Źródła te podały, że polecenie miało charakter ustny i że do armatorów nie wysłano żadnego oficjalnego dokumentu. Nie sprecyzowały one, jak długo ten zakaz ma obowiązywać. Cytowane źródła zaznaczyły, że poza godzinami objętymi ograniczeniami port funkcjonuje normalnie, a transport zboża nie ucierpiał.

Znajdujący się w Kraju Krasnodarskim Noworosyjsk ma ok. 260 tys. mieszkańców, a tamtejszy port jest jednym z największych nad Morzem Czarnym. Przechodzi przez niego nawet jedna trzecia rosyjskiego eksportu zboża. Jest jest też ważnym punktem eksportu ropy i metali.

Ponadto do Noworosyjska tymczasowo została przeniesiona baza rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, która poprzednio mieściła się na okupowanym Krymie. W ostatnich miesiącach port w Noworosyjsku jest częstym celem ukraińskich ataków dronowych.

Reuters zwraca uwagę, że wcześniej z powodu ukraińskich ataków restrykcje w ruchu statków władze rosyjskie wprowadziły także w porcie w Azowie i w porcie Kaukaz na wschodnim brzegu cieśniny Kerczeńskiej. (PAP)