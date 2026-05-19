Forsal logo

Białoruś na celowniku Ukrainy. Jeden ruch Łukaszenki doprowadzi do wojny

Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 09:35
Białoruś na celowniku Ukrainy. Jeden ruch Łukaszenki doprowadzi do wojny
Białoruś na celowniku Ukrainy. Jeden ruch Łukaszenki doprowadzi do wojny/East News
– Białoruś może stać się celem uderzeń wyprzedzających, jeśli zacznie przygotowywać się do agresji militarnej na Ukrainę – ostrzega Iwan Tymoczko, szef Rady Rezerwistów Wojsk Lądowych Ukrainy. Według niego białoruska armia ma obecnie "zbyt mały potencjał, by przeprowadzić skuteczną operację na dużą skalę". Wojskowy uważa, że działania Mińska to przede wszystkim próba politycznego szantażu.

Wypowiedź Tymoczki padła na antenie Ukraińskiego Radia. Przedstawił on bieżącą ocenę sytuacji na granicy ukraińsko–białoruskiej oraz nakreślił możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń w kontekście narastających napięć między Kijowem a Mińskiem.

Jeśli Białoruś zacznie koncentrować siły i przygotowywać się do ataku, tak jak kiedyś zrobiła to Rosja, wszyscy rozumieją, że najprawdopodobniej nastąpią uderzenia wyprzedzające. I zarówno Łukaszenka, jak i Putin to rozumieją – podkreślił Tymoczko.

Przekroczą tę linię i pożałują. Ukraina szykuje uderzenie wyprzedzające

Tymoczko zauważył, że Białoruś ze względu na swoje ukształtowanie terenu nie nadaje się na bazę dla operacji ofensywnej. – Pod względem geograficznym i klimatycznym Białoruś nie jest krajem, który można wykorzystać jako potężną bazę wypadową do ofensywy. Do obrony tak, ponieważ ma bardzo zalesiony i bagnisty teren. Brakuje jej jednak głębi strategicznej – tłumaczy szef Rady Rezerwistów Wojsk Lądowych Ukrainy.

Ukraiński wojskowy uważa, że kluczowym czynnikiem powstrzymującym Mińsk przed zaangażowaniem w konflikt w Ukrainie są kwestie gospodarcze. Tymoczko przypomina, że przez Białoruś szerokim strumieniem płyną materiały o krytycznym znaczeniu dla rosyjskiego przemysłu.

Zobacz również

Strach przed blokadą. Putin nie zaryzykuje utraty kluczowych szlaków

Rosja ma świadomość, że otwarcie ognia z terytorium Białorusi, czy to w kierunku Ukrainy, czy państw NATO, oznaczałoby natychmiastowe zablokowanie szlaków logistycznych. Z tego powodu eskalacja jest mało prawdopodobna, a obecne działania Mińska – według Tymoczki – są przede wszystkim próbą politycznego szantażu.

Dane wywiadowcze i szacunki ekspertów wskazują, że białoruskie siły zbrojne nie mają obecnie potencjału do przeprowadzenia samodzielnej operacji. Łączną liczebność tamtejszego personelu wojskowego szacuje się na około 60 tys. żołnierzy. Siły te są jednak rozproszone po całym kraju i muszą zabezpieczać wszystkie granice, a władze w Mińsku nie zdecydowały się na ogłoszenie powszechnej mobilizacji.

Magazyny świecą pustkami. Armia Białorusi zdolna tylko do prowokacji

Dodatkowo stacjonujący na miejscu rosyjski kontyngent jest liczy zaledwie od 2 do 5 tys. żołnierzy, co nie wystarczy do wymuszenia na Białorusi wejścia w wojnę. Kreml w dużej mierze "wyczyścił" już także białoruskie magazyny wojskowe, zużywając tamtejsze zapasy na potrzeby frontowe.

– Na dzień dzisiejszy nie jestem przekonany, czy Białoruś jest w stanie przeprowadzić prawidłowo zorganizowane działania wojskowe na poziomie operacyjnym. Mogą rozpocząć operację wojskową, ale jak ona się dla nich skończy i jakie konsekwencje przyniesie później, tego prawdopodobnie nie potrafi powiedzieć nawet sam Łukaszenka – ocenia Tymoczko, ostrzegając przy tym, że realnym zagrożeniem pozostają mniejsze akcje dywersyjne, sabotażowe oraz prowokacje na granicy.

Zobacz również
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraBiałoruś na celowniku Ukrainy. Jeden ruch Łukaszenki doprowadzi do wojny »
Tematy: Rosjawojna w UkrainieUkrainaBiałoruś
Powiązane
Rosja zaatakuje państwo NATO z terytorium Białorusi? Niepokojące doniesienia
Rosja zaatakuje państwo NATO z terytorium Białorusi? Niepokojące doniesienia
Rosja zbudowała potwora i spuściła go ze smyczy. Oto "najpotężniejsza rakieta świata"
Rosja zbudowała potwora i spuściła go ze smyczy. Oto "najpotężniejsza rakieta świata"
Rosja ponosi druzgocącą klęskę. Liczby nie pozostawiają złudzeń
Rosja ponosi druzgocącą klęskę. Liczby nie pozostawiają złudzeń
Zobacz
|
Jest tańszy od pelletu i daje więcej ciepła. Ten opał jest hitem zimy w polskich domach?
Jest dużo tańszy od pelletu, daje dużo więcej ciepła. Ten opał stał się prawdziwym hitem w polskich domach?
Karty mobilizacyjne z wojska trafiają do Polaków. Co to oznacza i kogo wzywa armia?
Karty mobilizacyjne z wojska trafiają do Polaków. Co to oznacza i kogo wzywa armia?
Nadchodzą rewolucyjne zmiany w pogrzebach i na cmentarzach. Czegoś takiego do tej pory Polsce jeszcze nie było
Nadchodzą rewolucyjne zmiany w pogrzebach i na cmentarzach. Czegoś takiego do tej pory Polsce jeszcze nie było
Polacy masowo ruszyli po zaświadczenia do ZUS. Można odzyskać brakujące lata stażu pracy
Kto nie złoży wniosku w ZUS w terminie, straci dodatkowe lata stażu pracy. Polacy ruszyli do ZUS po potwierdzenie stażu pracy. Chodzi o nowe przepisy 2026
Budowa elektrowni w Darlington
Budują pierwszą „małą” elektrownię jądrową. Prąd popłynie z niej w 2030 roku
Od 21 maja ruszą kontrole w całej Polsce, a zaniedbania mogą skończyć się drogimi remontami
Ruszają kontrole całej Polsce. Od 21 maja nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj