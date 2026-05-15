Nowe kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych. Stawki od 1 czerwca

Beata Jasina-Wojtalak
21 minut temu
Od 1 czerwca 2026 roku rosną stawki świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej minimalna kwota wsparcia wyniesie 1075 zł miesięcznie, na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka kwota będzie wyższa.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2026 r. wprowadza nowe kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych. W górę idą także stawki dla rodzinnych domów dziecka.

Rodzinna piecza zastępcza: rodzaje rodzin

Obecny system pieczy zastępczej przewiduje umieszczenie dziecka w pieczy rodzinnej lub instytucjonalnej. Funkcję pieczy rodzinnej pełnić mogą rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe. Formą pieczy rodzinnej są również rodzinne domy dziecka, w których równocześnie przebywać może nie więcej niż ośmioro dzieci.

W przypadku rodzin zastępczych jednocześnie mogą one przyjąć maksymalnie trójkę dzieci, w przypadku rodzeństwa limit ten jest zwiększany tak, by dzieci nie były rozdzielane. Rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka przysługuje konkretne wsparcie finansowe. To nie tylko różnego rodzaju dodatki czy świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dziecka, lecz także stałe comiesięczne świadczenie. Nosi ono nazwę świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

Wysokość tego świadczenia jest uzależniona od rodzaju pieczy (czy jest to rodzina zastępcza spokrewniona czy zawodowa) oraz ewentualnej niepełnosprawności dziecka.

Nowe świadczenie zamiast 800 plus i zasiłku dla bezrobotnych. Decyzja w sprawie Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego

Kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych od 1 czerwca

Na mocy obwieszczenia kwoty świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka wzrosną:

  • minimum 1075 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
  • minimum 1628 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej niespokrewnionej (rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej, rodzinnym domu dziecka).

Od 1 czerwca wzrasta również dodatek na dziecko z niepełnosprawnością: wyniesie on dokładnie 328 zł miesięcznie (wcześniej ten dodatek wynosił 200 zł). Tutaj konieczne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Wsparcie finansowe dla osób usamodzielnianych

Osoby, które opuszczają pieczę zastępczą i kontynuują naukę, otrzymają 815 zł miesięcznie. Ci, którzy pieczę zastępczą opuszczają po co najmniej 3-letnim pozostawaniu w rodzinie zastępczej spokrewnionej otrzymają co najmniej 5364 zł (wcześniej: 3300 zł).

Ci, którzy opuszczają rodzinę zastępczą zawodową, niezawodową, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą mogą liczyć na jeszcze wyższe wsparcie:

  • 10 723 zł: dla osób, które w w/w pieczy przebywały dłużej niż 3 lata,
  • 5364 zł: dla osób, które w w/w pieczy przebywały od 2 do 3 lat,
  • 2683 zł: dla osób, które w pieczy spędziły od 1 do 2 lat.

Osobom usamodzielnianym do 26. roku życia przysługuje również wypłacana jednorazowo pomoc na zagospodarowanie (2439 zł). W przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności taka pomoc wyniesie co najmniej 4875 zł.

Więcej pieniędzy dla rodzin zastępczych

Zgodnie z obwieszczeniem zmianie ulegają również kwoty określone w umowach o pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Zgodnie z waloryzacją mają one wzrosnąć o co najmniej 7,3296 proc.

Podstawa prawa

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej oraz wysokości kwot określonych w umowach.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

