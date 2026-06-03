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Znana marka odzieżowa znika z Polski. Wielkie wyprzedaże i likwidacja sklepów

Diana Bartosiuk
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wczoraj, 18:00
koszule
Koszule marki Eterna znikają z rynku/Shutterstock
Znana niemiecka marka odzieżowa zajmująca się głównie produkcją koszul męskich i bluzek damskich kończy działalność. Dla pracowników oznacza to zwolnienia, dla klientów: wyprzedaże i fakt, że popularne koszule wkrótce prawdopodobnie zupełnie znikną z rynku.

Próby podźwignięcia firmy z kryzysu nie powiodły się, końcem 2025 roku rozpoczęło się kolejne już postępowanie upadłościowe. Dziś wiadomo już, że kilkaset osób pożegna się z posadami, a sklepy stacjonarne zostaną zamknięte.

Kolejna firma ogłasza upadłość

Istniejąca nieprzerwanie od 163 lat firma odzieżowa Eterna kończy działalność w dotychczasowej formie. Ten brak odczują także polscy klienci: cenione koszule biznesowe można było kupić m.in. w sklepach sieci Peek & Cloppenburg oraz online.

W Niemczech Eterna należy do najbardziej znanych producentów koszul. Na rynku obecna była od 1863 r., zasłynęła m.in. z produkcji koszul niewymagających prasowania (non-iron). Już w 1981 r. firma wprowadziła na rynek jedną z pierwszych koszul wykonanych w 100% z bawełny, która zachowywała właściwości „bez prasowania”. Było to wówczas rozwiązanie przełomowe, ponieważ większość podobnych konkurencyjnych produktów opierała się na poliestrze.

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Marka koszul znika po 163 latach istnienia

Próby znalezienia inwestora, który mógłby utrzymać produkcję koszul i działalność sklepów stacjonarnych nie powiodły się. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek koszul i bluzek kończy więc działalność, podobnie jak wcześniej Gerry Weber i Esprit. Eterna to więc kolejna niemiecka marka, która poddaje się kryzysowi, eksperci już na początku 2026 roku mówili o fali upadłości u naszych zachodnich sąsiadów.

Zamknięte zostaną wszystkie sklepy stacjonarne, tylko w siedzibie firmy w Passawie pracę straci około 400 osób. Historia firmy sięga 1863 roku, była zaliczana do czołówki niemieckich marek specjalizujących się w koszulach. Obecnie w sklepach trwają wyprzedaże, które mają potrwać do końca czerwca. Prawa do znaku towarowego przejęła niemiecka firma Olymp, jednak na razie koszule kupić można wyłącznie w sklepach internetowych. Nie wiadomo, czy w przyszłości to się zmieni.

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Źródło: forsal.pl
Diana Bartosiuk
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Tematy: sklepyupadłośćwyprzedażmarka odzieżowa
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