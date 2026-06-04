Zakaz mycia auta na własnej posesji. Trzeba wybrać się na myjnię

Czy można umyć auto na terenie swojej działki, czy trzeba jechać na myjnię?

Posiadacze samochodów bardzo często myją je na swoich posesjach. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie ma w tym nic złego, taka czynność może skończyć się mandatem.

Kwestia mycia auta na terenie własnej działki została uregulowana w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z jej przepisami rada gminy uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na swoim terenie. To właśnie w nim określane są szczegółowe zasady dotyczące m.in. mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami.

Oznacza to, że choć sama ustawa nie wskazuje dokładnie, kiedy i na jakich zasadach można myć samochód na własnej posesji, obowiązek uregulowania tej kwestii spoczywa na gminach. Odpowiedzi na pytanie, czy można umyć auto na swojej działce, należy więc szukać w regulaminie obowiązującym w danej gminie.

Mycie auta na własnej działce. Jak jest w praktyce?

W praktyce większość gmin dopuszcza mycie samochodów na własnych posesjach, jednak wyłącznie pod warunkiem spełnienia określonych, często rygorystycznych wymogów. Zazwyczaj możliwość ta dotyczy jedynie samochodów osobowych, a najważniejsze ograniczenia odnoszą się do sposobu odprowadzania powstających ścieków.

Jednym z najczęściej powtarzających się wymogów jest konieczność odprowadzania ścieków powstających podczas mycia pojazdu do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych. Niedopuszczalne jest natomiast kierowanie ich bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, rowów, cieków wodnych czy zbiorników wodnych.

Ponadto w wielu regulaminach można znaleźć zapisy zakazujące mycia pojazdów w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego. Dotyczy to między innymi pasa drogowego, terenów zielonych, parków, lasów oraz okolic zbiorników wodnych. Warto również pamiętać, że mycie samochodu nie powinno powodować uciążliwości dla sąsiadów ani negatywnie oddziaływać na sąsiednie nieruchomości.

Za mycie auta na swojej działce może grozić niemały mandat

Za złamanie regulaminu utrzymania czystości i porządku obowiązującego na terenie gminy grozi mandat w wysokości do 500 zł. Wizyta straży miejskiej lub policji może być efektem zarówno rutynowej kontroli, jak i zgłoszenia ze strony sąsiada. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu sprawa może zostać skierowana do sądu, który rozstrzygnie, czy doszło do naruszenia obowiązujących przepisów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2025 poz. 733)