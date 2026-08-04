Forsal logo

Mieszkania znów drożeją. Eksperci wskazali, co napędza wzrost cen [ANALIZA]

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 14:30
Mieszkania znów drożeją. Eksperci wskazali, co napędza wzrost cen
Mieszkania znów drożeją. Eksperci wskazali, co napędza wzrost cen/Shutterstock
W drugim kwartale br. widać było wzrost popytu na nowe mieszkania oraz zwiększoną aktywność ze strony deweloperów - wynika z raportu firmy Cushman & Wakefield. Eksperci zwrócili uwagę, że większe zainteresowanie nabywców pociągnęło za sobą wzrost cen.

Rośnie aktywność kredytowa

Drugi kwartał 2026 roku przyniósł wyraźne ożywienie na polskim rynku mieszkaniowym, napędzane rosnącą aktywnością kredytobiorców oraz odbudową podaży deweloperskiej. Jak wynika z danych przedstawionych przez firmę Cushman & Wakefield, w czerwcu sprzedaż mieszkań wzrosła o 48 proc. rok do roku, a wartość zapytań o kredyty hipotetyczne zwiększyła się o 15,8 proc. rok do roku. Rosły również ceny ofertowe na rynku pierwotnym - w Warszawie ich średni poziom przekroczył 20 tys. zł za mkw.

Eksperci Cushman & Wakefield zwrócili uwagę, że w drugim kwartale 2026 roku aktywność na rynku kredytów mieszkaniowych pozostawała wysoka, choć dynamika wzrostu stopniowo się normalizowała. W czerwcu wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe wzrosła o 15,8 proc. rok do roku, a liczba wnioskujących wyniosła 42,8 tys. osób, co oznacza wzrost o 14,5 proc. rdr. Średnia wartość wnioskowanego kredytu wyniosła 506,6 tys. zł, czyli o 6,2 proc. więcej niż rok wcześniej, a jednocześnie najwięcej w historii.

Obserwowany wzrost aktywności kredytowej wynikał zarówno z większej liczby gospodarstw domowych podejmujących decyzje zakupowe, jak i z utrzymującego się wzrostu kwot finansowania. Zgodnie z oceną BIK, w kolejnych miesiącach dynamika popytu może jednak stopniowo wygasać ze względu na efekt wysokiej bazy statystycznej” - zauważył Tadeusz Bellaby z Cushman & Wakefield.

Rozpoczęte budowy

W drugim kwartale 2026 roku rozpoczęto budowę blisko 39 tys. mieszkań – to o ok. 22 proc. więcej w porównaniu z pierwszym kwartałem. W skali całego pierwszego półrocza liczba rozpoczętych budów była o 2 proc. wyższa niż rok wcześniej. Jak zauważyli autorzy raportu, wzrost aktywności deweloperów był następstwem z zwiększenia popytu.

Z przytoczonych w raporcie danych Otodom wynika, że na koniec czerwca na siedmiu największych rynkach w ofercie pozostawało ponad 60 tys. mieszkań. W czerwcu deweloperzy sprzedali ponad 4,5 tys. lokali, co oznacza 48 proc. wzrostu rok do roku. Na większości głównych rynków sprzedaż utrzymywała się na poziomie zbliżonym do liczby nowych wprowadzeń lub ją przewyższała, co wspierało wzrost cen.

Lokale oddane do użytku

W drugim kwartale do użytkowania oddano ponad 31 tys. mieszkań, czyli o 20 proc. więcej kwartał do kwartału. W całym pierwszym półroczu liczba ukończonych lokali była o ok. 1 proc. wyższa w ujęciu rocznym. To mniej niż w rekordowych latach, ale jak zauważyli eksperci, skala oddawanych inwestycji pozostaje na tle historycznym wysoka. W ocenie ekspertów to efekt finalizacji projektów rozpoczętych w okresie bardzo dużej aktywności inwestycyjnej w latach 2020-2022.

