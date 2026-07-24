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ZUS daje 336,16 zł na prąd. Ten dodatek przysługuje bez względu na dochód

Dominika Górtowska
Dominika GórtowskaDominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
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dzisiaj, 15:07
ZUS daje 336,16 zł na prąd. Ten dodatek przysługuje bez względu na dochód
ZUS daje 336,16 zł na prąd. Ten dodatek przysługuje bez względu na dochód/Shutterstock
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje dodatek energetyczny, który stanowi dodatkową pomoc finansową przeznaczoną na częściowe pokrycie kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej. Od 1 marca 2026 roku kwota tego świadczenia wynosi 336,16 zł miesięcznie. Wsparcie przysługuje określonej grupie osób – przede wszystkim emerytom i rencistom posiadającym uprawnienia kombatanckie lub status osoby represjonowanej, a także członkom ich rodzin spełniającym wymagane kryteria. Otrzymanie dodatku wymaga jednak spełnienia ustawowych warunków oraz złożenia stosownego wniosku w ZUS.

Dofinansowanie do prądu z ZUS w wysokości 336,16 zł co miesiąc

Ryczałt energetyczny jest świadczeniem przyznawanym na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz osobach represjonowanych w okresie wojennym i powojennym. Jego zadaniem jest częściowe zrekompensowanie wydatków związanych z opłatami za energię elektryczną ponoszonych przez uprawnione gospodarstwa domowe. Wypłatą tego dodatku zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a jego kwota podlega corocznej waloryzacji, dzięki czemu jest dostosowywana do aktualnego poziomu cen oraz zmian inflacyjnych.

ZUS od 1 marca wypłaca 336,16 zł co miesiąc. Kto ma prawo do ryczałtu energetycznego?

Ryczałt energetyczny nie jest świadczeniem dostępnym dla wszystkich seniorów, lecz przysługuje wyłącznie określonej grupie osób wskazanej w przepisach. Prawo do tego dodatku mają jedynie osoby posiadające odpowiedni status, który został określony w ustawie o kombatantach, oraz spełniające wymagane kryteria.

Do grona osób mogących otrzymać ryczałt energetyczny należą między innymi:

  • kombatanci oraz osoby posiadające uprawnienia wynikające z przepisów ustawy,
  • żołnierze zastępczej służby wojskowej, którzy zostali przymusowo skierowani do wykonywania pracy, m.in. w kopalniach, kamieniołomach, przy wydobyciu rud uranu lub w specjalnych batalionach budowlanych,
  • wdowy i wdowcy po kombatantach oraz innych osobach uprawnionych, jeżeli pobierają emeryturę lub rentę,
  • wdowy po osobach przymusowo zatrudnianych w ramach zastępczej służby wojskowej, które mają ustalone prawo do świadczenia emerytalnego albo rentowego.

Ile wynosi ryczałt energetyczny?

Od 1 marca 2026 roku wysokość ryczałtu energetycznego wynosi 336,16 zł miesięcznie. Kwota tego świadczenia jest każdego roku ustalana i publikowana w „Monitorze Polskim” przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi.

Oznacza to, że ryczałt energetyczny, podobnie jak emerytury i renty, podlega corocznej waloryzacji. Zmieniona wysokość dodatku zaczyna obowiązywać od 1 marca każdego roku, po ogłoszeniu nowej stawki.

Ile wyniesie ryczałt energetyczny w 2027 roku?

Choć ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 2027 rok poznamy dopiero na początku przyszłego roku, rząd przedstawił już wstępne założenia. Z projektu rozporządzenia wynika, że planowane jest utrzymanie waloryzacji na ustawowym minimum, czyli na poziomie obejmującym wskaźnik inflacji oraz 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 roku.

Według aktualnych prognoz taki mechanizm oznaczałby podwyżkę świadczeń o około 3,48 proc. od 1 marca 2027 roku. Jeśli te szacunki się potwierdzą, ryczałt energetyczny wzrośnie do około 347,86 zł miesięcznie.

Aby otrzymać z ZUS dodatkowe 336,16 zł kluczowy jest jeden dokument

Prawo do ryczałtu energetycznego nie jest uzależnione od wieku ani sytuacji finansowej osoby składającej wniosek. Kluczowe znaczenie ma natomiast posiadanie statusu kombatanta lub osoby represjonowanej, ewentualnie bycie wdową lub wdowcem po osobie uprawnionej, a także pobieranie emerytury, renty lub innego świadczenia o podobnym charakterze.

Aby uzyskać dodatek, należy dysponować decyzją wydaną przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza posiadanie uprawnień kombatanckich lub status osoby represjonowanej. W przypadku wdów i wdowców konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do świadczenia jako członka rodziny osoby uprawnionej.

Osoby, które odbywały zastępczą służbę wojskową i były przymusowo kierowane do pracy, powinny dołączyć stosowne zaświadczenie wydane przez właściwą Wojskową Komendę Uzupełnień. Z kolei wdowy po takich osobach muszą przedstawić dokumentację potwierdzającą przysługujące im uprawnienia, wystawioną przez właściwy organ wojskowy.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny krok po kroku?

