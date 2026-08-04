Padły słowa o członkostwie Ukrainy w NATO

Wałerij Załużny, były naczelny dowódca ukraińskiej armii, a obecnie ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii, stwierdził w poniedziałek, że nie wierzy w przystąpienie jego kraju do NATO – przekazał portal Ukrainska Prawda.

„Znam NATO bardzo dobrze. Przez około 12 lat osobiście pracowałem nad tym, byśmy spełniali standardy NATO, i każdego roku słyszałem opowieści o tym, że wstąpimy do Sojuszu lada dzień” – cytował jego słowa portal.

„Niestety, w rzeczywistości nigdy do niego nie wstąpimy” - podkreślił. Załużny stwierdził, że „przy obecnym poziomie rozwoju Sił Zbrojnych Ukrainy... niemożliwe jest dołączenie do organizacji kierującej się doktrynami z czasów II wojny światowej”.

Sojusze inne niż NATO mogą okazać się skuteczniejsze

Załużny przyznał jednak, że „Ukraina potrzebuje technologii, którymi obecnie dysponują państwa NATO”, w tym rozwiązań z zakresu obrony przeciwrakietowej, technologii kosmicznych i innych dziedzin.

Odnosząc się do przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, argumentował, że sojusze inne niż NATO mogą okazać się skuteczniejsze: „Ukraina zwiąże się z blokami i sojuszami, które prawdopodobnie powstaną. Najpewniej będzie to europejski blok bezpieczeństwa militarnego”.