Umowy zlecenia pod kontrolą PIP. Jak od lipca 2026 r. zmieni się procedura reklasyfikacji zatrudnienia

Reforma ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w których umowy zlecenia są stosowane w warunkach pełnego podporządkowania organizacyjnego, tożsamego z pracą na etacie. Nowelizacja wprowadza jednak określone gwarancje procesowe i mechanizm naprawczy, który pozwala przedsiębiorcom na uniknięcie kar w przypadku szybkiej reakcji na zalecenia pokontrolne. Kluczowe dla zarządzających firmami jest zrozumienie operacyjnego działania nowej procedury, która dzieli się na wyraźne kroki prawne.

Mechanizm dwuetapowy: od polecenia inspektora do decyzji administracyjnej

Zgodnie z nowymi wytycznymi proceduralnymi, proces reklasyfikacji umowy zlecenia nie następuje automatycznie w trakcie spisywania protokołu kontroli. Ustawodawca wprowadził wentyl bezpieczeństwa w postaci procedury dwuetapowej, dającej przedsiębiorcy szansę na dobrowolne dostosowanie się do przepisów prawa pracy.

Krok 1: Wydanie polecenia usunięcia naruszeń. Jeżeli inspektor pracy w toku czynności kontrolnych stwierdzi, że umowa zlecenia jest wykonywana w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy (np. występuje bezpośrednie kierownictwo), w pierwszej kolejności wydaje pisemne polecenie. Przedsiębiorca otrzymuje określony termin na zmianę modelu współpracy lub przekształcenie umowy w etat. Jeśli firma wykona polecenie prawidłowo, postępowanie kontrolne zostaje zamknięte bez nakładania sankcji finansowych. Krok 2: Wydanie decyzji administracyjnej. W przypadku zignorowania polecenia lub niewłaściwego usunięcia naruszeń, okręgowy inspektor pracy uruchamia drugi etap. Wydaje formalną decyzję administracyjną stwierdzającą istnienie stosunku pracy. Decyzja ta w sposób precyzyjny określa wszystkie parametry nowego etatu: od wskazania rodzaju umowy, przez wymiar czasu pracy, aż po wysokość wynagrodzenia, która jest kalkulowana na podstawie dotychczasowych stawek zlecenia.

Elementy konstrukcyjne zlecenia, które budzą sprzeciw organów kontrolnych

Weryfikacja umów zlecenia koncentruje się na poszukiwaniu cech, które uniemożliwiają zakwalifikowanie relacji stron jako umowy starannego działania na gruncie prawa cywilnego. Inspektorzy zostali przeszkoleni w kierunku identyfikacji zapisów wprowadzających rygor pracowniczy do umów cywilnych.

Ewidencja i rygor czasu pracy: Wprowadzanie do umów zlecenia zapisów o konieczności podpisywania list obecności, stosowania systemów rejestracji czasu pracy (RCP) dedykowanych pracownikom etatowym oraz nakładanie kar umownych za spóźnienia. Zlecenie dopuszcza określenie ram czasowych, ale nie może wprowadzać dyscypliny pracy. Podporządkowanie hierarchiczne: Zapisy wskazujące na obowiązek bezwzględnego wykonywania bieżących poleceń osób zarządzających strukturą firmy. Zleceniobiorca może otrzymywać wskazówki co do kierunku działań, ale nie może podlegać codziennemu, bezpośredniemu kierownictwu operacyjnemu. Osobiste świadczenie zatrudnienia bez klauzuli substytucji: Brak w treści umowy zlecenia zapisu umożliwiającego powierzenie wykonania zadań osobie trzeciej (brak prawa do wyznaczenia substytuta). Stosunek pracy ma charakter ściśle osobisty, jeśli zlecenie również całkowicie wyłącza podwykonawstwo bez uzasadnienia technologicznego, zbliża się do definicji etatu.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Czy od decyzji okręgowego inspektora pracy o ustaleniu etatu przysługuje odwołanie?

Tak. Od wydanej decyzji administracyjnej przedsiębiorcy przysługuje środek odwoławczy w postaci odwołania do sądu pracy. Nowe przepisy przenoszą jednak ciężar procesowy, to pracodawca musi teraz zaskarżyć decyzję organu, jeśli nie zgadza się z ustaleniami kontroli. Do momentu rozstrzygnięcia przez sąd, decyzja administracyjna wywołuje określone skutki w zakresie obowiązków ubezpieczeniowych.

Co oznacza tzw. 12-miesięczna abolicja wykroczeniowa wprowadzona w nowelizacji?

Artykuł 16 nowelizacji wprowadza przejściowy mechanizm ochronny dla firm. Przedsiębiorstwa, które w ciągu pierwszych 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy (czyli do lipca 2027 roku) dobrowolnie dokonają przeglądu swoich umów zlecenia i przekształcą kontrakty wykazujące cechy etatu w umowy o pracę, zostaną zwolnione z odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym za okres wsteczny. Nie zwalnia to jednak z ewentualnych roszczeń składkowych ze strony ZUS.

Jak ustala się wysokość wynagrodzenia pracowniczego w decyzji PIP, jeśli zleceniobiorca zarabiał stawkę godzinową?

Jeżeli w umowie zlecenia obowiązywała stawka godzinowa, inspektor PIP w decyzji o ustaleniu stosunku pracy dokonuje przeliczenia wynagrodzenia w oparciu o faktyczny, średniomiesięczny wymiar czasu pracy realizowany przez zleceniobiorcę. Kwota brutto wskazana w decyzji nie może być niższa niż dotychczasowe realne przychody wykazane na rachunkach do zlecenia, z zachowaniem minimalnych norm gwarantowanych przez prawo pracy.