Osoby ubiegające się o ryczałt energetyczny powinny w pierwszej kolejności sprawdzić, czy spełniają warunki uprawniające do otrzymania tego świadczenia. Niezbędne jest posiadanie decyzji wydanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza status kombatanta lub osoby represjonowanej. W przypadku wdów i wdowców konieczne jest również przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń przysługujących po zmarłej osobie uprawnionej.

Następnym etapem jest wypełnienie formularza ZUS-ERK, wykorzystywanego przy ubieganiu się zarówno o ryczałt energetyczny, jak i niektóre świadczenia emerytalno-rentowe. Formularz można otrzymać w placówce ZUS lub pobrać ze strony internetowej Zakładu.

Po skompletowaniu dokumentów należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Można to zrobić osobiście w oddziale ZUS, przesłać dokumenty pocztą, a osoby mieszkające poza granicami Polski mają możliwość złożenia wniosku również za pośrednictwem konsulatu. Po otrzymaniu kompletu dokumentów ZUS rozpatruje sprawę, a decyzja jest zwykle wydawana w ciągu około 30 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia ryczałt energetyczny jest wypłacany razem z emeryturą lub rentą.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia. Najczęściej jest to decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a w przypadku osób skierowanych do pracy przymusowej – odpowiednia dokumentacja wojskowa. Wdowy i wdowcy powinni dodatkowo przedłożyć decyzję potwierdzającą przysługujące im uprawnienia po zmarłym kombatancie lub innej osobie uprawnionej.

Kiedy złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

O przyznanie ryczałtu energetycznego można wystąpić w dowolnym czasie, ponieważ obowiązujące przepisy nie przewidują terminu, do którego należy złożyć wniosek. Po dostarczeniu do ZUS prawidłowo wypełnionego formularza wraz z kompletem wymaganych dokumentów Zakład ma 30 dni na wydanie decyzji.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, świadczenie jest wypłacane najpóźniej w miesiącu następującym po miesiącu złożenia dokumentów.

Jakie inne dodatki i świadczenia przysługują kombatantom?

Osoby uprawnione do otrzymywania ryczałtu energetycznego mogą równocześnie korzystać z innych dodatków i świadczeń przewidzianych dla kombatantów oraz osób represjonowanych. Do najważniejszych należą:

  • dodatek kombatancki w wysokości 366,68 zł miesięcznie,
  • dodatek kompensacyjny w kwocie 55 zł miesięcznie,
  • świadczenie dla osób odbywających zastępczą służbę wojskową, wynoszące 366,68 zł,
  • świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej, którego wysokość wynosi od 18,39 zł do 348,40 zł miesięcznie, w zależności od spełnionych warunków.

To jednak nie jedyne formy wsparcia. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oferuje także pomoc w finansowaniu m.in. aparatów słuchowych, leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji, zarówno stacjonarnej, jak i ambulatoryjnej lub prowadzonej w domu. W określonych sytuacjach możliwe jest również uzyskanie dodatkowej pomocy pieniężnej, przyznawanej jednorazowo albo okresowo po spełnieniu warunków określonych w przepisach.

Kiedy ZUS wypłaca dodatek energetyczny?

W standardowych przypadkach ryczałt energetyczny jest przekazywany razem z emeryturą lub rentą, według terminów wypłat ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie trafia więc na konto lub jest doręczane w tym samym czasie co podstawowa wypłata, w jednym z sześciu obowiązujących terminów przypadających na:

  • 1. dzień miesiąca,
  • 6. dzień miesiąca,
  • 10. dzień miesiąca,
  • 15. dzień miesiąca,
  • 20. dzień miesiąca,
  • 25. dzień miesiąca.

Czy 336,16 zł ryczałtu energetycznego to kwota brutto czy netto. Czy od ryczałtu energetycznego potrącane są składki?

Ryczałt energetyczny jest ustawowym dodatkiem, który zostaje doliczony do pobieranej emerytury lub renty i wypłacany w określonej przepisami wysokości. Świadczenie przekazywane jest razem z podstawową wypłatą i, w odróżnieniu od dochodów uzyskiwanych z pracy, nie podlega opodatkowaniu. Oznacza to, że osoba uprawniona otrzymuje pełną kwotę dodatku, czyli 336,16 zł netto. Dodatkowo beneficjent nie musi później rozliczać otrzymanych środków ani przedstawiać dowodów potwierdzających, na co zostały przeznaczone.

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Źródło: forsal.pl
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska

Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwsze kroki w dziennikarstwie internetowym stawiała w serwisach Ringier Axel Springer, potem przez 10 lat związana była z największym e-commerce w Polsce. W Dziennik.pl i Forsal.pl zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z finansami osobistymi. 

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Tematy: ZUSprądryczałt energetycznyKombatanci
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