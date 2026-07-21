Forsal logo

Deficyt Polski wyraźnie powyżej unijnej średniej. Nowe dane Eurostatu nie pozostawiają złudzeń

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 13:46
Deficyt Polski wyraźnie powyżej unijnej średniej. Nowe dane Eurostatu nie pozostawiają złudzeń
Deficyt Polski wyraźnie powyżej unijnej średniej. Nowe dane Eurostatu nie pozostawiają złudzeń/Shutterstock
Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce pozostaje wyraźnie wyższy niż średnia dla Unii Europejskiej i strefy euro. Według najnowszych danych Eurostatu w pierwszym kwartale 2026 roku luka w finansach publicznych Polski wyniosła 5,9 proc. PKB, podczas gdy w całej UE oraz eurolandzie było to 3,1 proc.

Deficyt sektora publicznego w Polsce prawie dwukrotnie wyższy niż w UE

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w pierwszym kwartale 2026 r. wyniósł 3,1 proc. PKB zarówno w strefie euro, jak i w całej Unii Europejskiej - poinformował Eurostat. W Polsce było to 5,9 proc.

W pierwszym kwartale 2025 roku deficyt w Polsce wyniósł 6,7 proc. PKB, a w czwartym kwartale 2025 roku 7,8 proc. PKB.

W strefie euro wskaźnik deficytu w pierwszym kwartale 2026 r. nieznacznie się obniżył w porównaniu z czwartym kwartałem 2025 r., kiedy wynosił 3,2 proc. PKB. W przypadku całej UE spadł z 3,4 proc. PKB odnotowanych w poprzednim kwartale.

Polska z trzecim najwyższym deficytem

Największy deficyt w pierwszym kwartale tego roku odnotowano w Bułgarii (7,6 proc.), na Węgrzech (6,6 proc.) i w Polsce (5,9 proc.). Najlepiej w tym zestawieniu wypadły trzy kraje, w których zanotowano nadwyżkę: Cypr (4,4 proc.), Irlandia (2,4 proc.) oraz Dania (2 proc.).

Dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych w UE

Eurostat podał we wtorek, że w pierwszym kwartale br. dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych w strefie euro odpowiadały 47,1 proc. PKB, wobec 47,3 proc. PKB kwartał wcześniej. Wydatki publiczne w strefie euro wyniosły 50,2 proc. PKB wobec 50,4 proc. w czwartym kwartale 2025 r.

W całej Unii Europejskiej dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosły w pierwszym kwartale 2026 r. 46,6 proc. PKB wobec 46,7 proc. w poprzednim kwartale. Wydatki publiczne w UE stanowiły 49,8 proc. PKB wobec 50,1 proc. kwartał wcześniej.

