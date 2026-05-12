Forsal logo

Darmowe przejazdy dla seniorów. To koniec z płatnymi biletami. Wystarczy dowód osobisty

Anna Kot
oprac. Anna KotAbsolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 09:13
autobus, senior, emerytura
Darmowe przejazdy dla seniorów. To koniec z płatnymi biletami. Wystarczy dowód osobisty/Shutterstock
Seniorzy mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów miejskich po przekroczeniu określonego wieku. Wielu starszych pasażerów już teraz podróżuje autobusami i tramwajami bez kupowania biletów - w razie kontroli wystarczy jedynie okazać dowód osobisty. Oto szczegóły.

Zasady bezpłatnych przejazdów dla osób starszych

Możliwość darmowego korzystania z transportu publicznego to udogodnienie dla seniorów, którego uzyskanie zależy wyłącznie od daty urodzenia. Co istotne, prawo to jest niezależne od statusu zawodowego czy pobierania świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, co oznacza, że nawet osoby niepobierające emerytury mogą podróżować bez opłat. Standardowo w całym kraju przywilej ten staje się powszechny po ukończeniu 70. roku życia. W takim przypadku jedynym wymogiem formalnym jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek podczas weryfikacji przez kontrolera. Najczęściej pasażerowie posługują się w tym celu dowodem osobistym lub legitymacją emeryta, co w zupełności wystarcza do legalnego przejazdu bez konieczności kupowania biletu.

Regionalne zniżki i oferta biletowa dla seniorów

Choć granica 70 lat jest ogólnopolskim standardem darmowej komunikacji, poszczególne samorządy mają prawo do ustalania własnych, często korzystniejszych reguł. W wielu polskich miastach funkcjonuje tak zwany bilet seniora, który zazwyczaj uprawnia do połowy zniżki po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego. Niektóre metropolie idą jednak o krok dalej, oferując ulgi znacznie wcześniej. Przykładem jest Szczecin, gdzie z 50-procentowego rabatu mogą korzystać już kobiety w wieku 55 lat oraz mężczyźni, którzy ukończyli 60. rok życia. Z kolei w Warszawie wprowadzono rozwiązanie w postaci ryczałtowego biletu rocznego dla osób powyżej 65. roku życia. Za stałą opłatą w wysokości 50 złotych seniorzy zyskują prawo do nielimitowanych przejazdów wszystkimi środkami transportu publicznego w stolicy przez całe dwanaście miesięcy.

Miasta oferujące darmowy transport po 65. roku życia

Istnieją w Polsce ośrodki miejskie, które zdecydowały się na jeszcze dalej idące ułatwienia, obniżając próg całkowicie darmowych przejazdów do 65 lat. Do tej grupy należą Bydgoszcz, Lublin oraz Wrocław, gdzie seniorzy po przekroczeniu tej bariery wiekowej są całkowicie zwolnieni z opłat za przejazdy. Bardzo istotnym aspektem tych lokalnych przepisów jest fakt, że przywilej ten nie jest ograniczony wyłącznie do zameldowanych mieszkańców tych miast. Każdy senior, bez względu na miejsce zamieszkania, może korzystać tam z darmowych autobusów i tramwajów, o ile ukończył wymagany wiek i posiada przy sobie stosowny dokument tożsamości.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDarmowe przejazdy dla seniorów. To koniec z płatnymi biletami. Wystarczy dowód osobisty »
Tematy: zniżkiseniorzybezpłatne przejazdy dla seniorówsenior
Powiązane
pracownik, zwolnienie z pracy, odejście z pracy
Nadchodzą przełomowe zmiany na polskim rynku pracy. Doprowadzi do tego sztuczna inteligencja
Emeryci oddają mieszkanie w zamian za dożywotnią rentę. Czy to się opłaca? Tyle pieniędzy dostają co miesiąc
Emeryci oddają mieszkanie w zamian za dożywotnią rentę. Czy to się opłaca? Tyle pieniędzy dostają co miesiąc
ceny prądu, energia elektryczna, prąd elektryczny
Dopłaty do prądu w 2026 roku. Ponad 320 zł co miesiąc z ZUS i KRUS, bez względu na dochód
Zobacz
|
Najbardziej zagrożone i bezpieczne miasta w Polsce w razie wojny. Ujawnili listę
Najbardziej zagrożone i bezpieczne miasta w Polsce w razie wojny. Ujawnili listę
odpady, zanieczyszczenie powietrza, grzywna, smog, gmina
Gorzka niespodzianka dla korzystających z kominków i centralnego ogrzewania. Można zapłacić wysoką grzywnę
Ukraińska artyleria strzela w nocy
Zbliża się trzęsienie ziemi na froncie? Rosyjskie linie mogą zacząć się kruszyć
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj