Magazynowanie energii zamiast oddawania jej do sieci

Program „Przydomowe Magazyny Energii” jest skierowany do prosumentów, którzy posiadają własną mikroinstalację odnawialnych źródeł energii i chcą wykorzystywać więcej wyprodukowanego prądu na własne potrzeby.

Jak wyjaśniono na rządowym portalu PrzydomoweMagazyny.gov.pl, głównym celem programu jest zwiększenie autokonsumpcji energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie. W praktyce oznacza to, że właściciel instalacji fotowoltaicznej będzie mógł zużyć większą część wyprodukowanego prądu we własnym domu zamiast przekazywać go do sieci elektroenergetycznej. Rząd liczy również na to, że większa liczba przydomowych magazynów energii odciąży krajową sieć elektroenergetyczną i poprawi bezpieczeństwo energetyczne.

Od kiedy można składać wnioski?

Nabór rozpocznie się 4 września i potrwa do 31 sierpnia 2027 roku. Jak zastrzegają autorzy programu, przyjmowanie wniosków może zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpie się przeznaczony na ten cel budżet. Do rozdysponowania jest miliard złotych, a wszystkie środki mają formę bezzwrotnych dotacji.

Na co można dostać pieniądze? Program obejmuje trzy rodzaje urządzeń. Jak wynika z informacji opublikowanych na stronie PrzydomoweMagazyny.gov.pl, dofinansowanie obejmuje trzy elementy instalacji.

Największe wsparcie przewidziano na zakup magazynu energii elektrycznej. Aby otrzymać dotację, urządzenie musi mieć pojemność wynoszącą co najmniej 10 kilowatogodzin. Dodatkowo jego pojemność musi być odpowiednio dopasowana do mocy instalacji fotowoltaicznej. Magazyn powinien zostać trwale zamontowany przy mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Program nie obejmuje magazynów mobilnych, akumulatorów trakcyjnych ani urządzeń składanych samodzielnie lub nieposiadających wymaganych certyfikatów bezpieczeństwa.

Wsparcie przewidziano również na magazyny ciepła. Dotyczy ono między innymi zasobników ciepłej wody użytkowej, buforów oraz pomp ciepła typu powietrze–woda. Warunkiem jest jednak, aby urządzenia zostały wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej. Minimalna pojemność magazynu ciepła wynosi 100 decymetrów sześciennych, a nośnikiem energii musi być woda znajdująca się w szczelnym zbiorniku wykonanym ze stali lub tworzywa sztucznego. Program wyklucza urządzenia współpracujące z kotłami gazowymi lub kotłami na paliwa stałe, ponieważ – jak wskazują autorzy programu – nie zwiększają one wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Trzecim elementem objętym wsparciem jest falownik hybrydowy. Dotacja przysługuje wyłącznie wtedy, gdy urządzenie jest niezbędne do współpracy magazynu energii z instalacją odnawialnych źródeł energii i jednocześnie zostało wyprodukowane w Unii Europejskiej. Nie można otrzymać dofinansowania na sam falownik – wniosek musi obejmować również magazyn energii.

Nie każdy magazyn spełni wymagania programu

Samo posiadanie instalacji fotowoltaicznej nie wystarczy. Jak wynika z regulaminu programu, wnioskodawca musi być właścicielem mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii przyłączonej do sieci elektroenergetycznej.

Dodatkowo cena zakupu wraz z montażem magazynu energii nie może przekroczyć 3000 złotych za jedną kilowatogodzinę pojemności. Urządzenie musi również umożliwiać pracę wyspową, czyli zapewniać zasilanie budynku podczas awarii sieci energetycznej.

Każdy magazyn energii musi być także wyposażony w system zarządzania energią, czyli system EMS. W przypadku magazynów ciepła obowiązuje dodatkowy warunek. Koszt montażu nie może przekroczyć 30 procent wartości samego urządzenia.

Nawet 19 tysięcy złotych dopłaty

Najwyższe dofinansowanie przewidziano na zakup magazynu energii elektrycznej. Prosumenci rozliczający się w systemie net billing będą mogli otrzymać dotację wynoszącą do 30 procent kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 16 tysięcy złotych. Dla korzystających z systemu net metering maksymalna kwota wsparcia wyniesie 8 tysięcy złotych.

Zakup magazynu ciepła również może zostać dofinansowany w wysokości do 30 procent kosztów inwestycji, jednak maksymalna kwota wsparcia wynosi 1000 złotych. Dodatkowe 2 tys. złotych przewidziano na zakup falownika hybrydowego, pod warunkiem że został on wyprodukowany w Unii Europejskiej i jest niezbędny do współpracy magazynu energii z instalacją odnawialnych źródeł energii.

Jak podkreślono w regulaminie programu, łączna wartość wszystkich dotacji nie może przekroczyć 19 tysięcy złotych dla jednego Punktu Poboru Energii.

Nie wszyscy będą mogli skorzystać z programu

Program jest przeznaczony wyłącznie dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby.

Jak wskazano na stronie PrzydomoweMagazyny.gov.pl, wnioskodawca musi posiadać umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej. Urządzenia objęte dofinansowaniem muszą zostać zamontowane w budynku mieszkalnym albo na działce, na której znajduje się mikroinstalacja odnawialnych źródeł energii.

Z programu nie skorzystają natomiast osoby prowadzące pod tym samym adresem działalność gospodarczą związaną z magazynami energii lub magazynami ciepła.

To oznacza, że nowe wsparcie ma trafić przede wszystkim do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą zwiększyć wykorzystanie energii produkowanej przez własną instalację fotowoltaiczną i jednocześnie obniżyć rachunki za prąd.