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Czy wyższa inflacja opóźni obniżki stóp procentowych? Ekspert wskazuje możliwy scenariusz

oprac. Anna Rymkiewicz
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dzisiaj, 08:36
Czy wyższa inflacja opóźni obniżki stóp procentowych? Ekspert wskazuje możliwy scenariusz
Czy wyższa inflacja opóźni obniżki stóp procentowych? Ekspert wskazuje możliwy scenariusz/Forsal.pl
Inflacja w lipcu wzrosła do 3,1 proc. z 2,5 proc. w czerwcu – prognozuje ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak. Jak wskazał, za wzrost odpowiadały przede wszystkim wyższe ceny paliw.

W piątek Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek inflacji w lipcu. W czerwcu inflacja wyniosła 2,5 proc.

Inflacja w lipcu wzrosła do 3,1 proc.

- Inflacja w lipcu wzrosła do 3,1 proc. – powiedział PAP ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak. Jego zdaniem za wzrost inflacji odpowiadały wyższe ceny paliw.

- Od początku lipca przywrócona została podstawowa stawka VAT (23 proc.) na paliwa. W okresie od 1 kwietnia do końca czerwca stosowano stawkę 8 proc. Jednocześnie zniesiono administracyjnie ustalaną przez Ministra Energii cenę maksymalną. Nałożyła się na to re-eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie, która przejściowo wywindowała ceny ropy naftowej ponownie w okolice 100 dolarów za baryłkę – wyjaśnił Antoniak.

Podwyższona inflacja może opóźnić obniżki stóp procentowych

W jego ocenie wzrost inflacji sprawia, że w tym roku obniżek stóp procentowych banku centralnego nie należy się spodziewać.

- Zwłaszcza, że większość Rady Polityki Pieniężnej zachowuje w tej kwestii dużo większą wstrzemięźliwość i ostrożność niż jej przewodniczący. W naszej ocenie stopy procentowe banku centralnego pozostaną bez zmian do końca tego roku, a przestrzeń na obniżki pojawi się dopiero w 2027 r. – wskazał Adam Antoniak.

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Źródło: PAP
oprac. Anna Rymkiewicz

Redaktorka związana z mediami od ponad 20 lat, na co dzień relacjonuje zagadnienia społeczne, gospodarcze oraz tematy lifestyle’owe. Łączy rzetelność z przystępnym przedstawianiem informacji, zarówno tych poważnych, jak i lżejszych.

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Tematy: inflacja w Polsceceny paliw
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