Polskie firmy widzą szansę w obronności. Na celowniku AI i technologie kosmiczne

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 09:24
Coraz więcej polskich firm widzi w sektorze obronnym ogromny rynek przyszłości i chce wykorzystać boom na technologie dual-use. Wojna za wschodnią granicą oraz rosnące wydatki państw na bezpieczeństwo sprawiają, że innowacje, takie jak AI, technologie kosmiczne i zaawansowana sensoryka tworzone dla komercji mogą szybko stać się strategicznym elementem nowoczesnej obronności.

Dziewięć na dziesięć firm widzi szansę w obronności

90 proc. polskich firm uznaje technologie podwójnego zastosowania za istotne dla rozwoju. Firmy z branży AI, kosmicznej, dronowej czy sensoryki chcą korzystać z zamówień zbrojeniowych - pisze wtorkowa „Rzeczpospolita”.

Firma Ayming wylicza, że ponad połowa przedsiębiorstw sektora przemysłowego i technologicznego już prowadzi lub planuje w ciągu 12–24 miesięcy uruchomić prace badawczo-rozwojowe związane z dual-use. Dziennik podaję, że „nie chodzi tutaj o produkcję amunicji czy tworzenie produktów stricte wojskowych, ale o rozwiązania cywilne, które mogą być szybko adoptowane do zastosowań obronnych”. Wymienia się tutaj cyberbezpieczeństwo, AI, zaawansowaną sensorykę, systemy autonomiczne i technologie kosmiczne.

Sektor technologii dual-use nad Wisłą rośnie w siłę

„Rzeczpospolita” podkreśla, że w kontekście technologii dual-use szczególne znaczenie ma branża kosmiczna. „Sektor ten nad Wisłą rośnie w siłę, a co za tym idzie, wraz z komercjalizacją tych innowacji, wzmacnia się też jego rola w obronności. Wystarczy wspomnieć o wykorzystaniu rozwiązań satelitarnych w obszarze monitorowania i bezpieczeństwa państwa” - czytamy.

Na pytanie firmy Ayming „Jaką rolę w najbliższych latach będzie w firmie pełnił obszar dual-use” 41 proc. firm odpowiedziało, że będzie to „stała, dodatkowa linia biznesowa”, 27 proc. że „realizacja pojedynczych projektów, testowanie rynku”. 24 proc. firm uznało, że jest to „jeden z kluczowych kierunków wzrostu firmy”, a 8 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Źródło: PAP
