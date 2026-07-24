Rozbudowa Lotniska Chopina w Warszawie. Jest ważna decyzja

Decyzja środowiskowa dla rozbudowy Lotniska Chopina

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy infrastruktury Lotniska Chopina, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności, podały Polskie Porty Lotnicze (PPL). To kluczowy krok, który docelowo pozwoli na zwiększenie przepustowości lotniska do ponad 30 mln pasażerów rocznie.

Ze względu na strategiczny charakter inwestycji oraz ważny interes społeczny i gospodarczy, RDOŚ nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, dzięki czemu PPL jako zarządca portu może bezzwłocznie przejść do kolejnych etapów realizacji projektu, podano.

"Jeden z najważniejszych kamieni milowych"

"Osiągnęliśmy jeden z najważniejszych kamieni milowych, który formalnie pozwala nam kontynuować nasz program inwestycyjny. Prowadząc ten projekt od strony przygotowania i procesu, doskonale wiem, ile pracy, determinacji i osobistego zaangażowania wielu osób kosztowało nas doprowadzenie go do tego etapu. Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności otwiera nam drogę do realnej rozbudowy infrastruktury. Przed nami kolejne wyzwania, ale dziś możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć: modernizacja Lotniska Chopina wchodzi w decydującą fazę. To doskonała wiadomość dla pasażerów, przewoźników i całej polskiej gospodarki" - powiedział prezes PPL Łukasz Chaberski, cytowany w komunikacie.

"Uzyskanie decyzji środowiskowej to niezwykle ważny krok w procesie przygotowania Lotniska Chopina do zwiększenia liczby operacji i dalszego wzrostu liczby pasażerów. Modernizacja stołecznego portu jest kluczowym elementem naszego głównego zadania, jakim jest konsekwentne budowanie ruchu lotniczego, aby w przyszłości płynnie przenieść go na nowe lotnisko zlokalizowane 40 kilometrów od Warszawy" - dodał pełnomocnik rządu ds. CPK oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak.

Co oznacza wydanie decyzji środowiskowej?

Wydana decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa infrastruktury lotniskowej na terenie Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie" formalnie otwiera drogę do realizacji najważniejszych założeń modernizacyjnych. Zakres inwestycji obejmuje między innymi znaczącą modernizację terminala pasażerskiego oraz wydłużenie pirsu południowego, wskazano w materiale.

Rozpoczął się już dialog konkurencyjny dla projektu modernizacji Lotniska Chopina w Warszawie, w którym pięć firm należących do europejskiej czołówki wspólnie z ekspertami PPL wypracowuje najlepsze rozwiązania, przekazano także.

Polskie Porty Lotnicze (PPL) to spółka należąca do grupy kapitałowej CPK, odpowiedzialna za zarządzanie kluczową infrastrukturą lotniskową. W jego portfolio znajduje się Lotnisko Chopina w Warszawie, które od 90 lat jest największym portem lotniczym w Polsce. Spółka zarządza również Lotniskiem Warszawa-Radom i Portem Lotniczym Zielona Góra-Babimost oraz jest udziałowcem w 9 lotniskach regionalnych.

(ISBnews)