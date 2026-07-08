Forsal logo

Rewolucja na lotnisku Chopina. Pierwsze „Smoczyce” ruszyły do akcji

oprac. Aleksandra Gruszczyńska
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 17:22
Lotnisko Chopina w Warszawie
Lotnisko Chopina w Warszawie ma nowe skanery bezpieczeństwa/Shutterstock
Dwa nowoczesne skanery bezpieczeństwa już działają na warszawski lotnisku Chopina. Tak zwane „Smoczyce” mają usprawnić kontrolę pasażerów i pozwolą zwiększyć limit dopuszczalnych płynów przewożonych w pojedynczym opakowaniu w bagażu podręcznym. Docelowo na lotnisku Chopina ma zostać uruchomionych 15 nowoczesnych skanerów tego typu.

Rewolucja na lotnisku Chopina zaczęła się już na początku maja, kiedy to ruszyła wymiana skanerów kontroli bezpieczeństwa na najnowocześniejsze urządzenia w technologii C3. Tak jak zapowiadano, pierwsze maszyny, czyli tak zwane „Smoczyce” zostały oddane do użytku na przełomie czerwca i lipca.

- Dziś rano uruchomiliśmy operacyjnie dwa nowe skanery bezpieczeństwa – określane przez nas jako „Smoczyce”. Urządzenia obsługują pasażerów Fast Track (korzystających z usługi szybszej kontroli), choć w sytuacji spiętrzenia jeden ze skanerów będzie również wykorzystywany do kontroli pozostałych podróżnych w strefie AB - poinformował p.o. rzecznika Lotniska Chopina Piotr Rudzki.

Jak dodał, „Smoczyce” będą sukcesywnie zastępować dotychczasowe skanery. Docelowo port planuje uruchomić 15 takich maszyn do końca bieżącego roku.

Sprawniejsze kontrole i większe możliwości dla pasażerów

Nowe skanery bezpieczeństwa oznaczają spore ułatwienia dla pasażerów - wyjaśnił Piotr Rudzki. „Smoczyce” przyspieszą kontrolę pasażerską, ponieważ działają w standardzie C3.

Oznacza to, że pasażerowie Fast Track nie muszą już wyjmować elektroniki i płynów z bagażu. Co niezmiernie ważne – limit dozwolonych płynów (100 ml) jest podniesiony tylko dla tych urządzeń – nadal obowiązuje on na pozostałych skanerach, dlatego apelujemy do pasażerów, aby byli odpowiednio przygotowani do kontroli i podróży – dodał Rudzki. Chodzi o objętość płynów w pojedynczym opakowaniu w bagażu podręcznym, który został podniesiony w przypadku „Smoczyc” ze 100 ml do 2 l.

Skanery EDSCB C3 (Explosive Detection Systems for Cabin Baggage) działają w Polsce także na lotniskach w Gdańsku, Rzeszowie, Poznaniu oraz w Lublinie. Urządzenia wykorzystują technologię tomografii komputerowej i tworzą szczegółowe obrazy 3D zawartości bagażu, co ułatwia wykrywanie materiałów wybuchowych i innych nielegalnych przedmiotów, nawet w mikroskopijnych ilościach.

Największy port lotniczy w Polsce rozwija się technologicznie

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Od stycznia do maja port obsłużył ponad 9,38 mln pasażerów, o przeszło 7 proc. więcej niż rok wcześniej; w samym maju z portu skorzystało ponad 2,22 mln podróżnych.

W 2025 r. lotnisko obsłużyło 24 mln pasażerów, a rok wcześniej 21,3 mln. Z warszawskiego portu w letnim sezonie pasażerowie mogą polecieć do 142 miejsc docelowych. Z lotniska operują m.in.: PLL LOT, Lufthansa, Wizz Air, Air France, Emirates, KLM, SAS, British Airways.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
oprac. Aleksandra Gruszczyńska

