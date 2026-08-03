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Rynek wtórny nieruchomości. Ofert sprzedaży mieszkań ubywa, a ceny rosną

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 12:04
Rynek wtórny nieruchomości. Ofert sprzedaży mieszkań ubywa, a ceny rosną
Rynek wtórny nieruchomości. Ofert sprzedaży mieszkań ubywa, a ceny rosną/Shutterstock
W największych miastach na rynku wtórnym ofert dot. sprzedaży mieszkań jest mniej niż rok temu choć w większości lokalizacji ceny rosną - wynika z analizy Grupy Morizon-Gratka. Największe wzrosty cen odnotowano w Olsztynie, gdzie za metr kwadratowy trzeba było zapłacić o ponad 8 proc. więcej.

Rynek mieszkaniowy pracuje na wolniejszych obrotach

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że w okresie wakacyjno-urlopowym rynek mieszkaniowy „pracuje na zdecydowanie wolniejszych obrotach”, a towarzyszy temu spadek liczby dostępnych ofert - w lipcu 2026 r. na rynku wtórnym było ich o 8,6 proc. mniej niż rok wcześniej.

Podkreślono, że ograniczona podaż oraz rosnący udział nowszych mieszkań, które z reguły są oferowane w wyższych cenach, przekładają się na wzrost średnich cen ofertowych.

Zmiana cen w ujęcu rocznym

Wskazano, że w lipcu w ujęciu rocznym ceny wzrosły w jedenastu analizowanych lokalizacjach. Największy wzrost średniej ceny metra kwadratowego nastąpił w Olsztynie - o 8,2 proc. w porównaniu z lipcem 2025 r. Na kolejnych miejscach znalazły się Gdańsk ze wzrostem o 7,3 proc. oraz Bydgoszcz, gdzie średnia cena wzrosła o 6,9 proc. Cenny rosły też m.in. w Katowicach (5,4 proc.), Szczecinie (5,2 proc.) oraz Krakowie i Poznaniu, w których średnie ceny zwiększyły się po 4,8 proc.

W publikacji zwrócono uwagę, że na tle pozostałych dużych miast stosunkowo stabilnie wypada Warszawa, gdzie średnia cena ofertowa metra kwadratowego używanego mieszkania osiągnęła w lipcu poziom 17 tys. 794 zł i była o 2,1 proc. wyższa niż rok wcześniej. Mniejszy od warszawskiego wzrost cen w tym samym okresie zanotował Wrocław (o 1,3 proc.) i Lublin (o 1,5 proc.).

Wyjątkiem pozostaje Łódź - to jedyne spośród dwunastu miast, w którym średnia cena ofertowa mieszkań z rynku wtórnego była w lipcu niższa niż rok wcześniej (spadek wyniósł 3,2 proc.).

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: nieruchomościrynek wtórnyrynek mieszkań
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