Z Brukseli Łukasz Osiński

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNajem krótkoterminowy bije rekordy. Warszawa i Łódź wyróżniają się na tle kraju »
Tematy: gospodarkadeficyt budżetowy
Powiązane
Deficyt wyższy od szacunków. Dług publiczny blisko progu 60 proc. PKB
Deficyt wyższy od szacunków. Dług publiczny blisko progu 60 proc. PKB. Nowe dane GUS
Donald Tusk i Andrzej Domański na tle flag Polski i Unii Europejskiej
Szokujące dane GUS i Eurostatu: Deficyt Polski może przekroczyć 7 proc. PKB, a dług rośnie prawie najszybciej w UE
Fundusze unijne 2028-2034
Gigantyczna zmiana w środkach z UE. „Kapitał jednak ma narodowość”
Nie przegap
Czołg Abrams w "przebraniu"
Australia "przebiera" Abramsy za Typ 99. Tak przygotowuje się do wojny z Chinami
Przekazywanie kluczy do mieszkania
W tych dzielnicach ceny mieszkań są znacznie niższe, niż średnia. Sprawdziliśmy Warszawę, Kraków, Wrocław i Gdańsk
Aplikacje w smartfonie to codzienność w dbaniu o finanse osobiste. Jakie typowe i dodatkowe usługi znajdą klienci w aplikacji, którą oferuje bank.
Bankowość mobilna stała się naszą codziennością. Jak w aplikacji możemy efektywnie prowadzić finanse osobiste
Nagranie rosyjskiego drona i okrętu z bezzałogowca Stormborn X-Wave
Bliskie spotkanie trzeciego stopnia na Bałtyku. Rosyjski okręt wysłał drona, zawisł nad duńską maszyną
Nadchodzi pancerna odsiecz dla Abramsów. Polska pokaże 40–tonową bestię
Nadchodzi pancerna odsiecz dla Abramsów. Polska pokaże 40–tonową bestię
Donald Tusk
Premier zapowiada zmiany w zarobkach lekarzy. Lekarze będą mogli zarobić tylko do tej kwoty
Dron Thunder
Tak mogą walczyć polskie Apache. Anduril pokazał lojalnego skrzydłowego Thunder
ZUS zmienia terminy wypłat dodatku pielęgnacyjnego w sierpniu. Oto nowy harmonogram
ZUS zmienia terminy wypłat dodatku pielęgnacyjnego w sierpniu. Oto nowy harmonogram
Polecamy
oki oszczędności pieniądze
Nowa ulga dla inwestujących. Osobiste Konta Inwestycyjne coraz bliżej
Lekarze ze specjalizacją, ochroniarze, sprzedawcy na targowiskach - zawody, gdzie średnia wieku przekracza 50 lat
Lekarze ze specjalizacją, ochroniarze, sprzedawcy na targowiskach - zawody, gdzie średnia wieku przekracza 50 lat
Nowe limity przyjęć na kierunki medyczne w roku akademickim 2026/2027. Ministerstwo Zdrowia chce zwiększyć liczbę miejsc
Zwiększone limity przyjęć na kierunki medyczne w roku akademickim 2026/2027. Na tych uczelniach Ministerstwo Zdrowia planuje najwięcej miejsc
Najem krótkoterminowy bije rekordy. Warszawa i Łódź wyróżniają się na tle kraju
Najem krótkoterminowy bije rekordy. Warszawa i Łódź wyróżniają się na tle kraju
NBP znów zwiększył rezerwy złota. Polska jest coraz bliżej celu 700 ton kruszcu
NBP znów zwiększył rezerwy złota. Polska jest coraz bliżej celu 700 ton kruszcu
Deficyt Polski wyraźnie powyżej unijnej średniej. Nowe dane Eurostatu nie pozostawiają złudzeń
Deficyt Polski wyraźnie powyżej unijnej średniej. Nowe dane Eurostatu nie pozostawiają złudzeń
Ponad 100 mln zł wyłudzeń w ubezpieczeniach. Eksperci wskazują na rolę AI
Ponad 100 mln zł wyłudzeń w ubezpieczeniach. Eksperci wskazują na rolę AI
podatek oki premier donald tusk
Donald Tusk nie mógł się powstrzymać. Pochwalił się „Rokiem Przyspieszenia”
Kraj
Donald Tusk
Premier zapowiada zmiany w zarobkach lekarzy. Lekarze będą mogli zarobić tylko do tej kwoty
Nadchodzi pancerna odsiecz dla Abramsów. Polska pokaże 40–tonową bestię
Nadchodzi pancerna odsiecz dla Abramsów. Polska pokaże 40–tonową bestię
Marcin Kierwiński, Andrius Kubilius
Polska dołącza do programu IRIS2. To europejski program budowy satelitarnego systemu łączności
podatek od spadków i darowizn, Ministerstwo Finansów, RPO, fiskus, podatek
Fiskus wzywa do zapłaty osoby, które otrzymały spadek lub darowiznę. Były przekonane, że przysługuje im zwolnienie dla najbliższej rodziny
Ponad 100 mln zł wyłudzeń w ubezpieczeniach. Eksperci wskazują na rolę AI
Ponad 100 mln zł wyłudzeń w ubezpieczeniach. Eksperci wskazują na rolę AI
Polski dron na wojnie w Iranie. Skąd się tam wziął?
Polski dron na wojnie w Iranie. Skąd się tam wziął?
Rząd obniży jednak PIT przed wyborami, by nie stracić władzy: ile nowa kwota wolna, jakie nowe progi podatkowe
Będzie podwyżka kwoty wolnej w PIT czy wyższy drugi próg podatkowy- rząd obniży jednak podatki przed wyborami?
uokik, firma, reklamacje, kara, mandat
Mandaty za parkowanie przed marketami bez mocy prawnej. UOKiK nałożył na firmę gigantyczną karę
Świat
Nagranie rosyjskiego drona i okrętu z bezzałogowca Stormborn X-Wave
Bliskie spotkanie trzeciego stopnia na Bałtyku. Rosyjski okręt wysłał drona, zawisł nad duńską maszyną
Czołg Abrams w "przebraniu"
Australia "przebiera" Abramsy za Typ 99. Tak przygotowuje się do wojny z Chinami
Dron Thunder
Tak mogą walczyć polskie Apache. Anduril pokazał lojalnego skrzydłowego Thunder
USA gotowe na historyczną decyzję? Ekspert: Polska może dołączyć do Nuclear Sharing
USA gotowe na historyczną decyzję? Ekspert: Polska może dołączyć do Nuclear Sharing
Łukaszenka wydał rozkaz. Dzieci na Białorusi ruszyły do koszar
Łukaszenka wydał rozkaz. Dzieci na Białorusi ruszyły do koszar
Desant drona na Mierzei Kinburnskiej
Dronowy desant Ukrainy to żadna "nowa era wojny". Niemiecki ekspert studzi entuzjazm
Myśliwiec Gripen ląduje na drodze
Gripeny mają być gotowe do walki w mniej niż 10 minut. Szwedzi szykują lotnictwo na wojnę z Rosją
Ten kraj chce mieć broń atomową. USA szykują epokową zmianę
Ten kraj chce mieć broń atomową. USA szykują epokową zmianę
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj