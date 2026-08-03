Rynek nieruchomości pozostaje aktywny mimo wakacji. W lipcu na rynku wtórnym ubywa ofert sprzedaży mieszkań, a ceny rosną

W okresie wakacyjno-urlopowym rynek mieszkaniowy pracuje na zdecydowanie wolniejszych obrotach, a towarzyszy temu spadek liczby dostępnych ofert. W lipcu 2026 r. na rynku wtórnym było ich o 8,6 proc. mniej niż rok wcześniej. – wynika z najnowszej analizy Grupy Morizon-Gratka. Jest to powód do niepokoju, zważywszy, że podobna sytuacja z podażą panuje na rynku pierwotnym, w nowych inwestycjach deweloperów.

Wakacyjne spowolnienie ogranicza liczbę ofert nieruchomości

Lato tradycyjnie przynosi wyraźne wyhamowanie aktywności na rynku mieszkaniowym. Dotyczy to zarówno osób poszukujących mieszkań, jak i właścicieli planujących ich sprzedaż. Wielu kupujących odkłada decyzję o zakupie na okres po wakacjach, natomiast sprzedający często opóźniają publikację nowych ogłoszeń, rzadziej organizują prezentacje nieruchomości i wolniej odpowiadają na zapytania potencjalnych nabywców.

Mniej mieszkań na sprzedaż, wyższe ceny nieruchomości

Ograniczona podaż oraz rosnący udział nowszych mieszkań, które z reguły są oferowane w wyższych cenach, nadal przekładają się na wzrost średnich cen ofertowych. Choć w lipcu, podobnie jak w poprzednich miesiącach, w części miast odnotowano niewielkie miesięczne korekty, to w ujęciu rocznym ceny wzrosły w jedenastu analizowanych lokalizacjach.

Z analizy Grupy Morizon-Gratka wynika, że największy wzrost średniej ceny metra kwadratowego nastąpił w Olsztynie - o 8,2 proc. w porównaniu z lipcem 2025 r. Na kolejnych miejscach znalazły się Gdańsk ze wzrostem o 7,3 proc. oraz Bydgoszcz, gdzie średnia cena wzrosła o 6,9 proc. Wysoką dynamikę utrzymały także Katowice (5,4 proc.), Szczecin (5,2 proc.) oraz Kraków i Poznań, w których średnie ceny zwiększyły się po 4,8 proc.

Średnie ceny i mediany na rynku wtórnym nieruchomości lipiec 2026 / Grupa Morizon-Gratka

Warszawa pozostaje stabilna, Łódź nadal z przeceną nieruchomości

Na tle pozostałych dużych miast stosunkowo stabilnie prezentuje się Warszawa. Średnia cena ofertowa metra kwadratowego używanego mieszkania osiągnęła w lipcu poziom 17 794 zł i była jedynie o 2,1 proc. wyższa niż rok wcześniej. Mniejszy od warszawskiego wzrost cen tym samym okresie zanotował Wrocław (o 1,3 proc.) i Lublin (o 1,5 proc.). Wyjątkiem pozostaje Łódź; to jedyne spośród dwunastu miast, w którym średnia cena ofertowa mieszkań z rynku wtórnego była w lipcu niższa niż rok wcześniej - spadek wyniósł 3,2 proc.