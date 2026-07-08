Rewolucja na lotnisku Chopina. Pierwsze „Smoczyce” ruszyły do akcji

Rewolucja na lotnisku Chopina zaczęła się już na początku maja, kiedy to ruszyła wymiana skanerów kontroli bezpieczeństwa na najnowocześniejsze urządzenia w technologii C3. Tak jak zapowiadano, pierwsze maszyny, czyli tak zwane „Smoczyce” zostały oddane do użytku na przełomie czerwca i lipca.

- Dziś rano uruchomiliśmy operacyjnie dwa nowe skanery bezpieczeństwa – określane przez nas jako „Smoczyce”. Urządzenia obsługują pasażerów Fast Track (korzystających z usługi szybszej kontroli), choć w sytuacji spiętrzenia jeden ze skanerów będzie również wykorzystywany do kontroli pozostałych podróżnych w strefie AB - poinformował p.o. rzecznika Lotniska Chopina Piotr Rudzki.

Jak dodał, „Smoczyce” będą sukcesywnie zastępować dotychczasowe skanery. Docelowo port planuje uruchomić 15 takich maszyn do końca bieżącego roku.

Sprawniejsze kontrole i większe możliwości dla pasażerów

Nowe skanery bezpieczeństwa oznaczają spore ułatwienia dla pasażerów - wyjaśnił Piotr Rudzki. „Smoczyce” przyspieszą kontrolę pasażerską, ponieważ działają w standardzie C3.

Oznacza to, że pasażerowie Fast Track nie muszą już wyjmować elektroniki i płynów z bagażu. Co niezmiernie ważne – limit dozwolonych płynów (100 ml) jest podniesiony tylko dla tych urządzeń – nadal obowiązuje on na pozostałych skanerach, dlatego apelujemy do pasażerów, aby byli odpowiednio przygotowani do kontroli i podróży – dodał Rudzki. Chodzi o objętość płynów w pojedynczym opakowaniu w bagażu podręcznym, który został podniesiony w przypadku „Smoczyc” ze 100 ml do 2 l.

Skanery EDSCB C3 (Explosive Detection Systems for Cabin Baggage) działają w Polsce także na lotniskach w Gdańsku, Rzeszowie, Poznaniu oraz w Lublinie. Urządzenia wykorzystują technologię tomografii komputerowej i tworzą szczegółowe obrazy 3D zawartości bagażu, co ułatwia wykrywanie materiałów wybuchowych i innych nielegalnych przedmiotów, nawet w mikroskopijnych ilościach.

Największy port lotniczy w Polsce rozwija się technologicznie

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Od stycznia do maja port obsłużył ponad 9,38 mln pasażerów, o przeszło 7 proc. więcej niż rok wcześniej; w samym maju z portu skorzystało ponad 2,22 mln podróżnych.

W 2025 r. lotnisko obsłużyło 24 mln pasażerów, a rok wcześniej 21,3 mln. Z warszawskiego portu w letnim sezonie pasażerowie mogą polecieć do 142 miejsc docelowych. Z lotniska operują m.in.: PLL LOT, Lufthansa, Wizz Air, Air France, Emirates, KLM, SAS, British Airways.