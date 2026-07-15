Tak zmieniały się ceny w czerwcu. GUS wskazał największe podwyżki i spadki

Inflacja spadła do 2,5 proc. GUS potwierdził wcześniejsze dane

Główny Urząd Statystyczny podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2026 r. były średnio o 2,5 proc. wyższe niż rok wcześniej. To wyraźny spadek w porównaniu z majem, gdy inflacja wynosiła 3,1 proc. rdr.

W ujęciu miesięcznym ceny obniżyły się o 0,5 proc. wobec maja. Był to efekt przede wszystkim spadku cen towarów, które w czerwcu potaniały średnio o 0,9 proc. mdm. Ceny usług nadal rosły – w ciągu miesiąca zwiększyły się o 0,6 proc.

Żywność potaniała. Ceny w sklepach pierwszy raz od dawna w dół

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na inflację były ceny żywności i napojów bezalkoholowych. W czerwcu spadły one o 0,2 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, a miesięcznie obniżyły się o 0,7 proc.

Dla porównania w maju żywność była jeszcze droższa niż rok wcześniej – wzrost wynosił 0,5 proc. rdr. Dane GUS pokazują więc wyraźną zmianę trendu w tej kategorii.

Transport mocno potaniał. Ceny paliw i podróży obniżyły inflację

Duży wpływ na czerwcowy wynik miał również transport. Ceny w tej kategorii spadły w ciągu miesiąca aż o 4,4 proc. W ujęciu rocznym transport był jednak nadal droższy niż przed rokiem – wzrost wyniósł 1,3 proc.

W maju sytuacja wyglądała inaczej – ceny transportu rosły jeszcze o 5,6 proc. rdr. Tak duża zmiana była jednym z głównych elementów obniżających ogólny wskaźnik inflacji.

Usługi nadal drożeją szybciej niż towary

Mimo spadku ogólnej inflacji presja cenowa w usługach pozostaje wyższa niż w przypadku towarów. W czerwcu ceny usług były o 5,4 proc. wyższe niż rok wcześniej, podczas gdy towary podrożały średnio o 1,3 proc.

Największe roczne wzrosty cen odnotowano m.in. w kategorii napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (6,5 proc.), edukacji (6 proc.), rekreacji, sporcie i kulturze (5,2 proc.) oraz zdrowiu (5 proc.).

Mieszkania i energia nadal podnoszą koszty życia

Koszty związane z użytkowaniem mieszkania lub domu oraz nośnikami energii były w czerwcu o 4,9 proc. wyższe niż rok wcześniej. Choć wzrost ten był nieco niższy niż w maju, gdy wynosił 5 proc., pozostaje jedną z istotnych kategorii wpływających na wydatki gospodarstw domowych.

Wyższe ceny utrzymywały się również w usługach restauracyjnych i zakwaterowaniu (4,5 proc. rdr) oraz w informatyce i komunikacji (4 proc. rdr).

Inflacja wraca w okolice celu?

Czerwcowy odczyt oznacza, że inflacja znalazła się bliżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Jednocześnie dane pokazują, że spadek ogólnego wskaźnika wynikał głównie z tańszych towarów, podczas gdy usługi wciąż pozostają źródłem presji cenowej.

Poszczególne składniki wskaźnika inflacji za czerwiec i maj 2026 r.:

czerwiec czerwiec maj maj rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 2,5 -0,5 3,1 -0,3 Inflacja usług 5,4 0,6 5,7 -0,2 Inflacja towarów 1,3 -0,9 2,1 -0,4 Żywność i napoje bezalkoholowe -0,2 -0,7 0,5 -1 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,5 0,6 6,4 0,6 Odzież i obuwie -3,1 -1,7 -3,4 -0,9 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 4,9 -0,1 5 0,1 Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego -1,1 -0,2 -0,9 0,1 Zdrowie 5 0,2 5,1 0,6 Transport 1,3 -4,4 5,6 -0,5 Informacja i komunikacja 4 0,4 4,5 -0,6 Rekreacja, sport i kultura 5,2 1,5 5,6 -2,1 Edukacja 6 0,1 6 0,1 Restauracje i usugi zakwaterowania 4,5 0,5 4,5 0,9 Ubezpieczenia i usługi finansowe 2,1 1 1,1 0,7 Higiena osobista, ochrona socjalna, pozostałe towary i usługi 2,2 0,5 1,7 0,2

PKO BP: przejściowy wzrost inflacji ustabilizował stopy procentowe

Prawdopodobny przejściowy wzrost inflacji do powyżej 3,5 proc. to jeden z czynników, które wpłyną na stabilizację stóp procentowych w tym roku - ocenili ekonomiści PKO BP w komentarzu do danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Ekonomiści PKO BP zwrócili uwagę, że za spadek inflacji odpowiadają głównie ceny paliw oraz żywności. „W czerwcu, po raz pierwszy od 2015, w Polsce odnotowano deflację cen żywności (−0,2 proc. rdr wobec −0,3 proc. rdr w szybkim szacunku)” - podkreślili.

W tym tempie będzie drożała żywność

Przedstawiciele banku PKO BP oczekują, że w dalszej części roku inflacja cen żywności zbliży się do poziomu 4 proc. rdr. Będzie to wynikać z niekorzystnych warunków meteorologicznych i wyczerpania obecnych znaczących zapasów, np. w przypadku jabłek.

Ceny paliw w czerwcu wzrosły natomiast o 5,3 proc. rdr, ale w ujęciu miesięcznym spadły o 7,4 proc., mimo powrotu podwyższonej akcyzy od połowy miesiąca. „Zakończenie programu CPN z końcem czerwca skutkowało wzrostem cen o ok. 14 proc. tydzień do tygodnia. W lipcu ceny paliw mogą wzrosnąć o ok. 10 proc. mdm, również za sprawą wzrostu cen ropy na rynkach światowych w związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ceny paliw pozostają czynnikiem niepewności – rząd jednocześnie sygnalizował, że w razie ich znacznego wzrostu mógłby rozważyć interwencję – choć byłoby to trudne z perspektywy fiskalnej” - dodali analitycy.

W tym roku stopy procentowe bez zmian?

Według nich inflacja bazowa w czerwcu obniżyła się do 2,9-3,0 proc. rdr z 3,1 proc. rdr w maju.

„Mimo gołębiego przekazu ze strony Prezesa NBP A. Glapińskiego i sugestii złożenia wniosku o obniżki stóp uważamy, że w 2026 r. najbardziej prawdopodobnym scenariuszem pozostaje ich stabilizacja. Rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie, presja na osłabienie złotego i oczekiwany przez nas przejściowy wzrost inflacji powyżej 3,5 proc. rdr sugerowałyby stabilizację stóp procentowych” - wskazali ekonomiści.

Bazowy scenariusz PKO BP zakłada dwie obniżki stóp w drugiej połowie 2027 r. Sygnały ze strony prezesa NBP, zdaniem autorów komentarza, nie znajdują potwierdzenia w wypowiedziach innych członków Rady Polityki Pieniężnej - zwiększają ryzyko szybszych obniżek, ale dopiero w pierwszej połowie 2027 r.

Nieco inne zdanie mają ekonomiści Credit Agricole, którzy w komentarzu do danych GUS oceniają, że w lipcu i sierpniu inflacja będzie kształtowała się blisko celu Narodowego Banku Polskiego, co może skłonić Radę Polityki Pieniężnej do jednorazowej obniżki stóp procentowych o 25 pb we wrześniu.