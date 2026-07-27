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Od 21 września 2026 r. ważna zmiana w e-TOLL. Kierowcy pojazdów do 3,5 tony z przyczepami nie będą już płacić

Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska
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dzisiaj, 11:34
pojazd lekki wraz z przyczepą, e-toll, opłaty
pojazd lekki wraz z przyczepą/Shutterstock
Od 21 września 2026 r. kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z przyczepą nie będą już musieli rozliczać przejazdów w systemie e-TOLL. Osoby, które mają na koncie niewykorzystane środki, będą mogły odzyskać pieniądze, ale tylko po złożeniu wniosku.

Od 21 września 2026 r. zmienią się zasady korzystania z systemu e-TOLL. W życie wejdą przepisy znoszące obowiązek uiszczania opłaty elektronicznej przez kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, którzy ciągną przyczepę. Zmiana wynika z nowelizacji ustawy o drogach publicznych z 29 maja 2026 r.

Od 21 września kierowcy z przyczepami nie będą korzystać z e-TOLL

Po wejściu w życie nowych przepisów użytkownicy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony z przyczepą nie będą musieli rejestrować przejazdów ani uiszczać opłat w systemie e-TOLL za przejazdy drogami objętymi elektronicznym poborem opłat. W związku z tym dane tych pojazdów zostaną usunięte z rejestru e-TOLL.

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Osoby, które korzystały z systemu wyłącznie w związku z przejazdami pojazdami do 3,5 tony z przyczepą, będą mogły odzyskać niewykorzystane środki zgromadzone na swoim koncie rozliczeniowym. Zwrot obejmuje zarówno środki wpłacone w systemie przedpłaty, jak i zabezpieczenia pieniężne ustanowione przy płatnościach okresowych.

Wniosek o zwrot niewykorzystanych środków należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od 21 września 2026 r. Pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez użytkownika. Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, użytkownik otrzyma zwrot oryginałów dokumentów. Osoby, które nie złożą wniosku o zwrot w ustawowym terminie, utracą prawo do odzyskania niewykorzystanych środków. Zgodnie z przepisami trafią one do Krajowego Funduszu Drogowego.

e-TOLL: najważniejsze zmiany od 21 września 2026 r.

  • e-TOLL przestanie obowiązywać dla pojazdów o DMC do 3,5 tony z przyczepą.
  • Nie trzeba będzie rozliczać przejazdów w systemie e-TOLL.
  • Na złożenie wniosku o zwrot niewykorzystanych środków będzie sześć miesięcy.
  • Brak wniosku oznacza utratę pieniędzy – niewykorzystane środki zostaną przekazane do Krajowego Funduszu Drogowego.
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Źródło: gov.pl
Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska

Specjalizuje się w tematach z pogranicza bezpieczeństwa, finansów i technologii. Publikuje w serwisach Grupy INFOR, m.in. na Dziennik.pl i Forsal.pl.

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Tematy: opłatae-Tollpojazdytwoje finanse
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