musimy wiedzieć, jak to wykorzystać” - mówił Łukaszenka, cytowany przez agencję BiełTA.

Stwierdził, że Białoruś nie zamierza angażować się w wojnę na Ukrainie, bowiem „nie ma takiej potrzeby, ani cywilnej, ani wojskowej”. Dodał jednak, że Mińsk może zostać wciągnięty w ten konflikt tylko w jednym przypadku - „jeśli oni (Ukraina-PAP) dopuściliby się agresji przeciwko nam”.

Łukaszenka podkreślił też, że jest gotów rozmawiać z Zełenskim w dowolnym miejscu. „Jeśli chce o czymś porozmawiać, proszę bardzo, jesteśmy na to otwarci - na Ukrainie, na Białorusi, jesteśmy gotowi spotkać się z nim i omówić problemy relacji między naszymi krajami. Z jakiegoś powodu z Amerykanami, Niemcami, Polakami, Litwinami i Łotyszami mamy o czym rozmawiać, a z Ukrainą nie mamy o czym” - mówił przywódca Ukrainy.

Rosja o broni jądrowej i manewrach militarnych

Z kolei Putin, cytowany przez Reutersa, który powołuje się na białoruskie ministerstwo obrony, oświadczył iż użycie broni jądrowej jest ostatecznością i że broń ta mu służyć jako gwarancja suwerenności Rosji i Białorusi.

Wcześniej w czwartek rosyjskie ministerstwo obrony przekazało, że w ramach trwających ćwiczeń rozmieszczono ładunki nuklearne w magazynach polowych na terenie Białorusi. Informowano też, że w ramach tych samych ćwiczeń głowice nuklearne zostały zainstalowane na pociskach rakietowych Iskander-M.

Według rosyjskiego ministerstwa obrony ćwiczenia obejmują też m.in. dwa okręgi wojskowe - leningradzki i centralny, a także dwa największe rosyjskie zgrupowania sił morskich - Flotę Północną i Flotę Oceanu Spokojnego. W manewrach bierze udział ponad 64 tys. żołnierzy, ponad 200 wyrzutni rakietowych, 140 samolotów, 73 okręty nawodne i 13 okrętów podwodnych, w tym osiem strategicznych jednostek o napędzie atomowym - wyliczył resort. (PAP)

zm/ kj/

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraBiałoruś i Rosja pokazują siłę. Trwają ćwiczenia z bronią nuklearną »
Tematy: RosjaUkrainaBiałoruś
Powiązane
Rosja przenosi ładunki jądrowe na Białoruś. Kreml oficjalnie potwierdza
Rosja przenosi ładunki jądrowe na Białoruś. Kreml oficjalnie potwierdza
Rosja i Białoruś przekroczyły "czerwone linie". Ukraina domaga się reakcji NATO
Rosja i Białoruś przekroczyły "czerwone linie". Ukraina domaga się reakcji NATO
Białoruś na celowniku Ukrainy. Jeden ruch Łukaszenki doprowadzi do wojny
Białoruś na celowniku Ukrainy. Jeden ruch Łukaszenki doprowadzi do wojny
Zobacz
|
ZUS zmienia terminy wypłat emerytur w czerwcu. Oto nowy harmonogram
ZUS zmienia terminy wypłat emerytur w czerwcu. Oto nowy harmonogram
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj