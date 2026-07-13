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LOT zapłaci miliardy za paliwo. Koszty wzrosną o ponad 1,3 mld zł

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 14:28
LOT zapłaci miliardy więcej za paliwo. Koszty wzrosną o ponad 1,3 mld zł
LOT zapłaci miliardy więcej za paliwo. Koszty wzrosną o ponad 1,3 mld zł/Shutterstock
Rosnące ceny paliwa lotniczego mocno zwiększają koszty działalności PLL LOT. Jak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury na interpelację poselską, narodowy przewoźnik wyda w 2026 roku około 3,6 mld zł na paliwo, choć pierwotnie planowano 2,3 mld zł. Resort podkreśla, że wyzwaniem dla rynku nie jest dostępność paliwa, lecz jego wysoka cena.

Nie ma problemów z zaopatrzeniem w paliwo lotnicze

Wyzwaniem dla krajowego i globalnego rynku paliwa lotniczego jest nie jego dostępność, ale poziom cen. Koszt paliwa lotniczego dla PLL LOT w 2026 r. wzrośnie do ok. 3,6 mld zł z pierwotnie planowanych 2,3 mld zł - podał resort infrastruktury w odpowiedzi na interpelację poselską.

„Zasadniczym wyzwaniem dla krajowego i globalnego rynku paliwa lotniczego pozostaje aktualnie nie jego dostępność, lecz poziom cen (...). Do chwili obecnej żaden z przewoźników lotniczych ani podmiotów odpowiedzialnych za dystrybucję paliwa lotniczego nie zgłosił problemów z jego zaopatrzeniem” - zauważył resort infrastruktury.

Rosnące ceny paliwa zmieniają plany LOT-u

Jak podało MI, wzrost cen paliwa lotniczego przekłada się bezpośrednio na rentowność całej branży - napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie spowodowały istotny wzrost cen paliwa JET-A1 na rynkach światowych od końca lutego 2026 r. z ok. 800 dol./t do ok. 1.300 dol./t.

„Jak wynika z informacji przekazanych przez Polskie Linie Lotnicze »LOT«, skala oddziaływania tych zmian na spółkę jest znacząca: koszt paliwa dla polskiego narodowego przewoźnika lotniczego, pierwotnie planowany na ok. 2,3 mld PLN, wzrośnie w 2026 r. do szacowanych ok. 3,6 mld PLN (przed uwzględnieniem instrumentów hedgingowych), co oznacza wzrost o ok. 1,3 mld PLN” - poinformował resort finansów.

Ministerstwo zaznaczyło, powołując się na informacje LOT, że spółka wdrożyła szereg działań stabilizacyjnych i kompensacyjnych, w tym zabezpieczenia cen paliwa (hedging paliwowy), optymalizację siatki połączeń i operacji, renegocjacje kontraktów oraz inne działania zwiększające efektywność kosztową.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: kosztyLOTtransportlinie lotnicze
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