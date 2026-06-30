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LOT podał wyniki finansowe. "To był bardzo dobry rok"

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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39 minut temu
LOT podał wyniki finansowe. "To był bardzo dobry rok"
LOT podał wyniki finansowe. "To był bardzo dobry rok"/ShutterStock
Polskie Linie Lotnicze LOT zakończyły 2025 r. z zyskiem netto w wysokości 350 mln zł wobec 10,2 mld zł przychodów – poinformowała spółka. Wynik operacyjny EBIT wyniósł 422 mln zł, a przewoźnik obsłużył 11,7 mln pasażerów.

Przychody PLL LOT w 2025 roku

Jak poinformowało we wtorek biuro prasowe PLL LOT, w 2025 r. przychody operatora wyniosły 10,22 mld zł, co oznacza wzrost o 2,9 proc. rok do roku. Narodowy przewoźnik wypracował w ub.r. 422 mln zł zysku na działalności operacyjnej EBIT (wzrost o ok. 4 proc. rdr) oraz 350 mln zł zysku netto.

Ponad 11,7 mln pasażerów

W 2025 r. na pokładach PLL LOT podróżowało 11,7 mln pasażerów, czyli o 9,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Był to najlepszy wynik operacyjny w historii narodowego przewoźnika. Rekordowym miesiącem był lipiec ub.r., kiedy z usług LOT-u skorzystało blisko 1,19 mln podróżnych.

Umowa za dostawę 40 samolotów A220

Jak przypomniało biuro prasowe, w 2025 r. PLL LOT podpisały umowy z Airbusem na dostawę 40 samolotów A220. Kontrakt obejmuje także opcje i prawa zakupu kolejnych 44 maszyn, co oznacza możliwość pozyskania przez LOT łącznie do 84 samolotów tego typu. Pierwsze Airbusy A220 mają dołączyć do floty narodowego przewoźnika w 2027 roku. Będą one częścią trwającego już procesu kompleksowej modernizacji i konsolidacji floty regionalnej, która docelowo będzie składała się wyłącznie z samolotów rodziny A220. „Pozwoli to zwiększyć efektywność operacyjną, uprościć planowanie siatki oraz podnieść komfort podróży” - podkreślono.

Trzynaście nowym Boeingów 737 MAX 8

W grudniu 2025 roku LOT odebrał pierwszy z trzynastu nowych Boeingów 737 MAX 8. Kolejne maszyny zaczęły dołączać do floty w pierwszej połowie br.

Nowe połączenia PLL LOT

W 2025 roku PLL LOT uruchomiły dziewięć nowych połączeń: z Warszawy do Lizbony, Salonik, Reykjaviku, Marrakeszu, Stavanger, Rovaniemi i na Maltę, z Krakowa do Paryża-Orly oraz z Radomia do Barcelony. Jednocześnie narodowy przewoźnik ogłosił 15 kolejnych tras zaplanowanych na 2026 rok. Łącznie oznacza to ponad 20 uruchomionych lub zapowiedzianych nowych połączeń.

"To był bardzo dobry rok"

„To był bardzo dobry rok. Zarówno pod względem stabilnych wyników finansowych, jak również pod kątem rozwoju siatki połączeń i jakości usługi, jaką LOT oferuje swoim pasażerom. (...) Choć otoczenie konkurencyjne oraz ceny paliw znacząco wpływają na rentowność całej branży, kontynuujemy nasze działania rozwojowe. W 2026 roku odbierzemy 12 nowych Boeingów 737 MAX 8 oraz dwa samoloty Boeing 787-8 Dreamliner, a od 2027 roku naszą flotę zaczną zasilać Airbusy A220. Te inwestycje zwiększą nasze możliwości uruchamiania kolejnych połączeń i pozwolą nam konsekwentnie budować pozycję LOT-u jako nowoczesnego przewoźnika, który pod koniec dekady będzie dysponował jedną z najmłodszych flot w Europie” - podsumował, cytowany w informacji prasowej, prezes PLL LOT Michał Fijoł.

PLL LOT to 11. najstarsza linia lotnicza na świecie

Polskie Linie Lotnicze LOT są 11. najstarszą linią lotniczą na świecie - działają od 1929 r. W 2025 r. przewiozły 11,7 mln podróżnych, czyli o 9,4 proc. więcej niż rok wcześniej - w 2024 r. było to 10,7 mln pasażerów. W styczniu br. przewoźnik przewiózł ponad 820 tys. osób, w lutym - przeszło 815 tys., a w marcu - ponad 900 tys.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów; drugim akcjonariuszem, z pakietem 30,7 proc., jest Polska Grupa Lotnicza, należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: wyniki finansoweLOTPLL LOT
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