Wydawca/redaktor

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRewolucja na lotnisku Chopina. Pierwsze „Smoczyce” ruszyły do akcji »
Tematy: lotnictwobezpieczeństwotransport
Powiązane
zakaz, parkowanie, samochód, działka, właściciel
Zakaz parkowania przed własnym domem. Sąsiad może żądać usunięcia auta nawet z prywatnej działki
emerytura, emeryci, świadczenie, staż pracy, Niemcy
Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Jak otrzymać świadczenie?
800 plus dla seniorów, gotówka, pieniądze
800 plus dla seniorów w 2026 roku? Rząd podjął ostateczną decyzję
Nie przegap
Pieniądze
To wciąż mało znane świadczenie. Pozwala na przekwalifikowanie się, ZUS wypłaca ponad 1500 zł miesięcznie
Aplikacja mObywatel
To najpopularniejszy, po mDowodzie, dokument w aplikacji mObywatel. Cyfrową wersję pobrało 7 milionów osób
Pocisk AIM-120D-3 odpalony z F/A-18 Super Hornet
Amerykanie chcą produkować pociski AMRAAM w Europie. Polska kupiła je dla F-35
Jolanta Sobierańska-Grenda
Maksymalne wynagrodzenia, e-kolejka i nowa wycena świadczeń. Minister zdrowia zapowiada zmiany w systemie
Płonący tankowiec na Morzu Azowskim
Ukraińskie drony demolują rosyjskie konwoje z paliwem. Z-blogerzy o dowództwie: Słabiaki i tchórze!
Stopy procentowe. Jest decyzja RPP
Stopy procentowe. Jest decyzja RPP
Rozbudowa obwodnicy Trójmiasta
Najgorsza droga w Polsce do remontu. To koniec wakacyjnych korków? Nie tak szybko
warsztat, samochód, panowie patrzą na podwozie
Koniec z wyrzucaniem tych części? Rząd szykuje ważne zmiany dla kierowców i warsztatów
Polecamy
Lotnisko Chopina w Warszawie
Rewolucja na lotnisku Chopina. Pierwsze „Smoczyce” ruszyły do akcji
Zawieszenie prawa do azylu na granicy polsko-białoruskiej przedłużone. Opublikowano projekt
Zawieszenie prawa do azylu na granicy polsko-białoruskiej przedłużone. Opublikowano projekt
Teren pod budowę elektrowni jądrowej
Zamienią wielką plażę w elektrownię jądrową. W lipcu rusza budowa
Trump znów wyciąga rękę po Grenlandię. Jest mocna odpowiedź Danii Grenlandia
Trump znów wyciąga rękę po Grenlandię. Jest mocna odpowiedź Danii
Podwyżka akcyzy na alkohol pod ostrzałem. MRiRW apeluje do MF
Podwyżka akcyzy na alkohol pod ostrzałem. MRiRW apeluje do MF
Motoryzacyjny gigant przeniesie część produkcji z Meksyku do USA. Trump: Cła działają
Motoryzacyjny gigant przeniesie część produkcji z Meksyku do USA. Trump: Cła działają
Rzepaku może zabraknąć w Polsce? Branża ostrzega przed problemem
Rzepaku może zabraknąć w Polsce? Branża ostrzega przed problemem
Ważna informacja dla pasażerów. Pociągi do Berlina pojadą inaczej
Ważna informacja dla pasażerów. Pociągi do Berlina pojadą inaczej
Kraj
Jolanta Sobierańska-Grenda
Maksymalne wynagrodzenia, e-kolejka i nowa wycena świadczeń. Minister zdrowia zapowiada zmiany w systemie
rachunek, klient, woda, karnówka, sierpień
Koniec rachunków grozy za wodę w restauracji. Od 12 sierpnia klient ma dostać 0,5 litra kranówki za darmo
Czy Polska jest gotowa na atak Rosji? Nowe ustalenia
Czy Polska byłaby gotowa na atak Rosji? Nowe ustalenia
Na aferach wokół KO wcale nie zyskuje PiS, ale ktoś inny. Zaskakujący sondaż
Na aferach wokół KO wcale nie zyskuje PiS, ale ktoś inny. Zaskakujący sondaż
Prognozy o rychłej śmierci galerii i centrów handlowych okazały się przedwczesne - tłumy walą tam także w niedziele z zakazem handlu
Galerie handlowe znów oblegane w niedziele, czy także 12.07.2026 - to niedziela handlowa czy z zakazem handlu
PE
Spór o UPA w Parlamencie Europejskim. Polska strona apeluje do Ukrainy
Zmiany w systemie ochrony zdrowia. Szefowa resortu i prezes NFZ zachowają stanowiska?
Zmiany w systemie ochrony zdrowia. Szefowa resortu i prezes NFZ zachowają stanowiska?
Defense Ministers and officials meet in Ankara for the NATO summit Defense Industry Forum
Centrum serwisowania pocisków do systemów Patriot w Europie. Polska wśród sygnatariuszy porozumienia
Świat
Pocisk AIM-120D-3 odpalony z F/A-18 Super Hornet
Amerykanie chcą produkować pociski AMRAAM w Europie. Polska kupiła je dla F-35
Trump znów wyciąga rękę po Grenlandię. Jest mocna odpowiedź Danii Grenlandia
Trump znów wyciąga rękę po Grenlandię. Jest mocna odpowiedź Danii
Płonący tankowiec na Morzu Azowskim
Ukraińskie drony demolują rosyjskie konwoje z paliwem. Z-blogerzy o dowództwie: Słabiaki i tchórze!
Rosja planuje atak na kraje NATO? USA miały ostrzec sojuszników
Rosja planuje atak na kraje NATO? USA miały ostrzec sojuszników
Fabryka czołgów w Niżnym Tagile
Rosja traci ostatni motor wzrostu. Zbrojeniówka dochodzi do ściany
U.S. Forces Complete New Round of Retaliatory Strikes Against Iran
Zmasowany atak USA na Iran. Wojsko zaatakowało w nocy ponad 80 celów. Teheran odpowiada
Niemcy o sporze Polski z Ukrainą. Wskazują, kto najbardziej na nim korzysta
Niemcy o sporze Polski z Ukrainą. Wskazują, kto najbardziej na nim korzysta
Oil,Production,,Pumpjacks,Operating,At,Sunset,With,Financial,Charts,Showing
Zwrot w polityce USA wobec Iranu. Sankcje na ropę wracają
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj