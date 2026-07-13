Nie ma problemów z zaopatrzeniem w paliwo lotnicze

Wyzwaniem dla krajowego i globalnego rynku paliwa lotniczego jest nie jego dostępność, ale poziom cen. Koszt paliwa lotniczego dla PLL LOT w 2026 r. wzrośnie do ok. 3,6 mld zł z pierwotnie planowanych 2,3 mld zł - podał resort infrastruktury w odpowiedzi na interpelację poselską.

„Zasadniczym wyzwaniem dla krajowego i globalnego rynku paliwa lotniczego pozostaje aktualnie nie jego dostępność, lecz poziom cen (...). Do chwili obecnej żaden z przewoźników lotniczych ani podmiotów odpowiedzialnych za dystrybucję paliwa lotniczego nie zgłosił problemów z jego zaopatrzeniem” - zauważył resort infrastruktury.

Rosnące ceny paliwa zmieniają plany LOT-u

Jak podało MI, wzrost cen paliwa lotniczego przekłada się bezpośrednio na rentowność całej branży - napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie spowodowały istotny wzrost cen paliwa JET-A1 na rynkach światowych od końca lutego 2026 r. z ok. 800 dol./t do ok. 1.300 dol./t.

„Jak wynika z informacji przekazanych przez Polskie Linie Lotnicze »LOT«, skala oddziaływania tych zmian na spółkę jest znacząca: koszt paliwa dla polskiego narodowego przewoźnika lotniczego, pierwotnie planowany na ok. 2,3 mld PLN, wzrośnie w 2026 r. do szacowanych ok. 3,6 mld PLN (przed uwzględnieniem instrumentów hedgingowych), co oznacza wzrost o ok. 1,3 mld PLN” - poinformował resort finansów.

Ministerstwo zaznaczyło, powołując się na informacje LOT, że spółka wdrożyła szereg działań stabilizacyjnych i kompensacyjnych, w tym zabezpieczenia cen paliwa (hedging paliwowy), optymalizację siatki połączeń i operacji, renegocjacje kontraktów oraz inne działania zwiększające efektywność kosztową.