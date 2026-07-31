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Renta wdowia wzrośnie od 2027 roku. Milion osób może dostać wyższe wypłaty z ZUS

Marta Borysiuk
Marta Borysiuk
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 12:04
pieniądze, senior, emerytura, banknoty
Prawie milion osób korzysta już z renty wdowiej. Od 2027 roku część seniorów dostanie więcej/Shutterstock
Prawie milion osób korzysta już z renty wdowiej, ale od 2027 roku zasady wypłat się zmienią. ZUS będzie wypłacał większą część drugiego świadczenia - zamiast 15 proc. będzie to 25 proc. Dla części seniorów oznacza to kilkaset złotych więcej miesięcznie, ale nie każdy zobaczy wyższą kwotę na koncie.

Renta wdowia pójdzie w górę od 2027 roku. Seniorzy dostaną więcej pieniędzy z ZUS

Od 1 stycznia 2027 roku zmienią się zasady wypłaty renty wdowiej. Osoby, które korzystają z połączenia własnego świadczenia z rentą rodzinną po zmarłym małżonku, otrzymają wyższy udział drugiego świadczenia. Zamiast obecnych 15 proc. będzie to 25 proc. Oznacza to, że część wdów i wdowców może zyskać dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie.

Renta wdowia nie jest nowym, osobnym świadczeniem, ale rozwiązaniem pozwalającym na pobieranie dwóch świadczeń jednocześnie. Chodzi o połączenie własnej emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku.

Ile wyniesie renta wdowia po zmianach w 2027 roku? Można zyskać kilkaset złotych

Obecnie osoba uprawniona do renty wdowiej może wybrać jeden z dwóch wariantów:

  • 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia,
  • 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej.

Od 1 stycznia 2027 roku drugi składnik wypłaty wzrośnie z 15 proc. do 25 proc. Oznacza to, że osoba pobierająca rentę wdowią zachowa pełną kwotę jednego świadczenia i otrzyma większą część drugiego. Zmiana nie oznacza jednak podwyższenia samej renty rodzinnej czy emerytury. Wzrośnie jedynie udział drugiego świadczenia wypłacanego w ramach zbiegu.

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Ile można zyskać na zmianie renty wdowiej od 2027 roku?

To, ile pieniędzy trafi dodatkowo do seniora, zależy od wysokości jego własnego świadczenia oraz renty rodzinnej.

Przykład

Wdowa otrzymuje emeryturę w wysokości 3000 zł oraz rentę rodzinną po zmarłym mężu w wysokości 2500 zł. Obecnie może wybrać wariant: 3000 zł własnej emerytury, 15 proc. renty rodzinnej, czyli 375 zł. Łączna wypłata wynosi więc 3375 zł. Od 2027 roku 25 proc. renty rodzinnej będzie wynosić 625 zł. W takim wariancie łączna kwota świadczeń wzrośnie do 3625 zł.

Ostateczna wysokość wypłaty zależy jednak od indywidualnej sytuacji świadczeniobiorcy oraz obowiązującego limitu.

Prawie milion osób pobiera już rentę wdowią. ZUS wypłacił miliardy złotych

Renta wdowia została uruchomiona 1 lipca 2025 roku i szybko stała się jednym z ważniejszych świadczeń dla osób po stracie małżonka. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w maju 2026 roku rentę wdowią pobierało średnio 988,8 tys. osób w całym kraju. W tym miesiącu ZUS wypłacił z tego tytułu łącznie 3,902 mld zł. Przeciętna wysokość połączonych świadczeń wyniosła 3946,76 zł brutto. Najwięcej osób korzystających z renty wdowiej mieszka w województwach: mazowieckim - 120,7 tys. osób, śląskim - 117,3 tys., wielkopolskim - 91,2 tys.

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Kto może dostać rentę wdowią z ZUS? Nie każdy senior spełni wymagane warunki

Prawo do renty wdowiej mają osoby, które:

  • ukończyły 60 lat (kobiety) albo 65 lat (mężczyźni),
  • do dnia śmierci małżonka pozostawały z nim we wspólności małżeńskiej,
  • nabyły prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę,
  • nie pozostają obecnie w związku małżeńskim.

Jeżeli wdowa lub wdowiec zawrze ponownie małżeństwo, prawo do wypłaty świadczeń łącznie z rentą rodzinną ustaje. Należy pamiętać, że przed złożeniem wniosku o rentę wdowią trzeba mieć ustalone prawo do dwóch świadczeń, w tym renty rodzinnej po zmarłym małżonku. W przeciwnym razie ZUS może odmówić przyznania świadczenia w zbiegu.

Ile wynosi renta rodzinna po zmarłym małżonku? To ważne przy wyliczeniu renty wdowiej

Renta wdowia polega na połączeniu własnego świadczenia z rentą rodzinną. Warto pamiętać, że renta rodzinna dla jednej osoby wynosi 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu małżonkowi. Ostateczna wysokość wypłaty zależy więc m.in. od tego, jaką emeryturę lub rentę otrzymywał zmarły małżonek oraz jak wysokie jest własne świadczenie wdowy lub wdowca.

ZUS może obniżyć rentę wdowią. Jest jeden ważny limit, którego nie można przekroczyć

Przepisy przewidują ograniczenie wysokości łącznej wypłaty. Suma świadczeń wypłacanych w zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury obowiązującej w danym okresie. Do limitu wliczane są m.in. świadczenia wypłacane przez zagraniczne instytucje emerytalne, inne świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie przepisów emerytalnych. Jeżeli suma świadczeń przekroczy limit, ZUS pomniejszy wypłatę o kwotę przekroczenia. Z kolei jeżeli jedno ze świadczeń samo przekracza ustawowy limit, nie będzie możliwe pobieranie świadczeń w zbiegu. W takiej sytuacji wypłacane będzie jedno świadczenie - wyższe lub wskazane przez świadczeniobiorcę.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią w ZUS? Formularz ERWD i najważniejsze zasady

Osoby, które chcą otrzymywać świadczenia w zbiegu z rentą rodzinną, muszą złożyć wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (formularz ERWD). Wniosek można przekazać w placówce ZUS lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE/eZUS). Jeżeli osoba ma już przyznaną rentę rodzinną oraz własne świadczenie, zazwyczaj nie musi dołączać dodatkowych dokumentów. ZUS sam sprawdzi posiadane dane.

Jak sprawdzić, ile wyniesie renta wdowia?

ZUS udostępnia kalkulator, który pozwala oszacować wysokość świadczeń wypłacanych w zbiegu. Narzędzie pokazuje orientacyjną kwotę, ale ostateczna wysokość wypłaty zależy od decyzji ZUS oraz indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej.

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Źródło: forsal.pl
Marta Borysiuk
Marta Borysiuk

Radca prawny i autorka publikacji prawnych. Od 2015 roku związana z redakcją Infor.pl, a obecnie współpracuje z Gazetą Prawną. Autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, karnego i gospodarczego.
Specjalizuje się w popularyzowaniu wiedzy prawnej i analizie zmian legislacyjnych w sposób przystępny dla czytelników.

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Tematy: ZUSrenta wdowiarenta z tytułu niezdolności do pracyrenta rodzinna
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