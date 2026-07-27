WKD dojedzie do Portu Polska. Nowe lotnisko z kolejnymi inwestycjami

Nowa infrastruktura wokół Portu Polska

Do Rady Ministrów wpłynął projekt rozporządzenia, które umożliwi budowę dodatkowej infrastruktury ułatwiającej korzystanie z nowego lotniska krajowego, a do listy inwestycji towarzyszących realizowanych w ramach programu Port Polska mają dołączyć - połączenie Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD) z nowym lotniskiem, rozbudowa stacji kolejowej Grodzisk Mazowiecki Radońska oraz budowa trzech nowych dróg, podała spółka Port Polska.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kw. br., podano.

Nowe połączenia kolejowe

"W celu uniknięcia niekontrolowanej zabudowy i rozlewania się miast oraz dbałości o przyszły ład przestrzenny, spółka przygotowała 'Strategię rozwoju obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego do roku 2044', która obejmuje 18 gmin i pięć powiatów znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu inwestycji. Jednym z jej głównych założeń jest rozwój nowych obszarów w powiązaniu z transportem zbiorowym, przede wszystkim koleją" - czytamy w komunikacie.

Nowe drogi

W rozporządzeniu znalazły się także inwestycje drogowe. Najważniejsza z nich to powstanie drogi krajowej na odcinku Warszawa - nowe lotnisko krajowe wraz z budową i przebudową istniejących dróg publicznych oraz usunięciem kolizji. Kolejne to budowa obwodnicy Guzowa, która przejmie większość ruchu ciężarowego związanego z intensywnie rozwijającą się w tym obszarze logistyką oraz budowa drogi łączącej Wschodnią Obwodnicę Lotniska z miastem Żyrardów, wskazano w materiale.

Czym jest Port Polska (CPK)?

Port Polska to program inwestycyjny obejmujący budowę: nowego lotniska krajowego, sieci Kolei Dużych Prędkości, dróg wokół lotniska, budowę centrum logistycznego, Airport City oraz działania związane z rozwojem regionu realizowane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny.

Centralny Port Komunikacyjny to spółka Skarbu Państwa powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad spółką sprawuje pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.