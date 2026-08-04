Rośnie aktywność kredytowa

Drugi kwartał 2026 roku przyniósł wyraźne ożywienie na polskim rynku mieszkaniowym, napędzane rosnącą aktywnością kredytobiorców oraz odbudową podaży deweloperskiej. Jak wynika z danych przedstawionych przez firmę Cushman & Wakefield, w czerwcu sprzedaż mieszkań wzrosła o 48 proc. rok do roku, a wartość zapytań o kredyty hipotetyczne zwiększyła się o 15,8 proc. rok do roku. Rosły również ceny ofertowe na rynku pierwotnym - w Warszawie ich średni poziom przekroczył 20 tys. zł za mkw.

Eksperci Cushman & Wakefield zwrócili uwagę, że w drugim kwartale 2026 roku aktywność na rynku kredytów mieszkaniowych pozostawała wysoka, choć dynamika wzrostu stopniowo się normalizowała. W czerwcu wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe wzrosła o 15,8 proc. rok do roku, a liczba wnioskujących wyniosła 42,8 tys. osób, co oznacza wzrost o 14,5 proc. rdr. Średnia wartość wnioskowanego kredytu wyniosła 506,6 tys. zł, czyli o 6,2 proc. więcej niż rok wcześniej, a jednocześnie najwięcej w historii.

„Obserwowany wzrost aktywności kredytowej wynikał zarówno z większej liczby gospodarstw domowych podejmujących decyzje zakupowe, jak i z utrzymującego się wzrostu kwot finansowania. Zgodnie z oceną BIK, w kolejnych miesiącach dynamika popytu może jednak stopniowo wygasać ze względu na efekt wysokiej bazy statystycznej” - zauważył Tadeusz Bellaby z Cushman & Wakefield.

Rozpoczęte budowy

W drugim kwartale 2026 roku rozpoczęto budowę blisko 39 tys. mieszkań – to o ok. 22 proc. więcej w porównaniu z pierwszym kwartałem. W skali całego pierwszego półrocza liczba rozpoczętych budów była o 2 proc. wyższa niż rok wcześniej. Jak zauważyli autorzy raportu, wzrost aktywności deweloperów był następstwem z zwiększenia popytu.

Z przytoczonych w raporcie danych Otodom wynika, że na koniec czerwca na siedmiu największych rynkach w ofercie pozostawało ponad 60 tys. mieszkań. W czerwcu deweloperzy sprzedali ponad 4,5 tys. lokali, co oznacza 48 proc. wzrostu rok do roku. Na większości głównych rynków sprzedaż utrzymywała się na poziomie zbliżonym do liczby nowych wprowadzeń lub ją przewyższała, co wspierało wzrost cen.

Lokale oddane do użytku

W drugim kwartale do użytkowania oddano ponad 31 tys. mieszkań, czyli o 20 proc. więcej kwartał do kwartału. W całym pierwszym półroczu liczba ukończonych lokali była o ok. 1 proc. wyższa w ujęciu rocznym. To mniej niż w rekordowych latach, ale jak zauważyli eksperci, skala oddawanych inwestycji pozostaje na tle historycznym wysoka. W ocenie ekspertów to efekt finalizacji projektów rozpoczętych w okresie bardzo dużej aktywności inwestycyjnej w latach 2020-2022.

Obiecujące perspektywy

„Drugi kwartał wyraźnie przypieczętował powrót optymizmu na rynek mieszkaniowy. Wyraźne ożywienie popytu oraz wysoka aktywność kredytobiorców dały deweloperom jasny sygnał do działania. Rosnąca liczba rozpoczynanych budów oraz uzyskanych pozwoleń potwierdzają, że branża ma pełną gotowość do uruchamiania kolejnych projektów. Dopóki sprzedaż na głównych rynkach zrównuje się z nową podażą lub ją przewyższa, będziemy obserwować presję na dalszy wzrost cen” - prognozuje Ewa Derlatka-Chilewicz z Cushman & Wakefield.

Ceny w największych miastach

Jak wskazano w raporcie, w drugim kwartale na rynku pierwotnym utrzymywał się trend umiarkowanych wzrostów cen ofertowych, a dodatnią dynamikę kwartalną odnotowano we wszystkich analizowanych miastach. największe podwyżki odnotowano w Warszawie - o 4 proc. kwartał do kwartału, a średnia stawka przekroczyła barierę 20 tys. zł za mkw. W większości pozostałych aglomeracji ceny rosły bardziej umiarkowanie – głównie o 2 proc., w tym w Katowicach, które powróciły do wzrostów po spadku w poprzednim kwartale. Wyjątkiem był Gdańsk, gdzie ceny wzrosły o 1 proc. kwartał do kwartału.

W ujęciu rocznym najwyższą dynamikę zachował Gdańsk, gdzie ceny wzrosły o 21 proc., na drugim miejscu uplasowała się Warszawa ze wzrostem 16 proc. oraz Łódź - 11 proc. We Wrocławiu i Poznaniu wzrosty wyniosły odpowiednio 7 i 5 proc. rok do roku, z kolei w Katowicach ceny pozostały bez zmian. Nominalnie najdroższymi rynkami pierwotnymi były Warszawa, Gdańsk (18,5 tys. zł/mkw.) oraz Kraków (blisko 17 tys. zł), a najtańsza pozostała Łódź (11,6 tys. zł).

„Pomimo znaczących różnic w nominalnych poziomach cen, widoczna struktura zmian wskazuje na dużą synchronizację trendów cenowych pomiędzy głównymi aglomeracjami. Potwierdza to utrzymującą się odporność i dojrzałość całego krajowego segmentu mieszkaniowego” - podsumowała Derlatka-Chilewicz.