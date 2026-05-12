Niemcy rzucą na front setki takich maszyn. Mogą odmienić losy wojny w Ukrainie

Jak informuje UNITED24 Media, współpraca między Kijowem a niemieckim producentem wchodzi na zupełnie nowy poziom. ARX Robotics dostarczy setki jednostek systemu GEREON, które mają odciążyć żołnierzy w najbardziej ryzykownych zadaniach. Celem jest nie tylko usprawnienie transportu, ale przede wszystkim maksymalne ograniczenie ryzyka utraty życia przez personel wojskowy.

Roboty zastąpią ludzi pod ogniem. To koniec ery posyłania żołnierzy w strefy śmierci

Głównym zadaniem platform GEREON jest wsparcie logistyczne blisko linii walk. Maszyny te będą odpowiedzialne za przewóz zaopatrzenia, amunicji oraz transport ładunków, które do tej pory wymagały bezpośredniego zaangażowania ludzi w ekstremalnie niebezpiecznych warunkach.

Najbardziej kluczową funkcją robotów wydaje się jednak ewakuacja medyczna rannych. Dzięki bezzałogowcom proces ten staje się szybszy i bezpieczniejszy dla ratowników medycznych, którzy nie muszą już wchodzić bezpośrednio pod ogień przeciwnika, by wyciągnąć poszkodowanych z pola bitwy.

Niemiecki gigant stawia na masową skalę. Produkcja ruszy bezpośrednio w Ukrainie

ARX Robotics już teraz pozycjonuje się jako jeden z liderów zachodniego wsparcia technologicznego dla Ukrainy. Firma potwierdziła, że setki jej systemów albo już operują na froncie, albo są w trakcie dostawy. Skala tego zamówienia czyni niemieckie przedsiębiorstwo jednym z największych dostawców bezzałogowych pojazdów lądowych (UGV) dla ukraińskich sił obrony.

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, spółka zapowiedziała ambitne plany rozbudowy. Zwiększenie mocy produkcyjnych planowane jest zarówno w zakładach na terenie Niemiec, jak i bezpośrednio w Ukrainie. Pozwoli to na skrócenie łańcucha dostaw i błyskawiczną reakcję na potrzeby jednostek bojowych.

– Widzimy wyraźną zmianę we współczesnych działaniach bojowych. Bezzałogowe systemy lądowe nie są już niszowym rozwiązaniem, lecz stają się centralnym elementem logistyki przy linii frontu – podkreślił Marc Wietfeld, prezes i współzałożyciel ARX Robotics.

Seria GEREON wyróżnia się przede wszystkim modułową konstrukcją. Dzięki temu każda jednostka może być błyskawicznie dostosowana do specyfiki konkretnej misji. ARX Robotics nie ogranicza się jednak tylko do dostarczania sprzętu. Firma rozwija również kompleksowe wsparcie w terenie, obejmujące szkolenia operatorów oraz mobilny serwis techniczny.