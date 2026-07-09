Forsal logo

Dziś oddajemy część rynku cargo za granicę, ale Port Polska przyniesie rewolucję

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 09:18
Dziś oddajemy część rynku cargo za granicę, ale Port Polska przyniesie rewolucję
Dziś oddajemy część rynku cargo za granicę, ale Port Polska przyniesie rewolucję/Materiały prasowe
Polska może stać się jednym z najważniejszych centrów cargo lotniczego w Europie Środkowej. Z raportu BGK wynika, że budowa Portu Polska może niemal czterokrotnie zwiększyć rynek przewozów towarowych, przynosząc gospodarce i budżetowi państwa wymierne korzyści.

Polski rynek cargo lotniczego

Jak wynika z raportu BGK „Cargo lotnicze w Polsce”, w 2025 r. przez krajowe lotniska przewieziono 214 tys. ton ładunków, czyli o 7 proc. więcej niż w 2024 r. i o 73 proc. więcej niż w 2019 r.

Polski rynek cargo lotniczego rozwija się dynamicznie, jednak nadal pozostaje poniżej potencjału gospodarki i ma niewielką skalę na tle największych gospodarek UE - podali autorzy raportu. Z danych Eurostatu wynika, że liderem pozostają Niemcy, które w 2024 r. odpowiadały za 31,2 proc. całego rynku cargo lotniczego w Unii. Kolejne miejsca zajmują Francja i Belgia. Polska w 2024 r. znalazła się na 12. miejscu w UE pod względem wolumenu przewozu ładunków i poczty, co oznacza że odpowiadaliśmy za 1,3 proc. rynku UE.

Koncentracja na Warszawie

Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) wynika, że lotnicze cargo w Polsce jest silnie skoncentrowane w Warszawie. Lotnisko Chopina obsłużyło w 2025 r. ok. 0,14 mln ton, czyli 64 proc. całego rynku w kraju. Na kolejnych miejscach znalazły się lotniska w Katowicach (ok. 16 proc. udziału w ub.r.) i w Gdańsku z (ok. 5 proc) - podano w raporcie.

PLL LOT z 25-proc. udziałem w rynku

Największym przewoźnikiem cargo w Polsce pod względem masy ładunków jest PLL LOT z udziałem 25 proc. w 2025 r., który całość ładunku przewozi w formule belly cargo, czyli pod pokładem samolotów pasażerskich. W cargo lotniczym w Polsce dominuje import, który ub.r. stanowił 57 proc. masy ładunków przewiezionych lotniczo. Najczęściej przewożona jest elektronika, zaawansowane urządzenia mechaniczne i części samochodowe, a głównymi partnerami handlowymi są USA, Chiny i Indie.

Polska oddaje część rynku zagranicy

Jak podkreślili autorzy raportu, Polska nadal oddaje znaczną część rynku zagranicznym hubom logistycznym. Duża część ładunków trafiających do Polski lub wysyłanych z naszego kraju jest obsługiwana bowiem przez lotniska w Niemczech, Holandii czy Belgii. Budowa Portu Polska może zasadniczo zmienić tę sytuację, ale nie wystarczy do tego sam ruch pasażerski - zaznaczyli.

Prognozy rynkowe wskazują na perspektywę wzrostu przewozów cargo na polskich lotniskach - zauważyli. Według Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) w 2040 r. w Porcie Polska ruch cargo może wynieść ok. 560 tys. ton ładunków. Natomiast prognoza Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (International Air Transport Association, IATA), zakłada wzrost ruchu cargo w Porcie Polska do około 790 tys. ton w 2040 r., co oznaczałoby niemal czterokrotne zwiększenie obecnego rynku. Zakładany wolumen cargo lotniczego w Porcie Polska przewyższa masę towarów obsługiwanych w porównywalnych europejskich hubach jak Monachium, Zurych, Wiedeń czy Kopenhaga, gdzie wynosi ona między 0,20 a 0,44 mln ton i jest generowana głownie przez belly cargo - podkreślono.

Z raportu wynika ponadto, że w horyzoncie 20 lat globalny ruch w przewozach lotniczych towarów będzie rósł średnio o ok. 3,3 proc. rocznie, a Polska ma potencjał na wygenerowanie szybszego wzrostu.

Port Polska może zmienić rynek

Do 2040 roku rynek cargo lotniczego w Polsce może wzrosnąć nawet kilkukrotnie, osiągając poziom blisko 1 mln ton rocznie, do czego w znacznej mierze ma przyczynić się uruchomienie nowego lotniska centralnego. W naszej ocenie ma ono potencjał dołączyć do grona największych portów cargo w Europie obsługując znaczne wolumeny ładunków i generując spore wpływy do budżetu państwa. Z naszych analiz wynika, że osiągnięcie prognozowanych wolumenów może być trudne do osiągnięcia bez znacznego rozwoju przewozów all-cargo, który nie odbędzie się bez linii cargo i floty frachtowców” - skomentował w raporcie Hubert Pyliński z Departamentu Analiz Branżowych BGK.

Zdaniem autorów badania barierą w rozwoju polskiego rynku - oprócz braku odpowiedniej infrastruktury - jest też system prawno-podatkowy. „Konkurencyjność Polski na europejskim rynku cargo lotniczego jest osłabiana przez przepisy celne i podatkowe, w tym brak odroczonego VAT oraz umowy bilateralne regulujące możliwość uruchamiania nowych połączeń lotniczych” - podano.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPodwyższenie drugiego progu podatkowego. Znamy termin rządowego spotkania »
Tematy: port polskaCPKcargo
Powiązane
Lotnisko Chopina w Warszawie
Rewolucja na lotnisku Chopina. Pierwsze „Smoczyce” ruszyły do akcji
Ważna informacja dla pasażerów. Pociągi do Berlina pojadą inaczej
Ważna informacja dla pasażerów. Pociągi do Berlina pojadą inaczej
Rozbudowa obwodnicy Trójmiasta
Najgorsza droga w Polsce do remontu. To koniec wakacyjnych korków? Nie tak szybko
Nie przegap
Bateria Patriot
Trump obiecał Ukrainie licencję na produkcję Patriotów. Czy to poprawi sytuację? Eksperci studzą entuzjazm
Podwyższenie drugiego progu podatkowego. Znamy termin rządowego spotkania
Podwyższenie drugiego progu podatkowego. Znamy termin rządowego spotkania
Donald Trump
Kolejna gorąca noc na Bliskim Wschodzie. USA gotowe do zadania „niszczycielskiego uderzenia”
CBA weszło do Warszawskiego Szpitala Południowego. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty
CBA weszło do Warszawskiego Szpitala Południowego. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty
kasy fiskalne, przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy, Ministerstwo Finansów, VAt
Koniec kas fiskalnych dla przedsiębiorców. Paragon będzie można wystawić w telefonie
Dziś oddajemy część rynku cargo za granicę, ale Port Polska przyniesie rewolucję
Dziś oddajemy część rynku cargo za granicę, ale Port Polska przyniesie rewolucję
Pellet drastycznie drożeje. Eksperci wskazują główną przyczynę wzrostu cen
Pellet drastycznie drożeje. Eksperci wskazują główną przyczynę wzrostu cen
Rząd taksówek oczekujących na pasażerów przy miejskiej ulicy. Na pierwszym planie widoczny znak „TAXI” na dachu samochodu, w tle nowoczesna zabudowa i ruch uliczny dużego miasta. Zdjęcie ilustruje temat nowych przepisów dotyczących kierowców taksówek i rynku przewozu osób.
Koniec z chaosem taksówkowym. Ministerstwo uszczelnia przepisy i wraca do zasad sprzed lat
Polecamy
Ukraiński deputowany: Trwa licytacja na to, kto będzie bardziej antypolski [WYWIAD]
Ukraiński deputowany: Trwa licytacja na to, kto będzie bardziej antypolski [WYWIAD]
