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Inflacja znów przyspieszy? Eksperci wskazali decyzję rządu, która podbije ceny

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 14:52
Inflacja znów przyspieszy? Eksperci wskazali decyzję rządu, która podbije ceny
Inflacja znów przyspieszy? Eksperci wskazali decyzję rządu, która podbije ceny/Shutterstock
Wycofanie przez rząd pakietu CPN może zwiększyć wskaźnik inflacji o 0,8 pkt proc. w lipcu, do ok. 3 proc. w ujęciu rocznym - wskazali ekonomiści Erste Bank Polska w komentarzu do danych GUS. Szacują oni, że w drugim półroczu inflacja wyniesie między 3 a 3,5 proc.

Dane o CPI za lipiec zapewne pokażą wzrost

GUS podał w środę, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły rdr o 2,5 proc., a w porównaniu z ub. miesiącem spadły o 0,5 proc. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS.

Dane o CPI za lipiec zapewne pokażą ponowny wzrost cen paliw, głównie w związku z wycofaniem przez rząd obniżonych stawek VAT oraz cen maksymalnych. Według naszych szacunków czynniki te mogą podnieść ogólny wskaźnik inflacji CPI o ok. 0,8 pkt proc. Dodatkowym źródłem niepewności jest niedawny wzrost cen ropy naftowej, wywołany nową falą działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie” - ocenili ekonomiści Erste. Ich zdaniem ewentualna dalsza eskalacja działań zbrojnych może ponownie „uczynić ceny surowców kluczowym parametrem dla prognoz inflacji”.

Jaka będzie inflacja w lipcu?

Dodali, że z uwagi na zakończenie programu ograniczającego wzrost cen paliw oraz niedawny wzrost cen surowców energetycznych, inflacja CPI może ponownie wzrosnąć do ok. 3 proc. rdr lub nieco poniżej już w lipcu, a następnie utrzymywać się w przedziale 3,0-3,5 proc. rdr przez całe drugie półroczne tego roku. Jednocześnie przyznali, że nie spodziewają się, aby w 2027 r. inflacja przekroczyła pasmo dopuszczalnych odchyleń od celu NBP (2,5 proc. rdr +/- 1 p.p.), czyli 3,5 proc. w ujęciu rocznym.

„Biorąc pod uwagę takie perspektywy inflacji oraz opublikowaną niedawno projekcję NBP, wskazującą na utrzymywanie się podwyższonej inflacji bazowej do końca roku, oczekujemy raczej ostrożnych i warunkowych wypowiedzi członków RPP niż jednoznacznego poparcia scenariusza obniżki stóp procentowych we wrześniu” - ocenili przedstawiciele banku.

Ceny paliw i energii

Wskazali również, że spadki cen paliw i energii w czerwcu wyniosły odpowiednio 7,4 proc. miesiąc do miesiąca i 0,4 proc., czyli bez zmian względem wstępnego szacunku GUS. W ujęciu rocznym przełożyło się to na znaczące wyhamowanie dynamiki cen paliw, z 12,3 proc. rdr do 5,3 proc., oraz obniżenie dynamiki cen energii z 4,9 proc. do 4,8 proc.

Miesięczny spadek cen energii to - jak zaznaczyli - zasługa przede wszystkim niższych opłat za centralne ogrzewanie (-2,1 proc. mdm). Nieznaczny wpływ miał też tańszy gaz, szczególnie LPG w butlach (-1,5 proc. mdm). Natomiast spadek cen paliw silnikowych o 7,6 proc. mdm był wynikiem obniżki cen oleju napędowego o 9,7 proc. mdm, benzyny o 6,6 proc. mdm oraz pozostałych paliw (głównie LPG) o 5,2 proc. w ujęciu miesięcznym.

Ceny żywności

Przedstawiciele Erste zwrócili również uwagę na spadek cen żywności o 0,7 proc. w ujęciu miesięcznym. Oszacowali też, że czerwcowa inflacja bazowa spadnie do 3 proc. rdr z 3,1 proc. w maju. W czerwcu wyhamował też wzrost cen towarów do 1,3 proc. rdr z 2,1 proc. w maju, a inflacja usług spowolniła do 5,4 proc. z 5,7 proc.

Ich zdaniem za miesięczny spadek inflacji żywności odpowiadała przede wszystkim silna, sezonowa korekta cen owoców i warzyw. Najmocniej potaniały owoce jagodowe, pomidory, ogórki, kapusta oraz kalafiory i brokuły. „Choć zmiany te miały w dużej mierze charakter sezonowy, ich skala i struktura w niektórych miejscach istotnie się różniły od obserwowanych przed rokiem. Szczególnie wyraźnie wyhamowała roczna dynamika cen owoców jagodowych, do 1,1 proc. rdr, po ponad 20-procentowych wzrostach w poprzednich miesiącach” - ocenili ekonomiści.

Inflacja CPI po wyłączeniu cen żywności, paliw i energii

Inflacja CPI po wyłączeniu cen żywności, paliw i energii rosła w czerwcu nieco wolniej niż w maju - odpowiednio 3 proc. i 3,1 proc. rdr - poinformowali analitycy banku. Dodali, że nadal „widoczna jest presja w dół na ceny dóbr trwałego użytku”, a inflacja w części usług osłabła.

Zaznaczyli też, że mimo spadku cen w wielu kategoriach, w niektórych ceny rosły. Czynsze rosły w tempie przekraczającym 4 proc. w skali roku, dynamika cen towarów i usług związanych z utrzymaniem mieszkania przyspieszyła do 2,4 proc. rdr i osiągnęła najwyższy poziom od kwietnia 2025 r. Koszty związane z dostawą wody, odprowadzaniem ścieków i wywozem odpadów rosły w tempie ok. 6 proc. rdr, a usługi związane ze zdrowiem w przedziale 6–7 proc. rdr. Wyższą inflację odnotowano także w usługach ubezpieczeniowych (2,1 proc. rdr wobec 1,1 proc. rdr w maju), zakwaterowaniu (4,2 proc. rdr) oraz usługach kurierskich i dostawczych - 7,5 proc. rdr, podczas gdy jeszcze dwa miesiące wcześniej było to poniżej 1 proc. rdr.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: inflacjaceny energiicena paliwawzrost cen
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