Obiecujące perspektywy

„Drugi kwartał wyraźnie przypieczętował powrót optymizmu na rynek mieszkaniowy. Wyraźne ożywienie popytu oraz wysoka aktywność kredytobiorców dały deweloperom jasny sygnał do działania. Rosnąca liczba rozpoczynanych budów oraz uzyskanych pozwoleń potwierdzają, że branża ma pełną gotowość do uruchamiania kolejnych projektów. Dopóki sprzedaż na głównych rynkach zrównuje się z nową podażą lub ją przewyższa, będziemy obserwować presję na dalszy wzrost cen” - prognozuje Ewa Derlatka-Chilewicz z Cushman & Wakefield.

Ceny w największych miastach

Jak wskazano w raporcie, w drugim kwartale na rynku pierwotnym utrzymywał się trend umiarkowanych wzrostów cen ofertowych, a dodatnią dynamikę kwartalną odnotowano we wszystkich analizowanych miastach. największe podwyżki odnotowano w Warszawie - o 4 proc. kwartał do kwartału, a średnia stawka przekroczyła barierę 20 tys. zł za mkw. W większości pozostałych aglomeracji ceny rosły bardziej umiarkowanie – głównie o 2 proc., w tym w Katowicach, które powróciły do wzrostów po spadku w poprzednim kwartale. Wyjątkiem był Gdańsk, gdzie ceny wzrosły o 1 proc. kwartał do kwartału.

W ujęciu rocznym najwyższą dynamikę zachował Gdańsk, gdzie ceny wzrosły o 21 proc., na drugim miejscu uplasowała się Warszawa ze wzrostem 16 proc. oraz Łódź - 11 proc. We Wrocławiu i Poznaniu wzrosty wyniosły odpowiednio 7 i 5 proc. rok do roku, z kolei w Katowicach ceny pozostały bez zmian. Nominalnie najdroższymi rynkami pierwotnymi były Warszawa, Gdańsk (18,5 tys. zł/mkw.) oraz Kraków (blisko 17 tys. zł), a najtańsza pozostała Łódź (11,6 tys. zł).

