Deficyt sektora publicznego w Polsce prawie dwukrotnie wyższy niż w UE

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w pierwszym kwartale 2026 r. wyniósł 3,1 proc. PKB zarówno w strefie euro, jak i w całej Unii Europejskiej - poinformował Eurostat. W Polsce było to 5,9 proc.

W pierwszym kwartale 2025 roku deficyt w Polsce wyniósł 6,7 proc. PKB, a w czwartym kwartale 2025 roku 7,8 proc. PKB.

W strefie euro wskaźnik deficytu w pierwszym kwartale 2026 r. nieznacznie się obniżył w porównaniu z czwartym kwartałem 2025 r., kiedy wynosił 3,2 proc. PKB. W przypadku całej UE spadł z 3,4 proc. PKB odnotowanych w poprzednim kwartale.

Polska z trzecim najwyższym deficytem

Największy deficyt w pierwszym kwartale tego roku odnotowano w Bułgarii (7,6 proc.), na Węgrzech (6,6 proc.) i w Polsce (5,9 proc.). Najlepiej w tym zestawieniu wypadły trzy kraje, w których zanotowano nadwyżkę: Cypr (4,4 proc.), Irlandia (2,4 proc.) oraz Dania (2 proc.).

Dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych w UE

Eurostat podał we wtorek, że w pierwszym kwartale br. dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych w strefie euro odpowiadały 47,1 proc. PKB, wobec 47,3 proc. PKB kwartał wcześniej. Wydatki publiczne w strefie euro wyniosły 50,2 proc. PKB wobec 50,4 proc. w czwartym kwartale 2025 r.

W całej Unii Europejskiej dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosły w pierwszym kwartale 2026 r. 46,6 proc. PKB wobec 46,7 proc. w poprzednim kwartale. Wydatki publiczne w UE stanowiły 49,8 proc. PKB wobec 50,1 proc. kwartał wcześniej.

Z Brukseli Łukasz Osiński