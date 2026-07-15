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Finlandia dołącza do elitarnego grona. Będzie produkować elementy do F-35 200 km od granicy z Rosją

W. Rodak
Wojciech RodakRedaktor Forsal.pl, specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa
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dzisiaj, 13:08
Linia produkcyjna myśliwców F-35
Finlandia dołącza do elitarnego grona. Będzie produkować elementy do F-35 200 km od granicy z Rosją/Lockheed Martin
Fiński koncern zbrojeniowy Patria ogłosił, że rozpoczął w swoich zakładach montaż przednich części kadłuba i silników do amerykańskich myśliwców piątej generacji F-35. Jeden z zakładów znajduje się w miejscowości Jämsä, położonej ponad 200 km od granicy z Rosją.

Elementy do F-35 powstaną w dwóch zakładach Patrii

Patria poinformowała o rozpoczęciu montażu przednich części kadłuba myśliwców F-35A Lightning II oraz silników Pratt & Whitney F135. Produkcja przednich sekcji kadłuba ruszyła na początku marca w zmodernizowanym zakładzie Halli pod Jämsą, natomiast w nowej fabryce w Linnavuori, pod miastem Nokia, są montowane silniki. W Halli rozpoczęto również produkcję klap podwozia.

Zakłady firmy Patria, gdzie powstają elementy F-35
Zakłady firmy Patria, gdzie powstają elementy F-35

Przednia część kadłuba należy do najważniejszych elementów konstrukcji samolotu. To w niej znajdują się kabina pilota, fotel katapultowy oraz punkty montażowe sensorów i awioniki.

Komponenty produkowane przez Patrię nie będą przeznaczone wyłącznie dla fińskich sił powietrznych. Zgodnie z umową zawartą z Lockheed Martin do 2042 r. firma dostarczy 400 przednich części kadłuba oraz 400 kompletów klap podwozia dla globalnego programu F-35. Gotowe elementy będą trafiać do zakładów Lockheed Martin w Fort Worth w Teksasie, gdzie składane są gotowe myśliwce F-35.

Patria odpowiada również za montaż silników F135. W kolejnych latach zakład w Linnavuori będzie prowadził ich serwis i remonty, zapewniając obsługę fińskiej floty F-35 przez cały okres jej eksploatacji, planowany co najmniej do lat 60. XXI wieku.

– To ważny krok we współpracy przemysłowej między Finlandią a Stanami Zjednoczonymi – podkreślił Petri Hepola, wiceprezes Patrii i dyrektor programu F-35. Obecnie przy programie pracuje około 120 osób, a w najbliższych latach zatrudnienie ma wzrosnąć do ponad 200 pracowników.

Pierwszy taki partner poza USA

Rozpoczęcie produkcji oznacza, że Finlandia dołączyła do elitarnego grona państw uczestniczących w wytwarzaniu elementów dla programu F-35. Patria jest pierwszym partnerem spoza Stanów Zjednoczonych, który produkuje przednie części kadłuba dla myśliwców Lockheed Martin.

To efekt szerokiej umowy o współpracy przemysłowej zawartej między fińskim Ministerstwem Obrony, Lockheed Martin i Pratt & Whitney. Transfer technologii związanych z programem F-35 podlega rygorystycznym amerykańskim przepisom dotyczącym kontroli eksportu, dlatego – jak podkreślają przedstawiciele Patrii – zakres przekazanych Finlandii kompetencji jest wyjątkowy.

Patria od lat należy do filarów fińskiego przemysłu obronnego. Firma produkuje transportery opancerzone z rodziny Patria AMV i Patria 6x6, moździerze wieżowe NEMO oraz uczestniczy w serwisie i modernizacji sprzętu wojskowego. W przeszłości odpowiadała także za montaż silników General Electric do myśliwców F/A-18 Hornet oraz ich modernizację i obsługę techniczną. Zdaniem kierownictwa spółki doświadczenie zdobyte przy Hornetach stworzyło solidne podstawy do realizacji programu F-35.

Finlandia zamówiła 64 myśliwce F-35

Finlandia kupiła 64 myśliwce F-35A, które zastąpią używane od lat 90. samoloty F/A-18 Hornet. Pierwsze maszyny mają trafić do bazy lotniczej w Rovaniemi pod koniec 2026 r. W kolejnych latach będą stopniowo zastępować wycofywane Hornety, stając się podstawą fińskiego lotnictwa bojowego na następne dekady.

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Źródło: forsal.pl
W. Rodak
Wojciech Rodak

Redaktor Forsal.pl. Absolwent politologii na Uniwersytecie SWPS, z zamiłowania historyk. W przeszłości związany z Polskim Radiem, Wirtualną Polską, dziennikiem „Polska The Times” oraz miesięcznikiem „Nasza Historia”. Publikował również w Gazeta.pl i „Newsweek Historia”. Były wieloletni współpracownik Ośrodka „Karta” i Muzeum Getta Warszawskiego. Autor pierwszej pełnej biografii gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego - „Decyzje ‘Bora’. (Auto)biografia Tadeusza Komorowskiego - kawalerzysty, olimpijczyka, dowódcy, wodza i premiera”.

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Tematy: finlandiaF-35przemysł zbrojeniowyPatria
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