Od 21 września 2026 r. zmienią się zasady korzystania z systemu e-TOLL. W życie wejdą przepisy znoszące obowiązek uiszczania opłaty elektronicznej przez kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, którzy ciągną przyczepę. Zmiana wynika z nowelizacji ustawy o drogach publicznych z 29 maja 2026 r.

Od 21 września kierowcy z przyczepami nie będą korzystać z e-TOLL

Po wejściu w życie nowych przepisów użytkownicy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony z przyczepą nie będą musieli rejestrować przejazdów ani uiszczać opłat w systemie e-TOLL za przejazdy drogami objętymi elektronicznym poborem opłat. W związku z tym dane tych pojazdów zostaną usunięte z rejestru e-TOLL.

Masz pieniądze na koncie e-TOLL? Złóż wniosek

Osoby, które korzystały z systemu wyłącznie w związku z przejazdami pojazdami do 3,5 tony z przyczepą, będą mogły odzyskać niewykorzystane środki zgromadzone na swoim koncie rozliczeniowym. Zwrot obejmuje zarówno środki wpłacone w systemie przedpłaty, jak i zabezpieczenia pieniężne ustanowione przy płatnościach okresowych.

Wniosek o zwrot niewykorzystanych środków należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od 21 września 2026 r. Pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez użytkownika. Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, użytkownik otrzyma zwrot oryginałów dokumentów. Osoby, które nie złożą wniosku o zwrot w ustawowym terminie, utracą prawo do odzyskania niewykorzystanych środków. Zgodnie z przepisami trafią one do Krajowego Funduszu Drogowego.

e-TOLL: najważniejsze zmiany od 21 września 2026 r.