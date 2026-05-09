Zdecydowana większość Polaków zwraca butelki i puszki po napojach, można to zrobić przy okazji zakupów. Część klientów narzeka na to, że zamiast „żywej gotówki” dostają jedynie wydruk z recyklomatu, z którym muszą udać się do kasy. Sklep Biedronka zmienia zasady, teraz pieniądze za kaucję zwrotną można już odzyskać bezgotówkowo.

Biedronka: nowa opcja w systemie kaucyjnym

System kaucyjny działa od początku października, jak w połowie kwietnia przekazał resort środowiska, Polacy zwrócili już ponad pół miliarda opakowań. Popularność butelkomatów jest duża: korzysta z nich lub zamierza korzystać około 80 proc. klientów. Tym, co większość osób drażni jest jednak fakt, że butelkomaty bywają przepełnione, a butelek i puszek nie można zgniatać. To sprawia, że transport opakowań do punktu bywa uciążliwy, podobnie jak magazynowanie ich w domach.

Co jeszcze denerwuje klientów? Głównie to, że recyklomaty nie zwracają pieniędzy za kaucję w gotówce, ale drukują paragon, z którym dopiero należy udać się do pracownika sklepu. Nie każdy wydruk honorowany jest przez inne sklepy, nawet w ramach tej samej sieci co zwykle oznacza, że nie wystarczy zwrócić opakowania, konieczna jest również wymiana paragonu na gotówkę lub zrealizowanie go w kasie podczas zakupów.

Sieć sklepów Biedronka od 5 maja 2026 r. wprowadza udogodnienie dla swoich klientów. By z niego skorzystać, trzeba mieć jednak aplikację Moja Biedronka.

Zwrot kaucji w aplikacji Moja Biedronka

Od kilku dni klienci sieci sklepów Biedronka nie muszą już domagać się zamiany bonu na gotówkę od pracowników sklepów. Ci, którzy posiadają aplikację Moja Biedronka mogą odzyskać kaucje w sposób cyfrowy: środki zapiszą się na koncie klienta. System kaucyjny został zintegrowany z e-Portfelem, podczas zwrotu opakowań trzeba jednak pamiętać o zeskanowaniu aplikacji.

Co więcej, środki zgromadzone na koncie Moja Biedronka zostaną automatycznie odliczone przy okazji kolejnych zakupów. To oznacza, że przy kasie klient zapłaci mniej.

Ważne Klient musi pamiętać o zeskanowaniu kodu QR z aplikacji, zanim zakończy transakcję zwrotu opakowań. Cyfryzacja oznacza, że nowa opcja działa wyłącznie z aplikacją, identyfikacja klienta nie powiedzie się, gdy ten poda numer telefonu lub okaże plastikową kartę Moja Biedronka.

Środki zapisane w e-Portfelu zachowują ważność przez 30 dni: właśnie tyle czasu ma klient na skorzystanie z kaucji i rozliczenie jej w formie rabatu podczas zakupów.

To klient decyduje o tym, z której formy woli skorzystać: zwrotu w postaci paragonu, który może wymienić na gotówkę lub zapisania środków w wersji cyfrowej na koncie Moja Biedronka.