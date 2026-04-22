Deficyt wyższy od szacunków. Dług publiczny blisko progu 60 proc. PKB. Nowe dane GUS

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 09:51
Deficyt finansów publicznych znów rośnie, a dług zbliża się do konstytucyjnego progu. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w 2025 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych sięgnął 7,3 proc. PKB, więcej niż rok wcześniej i nieco powyżej wcześniejszych szacunków. Jednocześnie wyraźnie zwiększył się dług publiczny, który wzrósł do 59,7 proc. PKB, zbliżając się do poziomu uznawanego za granicę bezpieczeństwa finansów państwa.

Deficyt i dług w 2025 r.

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2025 r. wyniósł 7,3 proc. PKB, wobec szacowanych wstępnie 7,2 proc., i deficytu 6,4 proc. PKB w 2024 r. - podał Główny Urząd Statystyczny. Dług sektora finansów publicznych wyniósł w 2025 r. 59,7 proc. PKB wobec 54,8 proc. PKB w 2024 roku.

Deficyt rośnie od lat

W latach 2022–2025 w Polska nastąpił wyraźny wzrost zarówno deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych, jak i poziomu długu publicznego w relacji do PKB.

Deficyt sektora finansów publicznych pogłębił się z -3,4 proc. PKB w 2022 r. do -5,2 proc. w 2023 r., a następnie wzrósł do -6,4 proc. w 2024 r.. Ubiegłoroczny prognozowany wzrost deficytu do -7,3 proc. PKB, oznacza systematyczne pogarszanie się salda finansów publicznych w analizowanym okresie.

Zadłużenie w relacji do PKB zbliża się do granicy bezpieczeństwa finansów państwa

Jednocześnie rosło zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych. Dług publiczny zwiększył się z 48,8 proc. PKB w 2022 r. do 49,5 proc. w 2023 r., a następnie wyraźnie przyspieszył, osiągając 54,8 proc. w 2024 r. oraz 59,7 proc. PKB w 2025 r.

Dane wskazują na utrzymujący się trend wzrostu zarówno deficytu, jak i długu publicznego, przy czym szczególnie silne pogorszenie sytuacji finansów publicznych widoczne jest od 2024 r.

Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB w latach 2022-2025 r.

2022

2023

2024

2025

Deficyt

-3,4

-5,2

-6,4

-7,3*

Dług

48,8

49,5

54,8

59,7

*dane zrewidowane względem wstępnego szacunku z 1 IV

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Źródło: PAP
Tematy: PKBgospodarkadeficyt budżetowydług publiczny
