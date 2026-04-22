Program ma mieć charakter edukacyjny: chodzi o to, by mieszkańcy wzięli odpowiedzialność za środowisko i mieli poczucie, że mają realny wpływ na to, jak wygląda otoczenie, w którym żyją. Miasto nie planuje - przynajmniej na początku - karać mieszkańców. Nowy system ma zapobiec nakładaniu wyższych opłat na tych, którzy uczciwie segregują odpady, podczas gdy część mieszkańców tej samej wspólnoty obowiązek ten lekceważy.

Od 1 maja nowe zasady dla mieszkańców

Na razie jest to program pilotażowy, który obejmie system gospodarki odpadami w Jarosławiu w woj. podkarpackim. Na workach na odpady mają pojawić się naklejki z kodami. Nowy system ma wyeliminować podrzucanie niesegregowanych odpadów pod inne posesje i usprawnić selektywną zbiórkę odpadów.

Oznacza to koniec z anonimowością i początek walki z nieuczciwymi praktykami. Miasto liczy na to, że dzięki oznakowaniu worków na śmieci problem braku segregacji i niewłaściwej segregacji zniknie bez konieczności nakładania kar pieniężnych.

Naklejki na workach na śmieci. Koniec z podrzucaniem odpadów sąsiadom

Każde gospodarstwo otrzyma pakiet naklejek, którymi trzeba będzie oznakować worki na odpady. Zasada jest prosta: na jednym worku ma znaleźć się jedna naklejka. Powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu.

Kody na naklejkach będą przypisane do nieruchomości, dzięki czemu łatwo będzie ustalić - zwłaszcza w przypadku zabudowy wielorodzinnej - kto nie segreguje śmieci. Na początek mieszkańcy otrzymają pakiet 50 naklejek.

Dzięki pilotażowemu systemowi kodowania worków na odpady, każdy z nas może stać się bardziej świadomym współtwórcą czystego miasta

- podkreślono w komunikacie.

Czy będą kary za brak naklejek?

Każda naklejka będzie posiadać unikalny kod przypisany do nieruchomości, nie będzie jednak zawierać danych osobowych mieszkańców. Z pewnością jednak nie wszyscy będą chętni, by oklejać nimi worki na odpady.

Ponieważ jest to program pilotażowy, brak naklejek nie będzie skutkował żadnymi karami, miasto liczy jednak na współpracę. Nieprawidłowa segregacja śmieci w zabudowach wielorodzinnych to dość częsty problem, który może wynikać z nieznajomości zasad segregacji. Dzięki kodom na workach ustalenie źródła problemu ma być dużo łatwiejsze, a wspólnota będzie mogła uniknąć podwyższenia opłat.