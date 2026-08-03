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Ukraińskie ataki rujnują rosyjski eksport. Moskwa szuka nowych szlaków morskich

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 15:00
Ukraińskie ataki rujnują rosyjski eksport. Moskwa szuka nowych szlaków morskich
Ukraińskie ataki rujnują rosyjski eksport. Moskwa szuka nowych szlaków morskich/Shutterstock
Ministerstwo transportu Rosji zwiększa ochronę statków handlowych na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim oraz szuka alternatywnych szlaków morskich dla eksportu. Komunikat rosyjskiego resortu pojawił się w poniedziałek po intensywnych ukraińskich atakach na statki i infrastrukturę w tych akwenach.

Akwen Morza Azowskiego pod ostrzałem

„W związku z napiętą sytuacją w akwenie Morza Azowskiego, spowodowaną atakami wrogich bezzałogowych statków powietrznych na statki morskie, rosyjskie ministerstwo transportu podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia logistyki transportu towarowego w basenie Morza Azowskiego i Czarnego” — czytamy w komunikacie resortu na Telegramie.

Oprócz poszukiwania alternatywnych tras morskich Rosja rozpoczęła przekierowywanie towarów na inne rodzaje transportu, aby dostawy odbywały się na czas.

W lipcu Ukraina nasiliła ataki na rosyjskie tankowce na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim, w tym na jednostki należące do tzw. floty cieni; są to przestarzałe tankowce, które Rosja wykorzystuje do eksportu ropy i produktów ropopochodnych z omijaniem zachodnich sankcji.

Wojna o rynek zboża

Jako światowy lider w eksporcie zboża, Rosja przeprowadziła w ostatnim czasie serię ataków na infrastrukturę, służącą do eksportu produktów rolnych na południu Ukrainy. Kijów również zajmuje czołowe miejsce w zagranicznej sprzedaży zbóż. Obie strony atakują wrogie obiekty eksportu rolnego oraz komercyjne statki na Morzu Czarnym, co powoduje wzrost cen tych produktów na rynkach globalnych.

W piątek rosyjskie Stowarzyszenie Eksporterów i Producentów Zboża poinformowało agencję Reutera, że konsekwencje ukraińskich ataków mogą wkrótce stać się odczuwalne w wielu krajach i stanowią „bezpośrednie zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego”. Te uderzenia mogą przełożyć się na wzrost cen zbóż oraz widmo głodu w Afryce i na Bliskim Wschodzie, dodała organizacja.

Jednocześnie Ukraińska Rada Rolna wystąpiła z analogicznymi ostrzeżeniami w ostatnich tygodniach, po falach rosyjskich uderzeń w ukraińską infrastrukturę rolną i zaburzaniu eksportu zbóż.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: Rosjawojna w Ukrainiegospodarkaeksport
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