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Zyskują z ZUS, tracą w MOPS. Kiedy świadczenie wspierające jest problemem?

Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-MarszałekAutorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
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dzisiaj, 11:18
Czy świadczenie wspierające wlicza się do dochodu w MOPS w 2026 r.?
Czy świadczenie wspierające wlicza się do dochodu w MOPS w 2026 r.?/Shutterstock
Dla wielu osób uzyskanie świadczenia wspierającego oznacza utratę prawa do bezpłatnych usług opiekuńczych w gminie. To problem, na który od wielu lat zwracają uwagę osoby z niepełnosprawnościami. Dlaczego tak się dzieje?

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 roku?

W 2024 roku został wprowadzony nowy rodzaj pomocy finansowej – świadczenie wspierające. Co ważne, jest to pomoc kierowana bezpośrednio do dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Osoby, które mają orzeczenie, mogą ubiegać się o decyzję wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON), która jest niezbędna do przyznania świadczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

W praktyce wysokość świadczenia wspierającego zależy od aktualnej wysokości renty socjalnej oraz od liczby przyznanych w decyzji WZON punktów. Świadczenie wspierające „rośnie” co roku w oparciu o waloryzację renty socjalnej. Oto aktualne stawki miesięczne obowiązujące od 1 marca 2026 r.:

  • od 95 do 100 punktów (220% procent renty socjalnej) - 4353 zł;
  • od 90 do 94 punktów (80% renty socjalnej) - 3562 zł;
  • od 85 do 89 punktów (120% renty socjalnej) - 2375 zł;
  • od 80 do 84 punktów (80% renty socjalnej) - 1583 zł;
  • od 75 do 79 punktów (60% renty socjalnej) - 1188 zł;
  • od 70 do 74 punktów (40% renty socjalnej) - 792 zł.

Świadczenie wspierające z ZUS a pomoc społeczna w MOPS

Świadczenie wspierające nie zostało wyłączone z dochodu w pomocy społecznej. Ma zatem wpływ na to czy osoba z niepełnosprawnością dostanie zasiłki i usługi opiekuńcze w gminie.

Przypomnijmy, iż aktualne kryteria dochodowe w pomocy społecznej wynoszą 823 zł na osobę w rodzinie i 1010 dla osoby samotnej.

Za dochód – na podstawie ustawy o pomocy społecznej - uważa się co do zasady sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania (jeżeli ustawa nie stanowi inaczej) pomniejszoną o:

• miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;

• składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

• kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Ustawa o pomocy społecznej zawiera katalog przychodów, które podlegają odliczeniu od dochodu. Zarówno katalog obciążeń pomniejszających dochód, jak i przychodów odliczanych od dochodu jest zamknięty. Jak wcześniej wspomniano, świadczenie wspierające nie zostało zaliczone do tego katalogu.

Ważne

Z kolei kwestia odpłatności za usługi opiekuńcze jest szczegółowo określana przez poszczególne gminy w oparciu o progi dochodowe. Jeśli zatem dana osoba nie przekroczy kryterium dochodowego, to nie poniesie odpłatności. W sytuacji przekroczenia progów osoba korzystająca ze wsparcia poniesie za nie częściową bądź całą opłatę.

Koniec z bezpłatną opieką z pomocy społecznej

Praktyka pokazuje, iż często są to znaczne kwoty.

Przykład

„Jedna ze spraw dotyczy 98-letniej kobiety wymagającej stałej opieki po ciężkim urazie. Jej córka zrezygnowała z pracy zawodowej, opuściła swoje miejsce zamieszkania i przeprowadziła się do matki, aby zapewnić jej codzienną opiekę. Po przyznaniu świadczenia wspierającego, mimo uzyskania przez kobietę 99 punktów na 100 możliwych, rodzina utraciła możliwość korzystania z częściowego finansowania usług opiekuńczych. Świadczenie wspierające zostało bowiem wliczone do dochodu, co doprowadziło do przekroczenia progu dochodowego. W efekcie za zaledwie dwie godziny usług opiekuńczych dziennie rodzina została obciążona kwotą przekraczającą 6000 zł za okres trzech miesięcy” – alarmuje w swojej interpelacji poseł Tadeusz Woźniak.

Jest to kolejna interpelacja posła, dotycząca opisanego problemu. Wkrótce powinniśmy zatem poznać aktualne stanowisko ministerstwa rodziny w tej sprawie. W odpowiedzi na wcześniejsze pytania, resort podkreślał, iż pomoc społeczna nie może zastępować innych podmiotów i instytucji, które w pierwszej kolejności zobowiązane są do wspierania osób potrzebujących, w realizacji ich zadań. Wynika to z zasady subsydiarności, zgodnie z którą pomoc społeczna wspiera osoby potrzebujące w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich podstawowych potrzeb. Instytucja ta stanowi zatem dopełnienie świadczeń prawnie zabezpieczonych przez inne systemy. MRPiPS informowało też o pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o świadczeniu wspierającym. Miałyby one objąć ustalanie poziomu potrzeby wsparcia i prawa do świadczenia wspierającego. Dotychczas nie poznaliśmy szczegółowych założeń tych projektów.

Podsumowanie

Kwestia wliczania świadczenia wspierającego do dochodu w pomocy społecznej budzi wątpliwości od samego początku. W tej sprawie do ministerstwa rodziny wpływały liczne zapytania i apele. Podobny problem dotyczy osób umieszczonych w domach pomocy społecznej (DPS) oraz prywatnych domach opieki, którym ZUS nie może przyznać świadczenia wspierającego.

Podstawa prawa

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 639);

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 873).

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Źródło: forsal.pl
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek

Ukończyła studia prawnicze w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

W Grupie INFOR od kilkunastu lat analizuje przepisy, zmiany prawa i ich wpływ na codzienne życie.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, wsparciu osób z niepełnosprawnościami, pomocy społecznej i ochronie środowiska.

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Tematy: ZUSopiekaświadczenie wspierającemops
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