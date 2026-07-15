Forsal logo

Ursula von der Leyen ogłosiła porozumienie w Kijowie. "Każda ze stron wniesie swoje mocne strony"

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 13:46
Ursula von der Leyen ogłosiła porozumienie w Kijowie. "Każda ze stron wniesie swoje mocne strony"
Ursula von der Leyen ogłosiła porozumienie w Kijowie. "Każda ze stron wniesie swoje mocne strony"/Shutterstock
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła w środę w Kijowie porozumienie dronowe między UE a Ukrainą. Jak podkreśliła, każda ze stron wniesie do umowy swoje mocne strony: Ukraina - pomysłowość i doświadczenie, a UE - bezpieczne zakłady, które pomogą zwiększyć skalę produkcji.ej

UE i Ukraina zawarły przełomowe porozumienie

Von der Leyen odebrała w środę z rąk prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Order Europy - nowe ukraińskie odznaczenie przyznawane osobom wspierającym obronę niepodległości kraju oraz jego akcesję do UE.

W swoim przemówieniu podczas ceremonii szefowa KE podkreśliła, że UE może się wiele nauczyć od Ukrainy, jeśli chodzi o pomysłowość przemysłu obronnego, o szybkość, z jaką innowacje przechodzą z linii frontu do produkcji, o zdolność do adaptacji, innowacji i budowania zdolności, jakich wymaga współczesna walka, nawet w najtrudniejszych okolicznościach.

- Ukraina pod wieloma względami przeszła drogę od nabywcy do dostawcy netto bezpieczeństwa dla Europy. A to pociąga za sobą nowy sposób współpracy. Dlatego z przyjemnością ogłaszam partnerstwo przemysłowo-obronne między UE a Ukrainą - ogłosiła.

Umowa dotyczącą dronów

- Dzisiaj podpisujemy naszą własną umowę dotyczącą dronów. W ostatnich miesiącach Ukraina podpisała podobne umowy dotyczące dronów z kilkoma krajami od Europy po Bliski Wschód - dowodziła szefowa KE. W jej ocenie jest to wyraz uznania dla zainteresowania ukraińskim doświadczeniem na polu walki. Jak dodała, wiedza, którą Ukraina zdobyła na temat obsługi dronów i systemów antydronowych, jest cenna dla reszty Europy, która mierzy się z wtargnięciami bezzałogowców w swoją przestrzeń powietrzną.

Połączenie ukraińskiej pomysłowość z europejską skalą przemysłową

- My mamy bezpieczne zakłady produkcyjne, które mogą pomóc w zwiększeniu skali (produkcji - PAP). Nie posiadamy jednak sprawdzonej w boju wiedzy i doświadczenia, jakie zdobyła Ukraina. Dlatego musimy połączyć nasze mocne strony - podkreśliła von der Leyen.

- Ta umowa połączy ukraińską pomysłowość z europejską skalą przemysłową - dodała.