Pracujesz na zleceniu jak na etacie? Złóż skargę do PIP. Po zmianach inspekcja może zrobić więcej
Pracujesz na zleceniu jak na etacie? Złóż skargę do PIP. Po zmianach inspekcja może zrobić więcej
Prezydent Karol Nawrocki
Nawrocki spotkał się z Zełenskim podczas szczytu NATO. Wiadomo, o czym rozmawiali
To nie jest na rękę NFZ. Ujawnił bolesną prawdę o pracy lekarzy i bolączkach całego systemu
To nie jest na rękę NFZ. Ujawnił bolesną prawdę o pracy lekarzy i bolączkach całego systemu
Przed wakacjami PKP Intercity tnie zniżkę w cenie biletów. Pasażerowie zapłacą więcej
PKP Intercity obcięło popularną zniżkę w cenie biletów. Teraz pasażerowie zapłacą więcej
senior, emerytura, renta
Oto 5 dodatków do emerytury po 75. roku życia. Jest haczyk: nie zawsze liczy się tylko wiek
Lotnisko Chopina w Warszawie
Rewolucja na lotnisku Chopina. Pierwsze „Smoczyce” ruszyły do akcji
Zawieszenie prawa do azylu na granicy polsko-białoruskiej przedłużone. Opublikowano projekt
Zawieszenie prawa do azylu na granicy polsko-białoruskiej przedłużone. Opublikowano projekt
Kraj
CBA weszło do Warszawskiego Szpitala Południowego. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty
CBA weszło do Warszawskiego Szpitala Południowego. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty
Żołnierze USA wrócą do Polski. Szef MON wskazał szczegóły
Żołnierze USA wrócą do Polski. Padł konkretny termin
Prezydent Karol Nawrocki
Nawrocki spotkał się z Zełenskim podczas szczytu NATO. Wiadomo, o czym rozmawiali
Jolanta Sobierańska-Grenda
Maksymalne wynagrodzenia, e-kolejka i nowa wycena świadczeń. Minister zdrowia zapowiada zmiany w systemie
kranówka, woda, klient, darmowe, lokal
Koniec odmowy w restauracji. Klient poprosi o wodę z kranu, a lokal ma podać 0,5 litra za darmo
Czy Polska jest gotowa na atak Rosji? Nowe ustalenia
Czy Polska byłaby gotowa na atak Rosji? Nowe ustalenia
Na aferach wokół KO wcale nie zyskuje PiS, ale ktoś inny. Zaskakujący sondaż
Na aferach wokół KO wcale nie zyskuje PiS, ale ktoś inny. Zaskakujący sondaż
Prognozy o rychłej śmierci galerii i centrów handlowych okazały się przedwczesne - tłumy walą tam także w niedziele z zakazem handlu
Galerie handlowe znów oblegane w niedziele, czy także 12.07.2026 - to niedziela handlowa czy z zakazem handlu
Świat
Ukraiński deputowany: Trwa licytacja na to, kto będzie bardziej antypolski [WYWIAD]
Ukraiński deputowany: Trwa licytacja na to, kto będzie bardziej antypolski [WYWIAD]
Bateria Patriot
Trump obiecał Ukrainie licencję na produkcję Patriotów. Czy to poprawi sytuację? Eksperci studzą entuzjazm
Donald Trump
Kolejna gorąca noc na Bliskim Wschodzie. USA gotowe do zadania „niszczycielskiego uderzenia”
Nowy system będzie stanowił część rozbudowanego izraelskiego systemu przeciwlotniczego
LiDAR pomoże zatrzymać drony? W kraju start-upów powstaje nowy system
Pocisk AIM-120D-3 odpalony z F/A-18 Super Hornet
Amerykanie chcą produkować pociski AMRAAM w Europie. Polska kupiła je dla F-35
Trump znów wyciąga rękę po Grenlandię. Jest mocna odpowiedź Danii Grenlandia
Trump znów wyciąga rękę po Grenlandię. Jest mocna odpowiedź Danii
Płonący tankowiec na Morzu Azowskim
Ukraińskie drony demolują rosyjskie konwoje z paliwem. Z-blogerzy o dowództwie: Słabiaki i tchórze!
Rosja planuje atak na kraje NATO? USA miały ostrzec sojuszników
Rosja planuje atak na kraje NATO? USA miały ostrzec sojuszników
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj