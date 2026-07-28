Pierwsze półrocze 2026 r. przyniosło dalszy wzrost rynku pożyczek pozabankowych. Z raportu "Kondycja rynku pożyczkowego w Polsce" Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i CRIF wynika, że instytucje pożyczkowe utrzymały wysoką wartość udzielanego finansowania, jednocześnie zachowując ostrożne podejście do oceny ryzyka klientów. Sprzyjały temu m.in. poprawa nastrojów konsumentów, stabilny rynek pracy oraz utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Raport dostępny jest na stronie ZPF.

Wartość pożyczek przekroczyła 2,1 mld zł

W czerwcu wartość udzielonych pożyczek wyniosła 2,1 mld zł. To o 22,6 proc. więcej niż rok wcześniej i o 0,1 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Liczba udzielonych pożyczek wzrosła do 444,5 tys., natomiast średnia wartość pojedynczego finansowania wyniosła 4723 zł.

– Czerwcowe wyniki potwierdzają, że rynek pożyczek pozabankowych utrzymuje stabilną dynamikę wzrostu. Sprzyjają temu poprawiające się nastroje konsumenckie, stabilna sytuacja na rynku pracy oraz inflacja, która pozostaje na umiarkowanym poziomie. Dodatkowym czynnikiem wspierającym rynek jest utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie – przekazała Dyrektor Departamentu Badań i Analiz Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Agnieszka Kozioł.

Najważniejsze liczby z raportu [DANE]

Rynek pożyczek w Polsce - czerwiec 2026 / Raport ZPF

2,1 mld zł – wartość pożyczek udzielonych w czerwcu;

– wartość pożyczek udzielonych w czerwcu; 444,5 tys. – liczba udzielonych pożyczek;

– liczba udzielonych pożyczek; 4723 zł – średnia wartość pożyczki;

– średnia wartość pożyczki; 82,9 proc. – odsetek odrzuconych wniosków;

– odsetek odrzuconych wniosków; 9,4 proc. – udział nowych klientów;

– udział nowych klientów; 498,8 tys. – liczba osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie otrzymały finansowania;

– liczba osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie otrzymały finansowania; 45,5 proc. klientów skorzystało z pożyczki tylko w jednym miesiącu;

klientów skorzystało z pożyczki tylko w jednym miesiącu; około 70 proc. pożyczek miało wartość do 10 tys. zł.

Pożyczkę otrzymał niespełna co piąty klient. Blisko pół miliona osób nie otrzymało finansowania

W czerwcu odsetek odrzuconych wniosków o pożyczkę wzrósł do 82,9 proc., co oznacza najwyższy poziom od wielu miesięcy. Ostatecznie pozytywną decyzję otrzymał niespełna co piąty wnioskodawca. Jednocześnie udział nowych klientów wyniósł 9,4 proc., pozostając poniżej poziomów obserwowanych jeszcze dwa lata temu.

– Instytucje pożyczkowe utrzymują wysoką wartość udzielanego finansowania, nie rezygnując z odpowiedzialnej oceny ryzyka. Jeśli obecne uwarunkowania gospodarcze utrzymają się w kolejnych miesiącach, można oczekiwać kontynuacji tych tendencji również w drugiej połowie roku – ocenił Dyrektor ds. Rozwoju Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Rafał Tomkowicz.

Raport pokazał, że w okresie od lipca 2025 r. do czerwca 2026 r. finansowania nie otrzymało 498,757 tys. osób, które ubiegały się o pożyczkę. Wśród nich blisko 39 proc. złożyło tylko jeden wniosek, ale ponad jedna trzecia (36,7 proc.) podejmowała od dwóch do dziesięciu prób uzyskania finansowania.

Większość klientów korzysta z pożyczki tylko okazjonalnie

Z danych wynika również, że pożyczki pozabankowe najczęściej służą jako jednorazowe wsparcie domowego budżetu. 45.5 proc. klientów skorzystało z finansowania tylko w jednym miesiącu w ciągu ostatniego roku. Jednocześnie około 70 proc. udzielonych pożyczek nie przekroczyło 10 tys. zł, co wskazuje, że najczęściej finansowane są bieżące, nieprzewidziane wydatki.