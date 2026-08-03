Rynek wtórny nieruchomości. Ofert sprzedaży mieszkań ubywa, a ceny rosną

Rynek mieszkaniowy pracuje na wolniejszych obrotach

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że w okresie wakacyjno-urlopowym rynek mieszkaniowy „pracuje na zdecydowanie wolniejszych obrotach”, a towarzyszy temu spadek liczby dostępnych ofert - w lipcu 2026 r. na rynku wtórnym było ich o 8,6 proc. mniej niż rok wcześniej.

Podkreślono, że ograniczona podaż oraz rosnący udział nowszych mieszkań, które z reguły są oferowane w wyższych cenach, przekładają się na wzrost średnich cen ofertowych.

Zmiana cen w ujęcu rocznym

Wskazano, że w lipcu w ujęciu rocznym ceny wzrosły w jedenastu analizowanych lokalizacjach. Największy wzrost średniej ceny metra kwadratowego nastąpił w Olsztynie - o 8,2 proc. w porównaniu z lipcem 2025 r. Na kolejnych miejscach znalazły się Gdańsk ze wzrostem o 7,3 proc. oraz Bydgoszcz, gdzie średnia cena wzrosła o 6,9 proc. Cenny rosły też m.in. w Katowicach (5,4 proc.), Szczecinie (5,2 proc.) oraz Krakowie i Poznaniu, w których średnie ceny zwiększyły się po 4,8 proc.

W publikacji zwrócono uwagę, że na tle pozostałych dużych miast stosunkowo stabilnie wypada Warszawa, gdzie średnia cena ofertowa metra kwadratowego używanego mieszkania osiągnęła w lipcu poziom 17 tys. 794 zł i była o 2,1 proc. wyższa niż rok wcześniej. Mniejszy od warszawskiego wzrost cen w tym samym okresie zanotował Wrocław (o 1,3 proc.) i Lublin (o 1,5 proc.).

Wyjątkiem pozostaje Łódź - to jedyne spośród dwunastu miast, w którym średnia cena ofertowa mieszkań z rynku wtórnego była w lipcu niższa niż rok wcześniej (spadek wyniósł 3,2 proc.).