„Pomimo znaczących różnic w nominalnych poziomach cen, widoczna struktura zmian wskazuje na dużą synchronizację trendów cenowych pomiędzy głównymi aglomeracjami. Potwierdza to utrzymującą się odporność i dojrzałość całego krajowego segmentu mieszkaniowego” - podsumowała Derlatka-Chilewicz.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMieszkania znów drożeją. Eksperci wskazali, co napędza wzrost cen [ANALIZA] »
Tematy: nieruchomościrynek mieszkaniowykredyty mieszkaniowe
Powiązane
Rynek wtórny nieruchomości. Ofert sprzedaży mieszkań ubywa, a ceny rosną
Rynek wtórny nieruchomości. Ofert sprzedaży mieszkań ubywa, a ceny rosną
Ceny mieszkań w lipcu zaskoczyły. W Warszawie pierwszy taki spadek od miesięcy
Ceny mieszkań w lipcu zaskoczyły. W Warszawie pierwszy taki spadek od miesięcy
Mieszkania nie tanieją, a Polacy pożyczają więcej. Nowe dane z rynku nieruchomości
Mieszkania nie tanieją, a Polacy pożyczają więcej. Nowe dane z rynku nieruchomości
Nie przegap
Epidemia
Czy wirus Ebola dotrze do Polski? GIS zaleca śledzenie komunikatów MSZ
Andrzej Morozowski
Smutna wiadomość dla świata mediów. Zmarł publicysta i legenda TVN24 Andrzej Morozowski
Myśliwiec F-35
Problemy z F-35 przelały czarę goryczy. USA szukają nowych producentów silników
Budowa tunelu bazowego Brenner
Aż 55 km tunelu przez Alpy. Pociągi pojadą tam z prędkością 250 km/h
Zestrzeli drona za 100 zł. Polska buduje broń, która ochroni miasta
Zestrzeli drona za 100 zł. Polska buduje broń, która ochroni miasta
Wołodymyr Zełenski zaskoczył prognozą. Mówi o końcu wojny
Wołodymyr Zełenski zaskoczył prognozą. Mówi o końcu wojny
Polskie czołgi dostaną potężną tarczę. Wojna w Ukrainie dała nam lekcję
Polskie czołgi dostaną potężną tarczę. Wojna w Ukrainie dała nam lekcję
Lotnisko Bruksela-Charleroi zostanie zamknięte na 11 tygodni
Zamkną lotnisko w Brukseli. Aż 11 tygodni bez żadnych lotów
Polecamy
Mieszkania znów drożeją. Eksperci wskazali, co napędza wzrost cen
Mieszkania znów drożeją. Eksperci wskazali, co napędza wzrost cen [ANALIZA]
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Transport i logistyka z lepszymi perspektywami. Firmy coraz śmielej patrzą w przyszłość
Transport i logistyka z lepszymi perspektywami. Firmy coraz śmielej patrzą w przyszłość
Rusza przebudowa kluczowej trasy na Warmii i Mazurach. Wybrano wykonawcę
Rusza przebudowa kluczowej trasy na Warmii i Mazurach. Wybrano wykonawcę
Jest umowa na przebudowę ważnej drogi. Inwestycja pochłonie blisko 72 mln zł
Jest umowa na przebudowę ważnej drogi. Inwestycja pochłonie blisko 72 mln zł
Polacy mają coraz większe długi? KRD pokazał najnowszy bilans
Polacy mają coraz większe długi? KRD pokazał najnowszy bilans
Trwają prace nad budżetem na przyszły rok. Czy będzie podwyżka drugiego progu podatkowego?
Trwają prace nad budżetem na przyszły rok. Czy będzie podwyżka drugiego progu podatkowego?
Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej
Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej
Kraj
Andrzej Morozowski
Smutna wiadomość dla świata mediów. Zmarł publicysta i legenda TVN24 Andrzej Morozowski
Epidemia
Czy wirus Ebola dotrze do Polski? GIS zaleca śledzenie komunikatów MSZ
Zestrzeli drona za 100 zł. Polska buduje broń, która ochroni miasta
Zestrzeli drona za 100 zł. Polska buduje broń, która ochroni miasta
ogrodzenie, prawo budowlane, budowa, zgoda, sąsiad
Sąsiad może zablokować budowę płotu przy granicy działki. Bez zgody prace zostaną wstrzymane
Polskie czołgi dostaną potężną tarczę. Wojna w Ukrainie dała nam lekcję
Polskie czołgi dostaną potężną tarczę. Wojna w Ukrainie dała nam lekcję
Gdzie trafi niewykorzystane 1,5 % podatku?
Wzmocnienie Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz docenienie działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego – nowe przepisy
Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej
Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej
Żłobek, opiekun żłobkowy
Nowe przywileje dla opiekunów dzieci do lat 3. Zniżki na przejazdy transportem publicznym, cyfrowa legitymacja opiekuna
Świat
Wołodymyr Zełenski zaskoczył prognozą. Mówi o końcu wojny
Wołodymyr Zełenski zaskoczył prognozą. Mówi o końcu wojny
Myśliwiec F-35
Problemy z F-35 przelały czarę goryczy. USA szukają nowych producentów silników
Płonące auto na ulicy Kramatorska trafione przez rosyjskiego drona
Taniec śmierci wokół bastionów Donbasu. Rosyjskie bomby i drony już odcinają logistykę
Ukraina w NATO? Były naczelny dowódca ukraińskiej armii ma wątpliwości
Ukraina w NATO? Były naczelny dowódca ukraińskiej armii ma wątpliwości
Dron uderzeniowy firmy SkyFall
Ukraina ma dwa nowe dronowe asy. JetKiller gromi nowe Shahedy, drugi sięgnie nawet do Rosji
Ukraińskie ataki rujnują rosyjski eksport. Moskwa szuka nowych szlaków morskich
Ukraińskie ataki rujnują rosyjski eksport. Moskwa szuka nowych szlaków morskich
Europejski kraj wydłuża służbę wojskową. Teraz szkolenie będzie trwało nawet rok
Europejski kraj wydłuża służbę wojskową. Teraz szkolenie będzie trwało nawet rok
Wizualizacja myśliwca GCAP
Przyspiesza wyścig o myśliwiec VI generacji. Japonia naciska na partnerów z GCAP
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj