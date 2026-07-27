Forsal logo

WKD dojedzie do Portu Polska. Nowe lotnisko z kolejnymi inwestycjami

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 08:51
[aktualizacja dzisiaj, 09:07]
WKD dojedzie do Portu Polska. Nowe lotnisko z kolejnymi inwestycjami
WKD dojedzie do Portu Polska. Nowe lotnisko z kolejnymi inwestycjami/Shutterstock
Rząd szykuje kolejne inwestycje wokół nowego lotniska krajowego. Do programu Port Polska mają zostać włączone nowe połączenie WKD z lotniskiem, rozbudowa stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska oraz budowa trzech dróg.

Nowa infrastruktura wokół Portu Polska

Do Rady Ministrów wpłynął projekt rozporządzenia, które umożliwi budowę dodatkowej infrastruktury ułatwiającej korzystanie z nowego lotniska krajowego, a do listy inwestycji towarzyszących realizowanych w ramach programu Port Polska mają dołączyć - połączenie Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD) z nowym lotniskiem, rozbudowa stacji kolejowej Grodzisk Mazowiecki Radońska oraz budowa trzech nowych dróg, podała spółka Port Polska. 

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kw. br., podano. 

Nowe połączenia kolejowe

"W celu uniknięcia niekontrolowanej zabudowy i rozlewania się miast oraz dbałości o przyszły ład przestrzenny, spółka przygotowała 'Strategię rozwoju obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego do roku 2044', która obejmuje 18 gmin i pięć powiatów znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu inwestycji. Jednym z jej głównych założeń jest rozwój nowych obszarów w powiązaniu z transportem zbiorowym, przede wszystkim koleją" - czytamy w komunikacie.

Nowe drogi

W rozporządzeniu znalazły się także inwestycje drogowe. Najważniejsza z nich to powstanie drogi krajowej na odcinku Warszawa - nowe lotnisko krajowe wraz z budową i przebudową istniejących dróg publicznych oraz usunięciem kolizji. Kolejne to budowa obwodnicy Guzowa, która przejmie większość ruchu ciężarowego związanego z intensywnie rozwijającą się w tym obszarze logistyką oraz budowa drogi łączącej Wschodnią Obwodnicę Lotniska z miastem Żyrardów, wskazano w materiale.

Czym jest Port Polska (CPK)?

Port Polska to program inwestycyjny obejmujący budowę: nowego lotniska krajowego, sieci Kolei Dużych Prędkości, dróg wokół lotniska, budowę centrum logistycznego, Airport City oraz działania związane z rozwojem regionu realizowane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny.

Centralny Port Komunikacyjny to spółka Skarbu Państwa powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad spółką sprawuje pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: ISBnews
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPrzyszłość naszych emerytur. Słowa prezesa ZUS »
Tematy: port polskaCPKWKD
Powiązane
Rząd szykuje nową drogę do CPK. Ma to być alternatywa dla A2
Rząd szykuje nową drogę do CPK. Ma to być alternatywa dla A2
Rozbudowa Lotniska Chopina w Warszawie. Jest ważna decyzja
Rozbudowa Lotniska Chopina w Warszawie. Jest ważna decyzja
mandat, policja
Kierowcy nie mają o tym pojęcia. Za montaż tego gadżetu w nieodpowiednim miejscu grozi wysoki mandat
Nie przegap
Przekazano ją po cichu Ukrainie. Nowa polska broń trafiła na front
Przekazano ją po cichu Ukrainie. Nowa polska broń trafiła na front
Przyszłość naszych emerytur. Słowa prezesa ZUS
Przyszłość naszych emerytur. Słowa prezesa ZUS
Rosja szykuje nowy ruch. Brytyjski wywiad ostrzega państwa NATO
Rosja szykuje nowy ruch. Brytyjski wywiad ostrzega państwa NATO
Handel wyczuł zmianę nastrojów wśród konsumentów i sklepy wprowadziły model sprzedaży oparty o promocje. Biznes powinien zrozumieć, że dla konsumenta dziś istotne jest porównanie cen i promocje.
Nieustanne promocje w sieciach handlowych. W których rodzajach sklepów zrobimy korzystne zakupy
WKD dojedzie do Portu Polska. Nowe lotnisko z kolejnymi inwestycjami
WKD dojedzie do Portu Polska. Nowe lotnisko z kolejnymi inwestycjami
Kolejne miasto z Polski na liście UNESCO. "Wyjątkowy projekt urbanistyczny"
Kolejne miasto z Polski na liście UNESCO. "Wyjątkowy projekt urbanistyczny"
Ceny ropy spadają. USA i Iran wstrzymały ataki, rynek reaguje
Mocny zwrot na rynku ropy. Inwestorzy natychmiast zareagowali
Dobrze zorganizowane bezpieczeństwo używania danych znacznie ogranicza ryzyka i zagrożenia związane z użyciem narzędzi AI w biznesie. Spada podatność na ataki złośliwych programów na firmowe systemy sztucznej inteligencji.
Zagrożenia ze strony narzędzi AI są łatwe do opanowania. Wystarczy zorganizowanie kontroli używania danych ze strony człowieka
Polecamy
Smażalnia ryb, smażona ryba
Porażające wyniki kontroli w smażalniach. Aż w 76 proc. lokali wykryto nieprawidłowości
Ludzie ruszyli po dodatkowe pieniądze. ZUS wypłacił już 1,4 miliarda złotych
Ludzie ruszyli do ZUS po dodatkowe pieniądze. Poszło już na to 1,4 miliarda złotych. Bardzo ważny jest termin złożenia wniosku
mandat, policja
Kierowcy nie mają o tym pojęcia. Za montaż tego gadżetu w nieodpowiednim miejscu grozi wysoki mandat
F-16
Rumuni mają dość. Prezydent kraju zwrócił się do Rosji. „Niedopuszczalne”
starszy mężczyzna wyrzucający odpady, senior, emeryt, śmieci, odpady komunalne, wyrzucanie śmieci, kosz na śmieci
Mało kto wie o tej zniżce. Zrób jedną rzecz, a urzędnicy obniżą Ci opłatę za śmieci
kontrola
Pukają do drzwi i od ręki wlepiają 500 zł mandatu. Ruszyły masowe i obowiązkowe kontrole domów
Prawie 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Możecie nie wiedzieć, że te pieniądze wam przysługują
Prawie 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Możecie nie wiedzieć, że te pieniądze wam przysługują
paliwo, tankowanie, samochód
Kierowcy masowo odbierają te pieniądze. Prosty trik na znacznie tańsze tankowanie w 2026 roku
Kraj
Przekazano ją po cichu Ukrainie. Nowa polska broń trafiła na front
Przekazano ją po cichu Ukrainie. Nowa polska broń trafiła na front
Kolejne miasto z Polski na liście UNESCO. "Wyjątkowy projekt urbanistyczny"
Kolejne miasto z Polski na liście UNESCO. "Wyjątkowy projekt urbanistyczny"
Rosja szykuje nowy ruch. Brytyjski wywiad ostrzega państwa NATO
Rosja szykuje nowy ruch. Brytyjski wywiad ostrzega państwa NATO
Smażalnia ryb, smażona ryba
Porażające wyniki kontroli w smażalniach. Aż w 76 proc. lokali wykryto nieprawidłowości
dni wolne od pracy, decyzja, sejm, 1 sierpnia, MRPiPS
Zapadła decyzja w sprawie 1 sierpnia. Czy rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego będzie dniem ustawowo wolnym od pracy?
Karta SIM, telefon
Wielka ucieczka od jednego operatora. Ponad 361 tys. Polaków zmieniło sieć w trzy miesiące
świadczenie, 800 plus, warunki, zasiłek, dochód
1050 zł miesięcznie zamiast 800 plus, do 25 roku życia dziecka i niezależnie od dochodu – komu przysługuje świadczenie i na jakich warunkach?
tankowanie, stacja paliw, paliwo
Ceny paliw do obniżki? Polacy nie mają wątpliwości. Najnowszy sondaż
Świat
Iran wysyła sygnał do USA. "Konflikt się rozszerzy"
Iran wysyła sygnał do USA. "Konflikt się rozszerzy"
F-16
Rumuni mają dość. Prezydent kraju zwrócił się do Rosji. „Niedopuszczalne”
General,Dynamics,F16,Fighter
F-16 ruszyły do akcji. Obcy dron zestrzelony nad Rumunią. Jest komunikat
Fedorow odpowiedział prezydentowi Ukrainy. Zełenski zaproponował mu nowe stanowisko
Zełenski ostrzega przed dużym atakiem Rosji. „Może nastąpić w ciągu 48 godzin”
google AI
Donald Trump grozi UE. „Zapłaci bardzo wysoką cenę”
Donald Trump
Donald Trump zabrał głos w sprawie Iranu. Padło ostrzeżenie pod adresem Chin i Rosji
Żołnierze na manewrach w Tajlandii
Doktryna Trumpa zderzyła się z rzeczywistością. Chiny tylko na to czekały
Jedna z wizualizacji F-47
Kanada kupuje F-35, ale już patrzy na GCAP. Amerykanie zgrzytają zębami
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj