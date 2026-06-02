Od września startuje nowe „Maluszkowe”. Jednorazowe wsparcie w wysokości 10 tys. zł, bez kryterium dochodowego

Beata Jasina-Wojtalak
dzisiaj, 10:00
Jednorazowa zapomoga w wysokości 10 tys. zł na dziecko
Wystarczy spełnić dwa warunki, by zaraz po narodzinach dziecka cieszyć się wypłatą jednorazowej zapomogi w wysokości 10 tys. zł. Aby dostać „Maluszkowe” nie trzeba spełniać kryterium dochodowego. Program startuje już 1 września 2026 roku. Kto skorzysta?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) to jedynie 1000 zł, w dodatku by otrzymać pieniądze trzeba spełniać kryterium dochodowe. To sprawia, że z tego rodzaju wsparcia korzysta niewielu rodziców. Poszczególne samorządy proponują więc dodatkowe świadczenia, przykładem jest choćby gmina Wysokie Mazowieckie na Podlasiu. Tam, by otrzymać 3000 zł jednorazowej zapomogi, nie ma znaczenia dochód rodziny, ale sam fakt zamieszkania na terenie miasta.

10 tys. zł na trzecie dziecko już od września 2026

W Polsce od lat obserwujemy ujemny przyrost naturalny, w 2025 roku urodziło się niewiele ponad 238 tys. dzieci. Statystyczna kobieta swoje dziecko rodzi w wieku 31 lat. Blisko połowa Polaków uważa, że rodzice powinni otrzymywać większe wsparcie od państwa - również finansowe.

Obecne programy takie jak 800 plus to zdaniem wielu osób za mało, by przy wysokich kosztach życia decydować się na założenie czy powiększenie rodziny. To dlatego poszczególne samorządy, dostrzegając demograficzny kryzys, starają się zapobiec jeszcze większej katastrofie.

Dziesięciokrotnie wyższe niż standardowe becikowe - zapomogę w takiej wysokości szykuje dla rodziców miasto Sosnowiec. Gmina na trzecie urodzone w rodzinie dziecko wypłaci aż 10 tysięcy złotych. Program ruszy już wkrótce, bo 1 września 2026 roku.

Komu MOPS wypłaci 10 tys. zł? Kluczowe dwa warunki

Rodzice mieszkający w Sosnowcu mogą liczyć na rekordowo wysoką zapomogę z tytułu narodzin każdego trzeciego i kolejnego dziecka. „Maluszkowe” na trzecie i kolejne dziecko to aż 10 tys. zł. Nie obowiązuje kryterium dochodowe, jednak by pieniądze na trzecie (i kolejne) dziecko zostały wypłacone, trzeba spełnić dwa warunki:

  • wspólnie zamieszkiwać z dziećmi na terenie Sosnowca,
  • posiadać ważną Sosnowiecką Kartę Miejską.

Program ma ruszyć już 1 września 2026 r., o jego uruchomieniu miejscy radni zdecydowali w maju.

Taką samą kwotę, liczoną na każde dziecko, przewidujemy przy narodzinach wieloraczków, czyli więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu. Tu wypłatę świadczenia zaczniemy niezwłocznie po uprawomocnieniu się uchwały

– przekazał Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

1000 zł na drugie dziecko w rodzinie

„Maluszkowe” to nie tylko 10 tys. zł na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie. Także rodzice, którym urodzi się drugie dziecko, mogą liczyć na finansowe wsparcie. Od 1 stycznia 2027 roku programem zostaną objęte także rodziny, które doczekają się swojego drugiego potomka. Kwota będzie niższa: to 1000 zł jednorazowej zapomogi.

Wniosek o wypłatę świadczenia będzie można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Obsługą programu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu

– mówi Monika Holewa, pełnomocniczka ds. funduszy zewnętrznych i polityki społecznej.

Miasto szacuje, że w samym 2026 roku koszt realizacji „Maluszkowego” wyniesie około 200 tysięcy złotych. W kolejnych latach wydatki związane z funkcjonowaniem programu mają sięgać około 1,5 miliona złotych rocznie. Środki pochodzą z budżetu miasta.

Władze miasta liczą na to, że finansowe wsparcie zachęci rodziców do tego, by pozostali w stolicy Zagłębia Dąbrowskiego.

