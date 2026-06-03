Próby podźwignięcia firmy z kryzysu nie powiodły się, końcem 2025 roku rozpoczęło się kolejne już postępowanie upadłościowe. Dziś wiadomo już, że kilkaset osób pożegna się z posadami, a sklepy stacjonarne zostaną zamknięte.

Kolejna firma ogłasza upadłość

Istniejąca nieprzerwanie od 163 lat firma odzieżowa Eterna kończy działalność w dotychczasowej formie. Ten brak odczują także polscy klienci: cenione koszule biznesowe można było kupić m.in. w sklepach sieci Peek & Cloppenburg oraz online.

W Niemczech Eterna należy do najbardziej znanych producentów koszul. Na rynku obecna była od 1863 r., zasłynęła m.in. z produkcji koszul niewymagających prasowania (non-iron). Już w 1981 r. firma wprowadziła na rynek jedną z pierwszych koszul wykonanych w 100% z bawełny, która zachowywała właściwości „bez prasowania”. Było to wówczas rozwiązanie przełomowe, ponieważ większość podobnych konkurencyjnych produktów opierała się na poliestrze.

Marka koszul znika po 163 latach istnienia

Próby znalezienia inwestora, który mógłby utrzymać produkcję koszul i działalność sklepów stacjonarnych nie powiodły się. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek koszul i bluzek kończy więc działalność, podobnie jak wcześniej Gerry Weber i Esprit. Eterna to więc kolejna niemiecka marka, która poddaje się kryzysowi, eksperci już na początku 2026 roku mówili o fali upadłości u naszych zachodnich sąsiadów.

Zamknięte zostaną wszystkie sklepy stacjonarne, tylko w siedzibie firmy w Passawie pracę straci około 400 osób. Historia firmy sięga 1863 roku, była zaliczana do czołówki niemieckich marek specjalizujących się w koszulach. Obecnie w sklepach trwają wyprzedaże, które mają potrwać do końca czerwca. Prawa do znaku towarowego przejęła niemiecka firma Olymp, jednak na razie koszule kupić można wyłącznie w sklepach internetowych. Nie wiadomo, czy w przyszłości to się zmieni.