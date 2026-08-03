Adresaci zmienionych regulacji

Przepisy będą miały zastosowanie do kościołów i związków wyznaniowych jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, a także stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych, spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością. Obejmą również kluby sportowe będące spółkami, które nie działają w celu osiągnięcia zysku i dodatkowo przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych, a ewentualny zysk nie będzie podzielony między udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Ułatwienia w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych i pożytku publicznego

Organizacje pozarządowe i pożytku publicznego będą musiały celem realizacji zadań publicznych zapewnić wyłącznie wkład osobowy lub rzeczowy. W związku z tym organ administracji publicznej zlecając realizację zadania nie będzie mógł wymagać od organizacji pozarządowej czy pożytku publicznego zapewnienia własnych środków finansowych. Niemniej jednak, jeśli zlecający dopuści taką opcje będzie dopuszczalnie zastąpienie w całości lub w części wkładu rzeczowego lub osobowego środkami finansowymi własnymi lub pochodzącymi z innych źródeł. Decyzja w tym zakresie będzie należała do zainteresowanego, a informacja organu administracji publicznej czy taka wariant jest możliwy będzie wskazywana w ogłoszeniu otwartego konkursu na realizację zadania publicznego.

Kolejny rodzaj zmian przepisów, to podwyższenie obowiązujących limitów kwotowych i procentowych w przypadku zlecenia przez organy jednostek samorządu terytorialnego realizacji zadań publicznych o charakterze lokalny. Limity kwotowe zwiększono o 100 % - do 20.000,00 zł na jedno zadanie i do 40 000 zł na jedną organizację w roku kalendarzowym. Dodatkowo nastąpi podwyższenie progu środków finansowych, które będą mogły być przyznane przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do 30 % (z 20%) w ramach dotacji planowanej w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządową. Istotnym ułatwieniem jest zniesienie obowiązku realizacji danego zadania w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Zmiany o charakterze sprawozdawczo-kontrolnym

Podwyższono próg rocznej kwoty przychodu organizacji pożytku publicznego (OPP), uprawniającej do składania rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych ze swojej działalności w formie uproszczonej z 10 000 zł do 200 000 zł. Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, który nadzoruje te organizacje będzie musiał sporządzić projekt wystąpienia pokontrolnego zamiast protokołu kontroli. Nowe przepisy wskazują również zakres przedmiotowy projektu wystąpienia pokontrolnego, osoby podpisujące dokument, a także zasady zgłaszania do niego zastrzeżeń i ich rozpoznawania. Modyfikacje mają przyczynić się do efektywniejszego przeprowadzania kontroli, przy jednoczesnym ograniczeniu obciążeń kontrolowanego podmiotu. Wprowadzono również zmiany w zakresie organizacji i trybu działania Komitetu do spraw Pożytku Publicznego – zrezygnowano z obowiązku przyjmowania planu prac przez Komitet i przedstawiania go do zatwierdzenia Radzie Ministrów.