Szefowa KE otrzymała Order Europy „za wybitne osobiste zasługi we wspieraniu strategicznego kursu Ukrainy na rzecz uzyskania pełnoprawnego członkostwa w UE, znaczący wkład w pomoc Ukrainie na rzecz wzmocnienia odporności w obronie jej niepodległości oraz bezpieczeństwa całej Europy oraz umacnianie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji, pokoju i dobrego sąsiedztwa, a także przyjaznych i wszechstronnych stosunków między narodami”.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraInflacja znów przyspieszy? Eksperci wskazali decyzję rządu, która podbije ceny »
Tematy: bezpieczeństwoobronnośćświat
Powiązane
Linia produkcyjna myśliwców F-35
Finlandia dołącza do elitarnego grona. Będzie produkować elementy do F-35 200 km od granicy z Rosją
Śmigłowiec Mi-28
Ukraińcy znów to zrobili. Dron "Raroga" dopadł śmigłowiec Mi-28 nad Rosją
Myśliwiec F-35
Głośno rozważa zakup Gripenów, po cichu kupuje kolejne F-35. Wyjaśnił grę Kanady
Nie przegap
245 tys. Polaków dostanie wezwanie do wojska na początku przyszłego roku. Wśród nich kobiety i osoby po 50. roku życia
245 tys. Polaków dostanie wezwanie do wojska na początku przyszłego roku. Wśród nich kobiety i osoby po 50. roku życia
zaświadczenie, pismo urzędowe, pieczęć
Dowody usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy [PORADNIK]
Rosja kieruje cyberatak na Polskę. Tutaj idzie główne uderzenie
Rosja kieruje cyberatak na Polskę. Tutaj idzie główne uderzenie
Polskie banknoty w tle, na pierwszym planie smartfon z aplikacją ZUS - dodatek energetyczny 2026
ZUS wypłaca 336,16 zł miesięcznie na prąd. Ten dodatek przysługuje bez względu na dochód
Linia produkcyjna myśliwców F-35
Finlandia dołącza do elitarnego grona. Będzie produkować elementy do F-35 200 km od granicy z Rosją
W MOPS zaświadczenie chroniące ciągłość wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego 215,84 zł
W MOPS zaświadczenie chroniące ciągłość wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego 215,84 zł
Pancerne mosty dotarły do Polski. Nasze czołgi będą nie do zatrzymania
Pancerne mosty dotarły do Polski. Nasze czołgi będą nie do zatrzymania
Osobom, które skończyły 56. lat od 1 marca 2026 r. przysługuje 1993,76 zł brutto co miesiąc
Osobom, które skończyły 56. lat od 1 marca 2026 r. przysługuje 1993,76 zł brutto co miesiąc
Polecamy
Inflacja znów przyspieszy? Eksperci wskazali decyzję rządu, która podbije ceny
Inflacja znów przyspieszy? Eksperci wskazali decyzję rządu, która podbije ceny
Ursula von der Leyen ogłosiła porozumienie w Kijowie. "Każda ze stron wniesie swoje mocne strony"
Ursula von der Leyen ogłosiła porozumienie w Kijowie. "Każda ze stron wniesie swoje mocne strony"
Samochodowy boom w Polsce? Czerwiec przyniósł najwyższą liczbę rejestracji od początku roku
Samochodowy boom w Polsce? Czerwiec przyniósł najwyższą liczbę rejestracji od początku roku
Tak zmieniały się ceny w czerwcu. GUS wskazał największe podwyżki i spadki
Inflacja mocno w dół. GUS podał najnowsze dane za czerwiec 2026
Geopolityka zagląda do naszych portfeli. Ponad połowa Polaków spodziewa się problemów finansowych
Geopolityka zagląda do naszych portfeli. Ponad połowa Polaków spodziewa się problemów finansowych
Lidl czy Biedronka? Sprawdziliśmy, gdzie w 2026 roku można zarobić więcej
Lidl czy Biedronka? Sprawdziliśmy, gdzie w 2026 roku można zarobić więcej
koalicja chętnych
Polska gospodarzem ćwiczeń ws. bezpieczeństwa Ukrainy. Niemcy nie biorą udziału
ue
Mołdawia coraz bliżej Unii Europejskiej. Bruksela otworzyła kolejny etap negocjacji
Kraj
Rosja kieruje cyberatak na Polskę. Tutaj idzie główne uderzenie
Rosja kieruje cyberatak na Polskę. Tutaj idzie główne uderzenie
245 tys. Polaków dostanie wezwanie do wojska na początku przyszłego roku. Wśród nich kobiety i osoby po 50. roku życia
245 tys. Polaków dostanie wezwanie do wojska na początku przyszłego roku. Wśród nich kobiety i osoby po 50. roku życia
Nowy limit przyjęć na uczelniach wojskowych w roku akademickim 2027/2028. Ministerstwo Obrony Narodowej z wiadomością dla kandydatów na żołnierzy
Nowy limit przyjęć na uczelniach wojskowych w roku akademickim 2027/2028. Ministerstwo Obrony Narodowej z wiadomością dla kandydatów na żołnierzy
Pancerne mosty dotarły do Polski. Nasze czołgi będą nie do zatrzymania
Pancerne mosty dotarły do Polski. Nasze czołgi będą nie do zatrzymania
szpital południowy
Prywatni pacjenci w czasie dla NFZ i praca po 55 godzin bez przerwy. Raport NIK ws. nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym
ZUS, emerytury, świadczenie, składki, emerytura
Emerytura wyższa nawet o kilkaset złotych na podstawie tego wniosku do ZUS. Wiele osób popełnia ten błąd formalny
Tak dziś głosowaliby Polacy. Wyniki najnowszego sondażu mogą zaskakiwać
Tak dziś głosowaliby Polacy. Wyniki najnowszego sondażu mogą zaskakiwać
Polskie myśliwce w akcji. Nad Bałtykiem znów zrobiło się gorąco
Polskie myśliwce w akcji. Nad Bałtykiem znów zrobiło się gorąco
Świat
Ursula von der Leyen ogłosiła porozumienie w Kijowie. "Każda ze stron wniesie swoje mocne strony"
Ursula von der Leyen ogłosiła porozumienie w Kijowie. "Każda ze stron wniesie swoje mocne strony"
Linia produkcyjna myśliwców F-35
Finlandia dołącza do elitarnego grona. Będzie produkować elementy do F-35 200 km od granicy z Rosją
Śmigłowiec Mi-28
Ukraińcy znów to zrobili. Dron "Raroga" dopadł śmigłowiec Mi-28 nad Rosją
System antybalistyczny
Europa buduje własny THAAD. Antyrakietowym projektem kieruje Rosjanin
Kolejny kraj odwraca się od Ukrainy. Nie wyśle więcej broni
Kolejny kraj odwraca się od Ukrainy. Nie wyśle więcej broni
US President Donald Trump meets with Iraqi PM Ali al-Zaidi at the White House
Trump naciska na Netanjahu. Chce wycofania izraelskich wojsk z Syrii i Libanu
Oil,Production,,Pumpjacks,Operating,At,Sunset,With,Financial,Charts,Showing
Iran grozi zamknięciem kolejnej cieśniny. Ceny ropy mogą gwałtownie wzrosnąć
ue
Mołdawia coraz bliżej Unii Europejskiej. Bruksela otworzyła kolejny etap negocjacji
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj