Gdzie są najlepsze lotniska?

Poznaliśmy ranking najlepszych lotnisk na świecie. Zestawienie po raz kolejny przygotował AirHelp. Firma związana z branżą turystyczną przeanalizowała aż 279 portów lotniczych na całym świecie. Jak czytamy, pod uwagę brane były największe węzły przesiadkowe.

W jaki sposób uszeregowano poszczególne lotniska? Decydowały przede wszystkim opinie pasażerów. Główne kryteria to:

punktualność lotów,

oferta restauracji i sklepów,

zadowolenie pasażerów z lotniska.

To zdecydowany lider

Najwyższy wynik (8,48 pkt w skali od 1 do 10) osiągnęło lotnisko w Panamie (Panama City), które znacząco poprawiło swój rezultat względem ubiegłego roku (+0,06 pkt). Wyprzedziło port lotniczy Pinto Martins w Fortalezie, w północno-wschodniej Brazylii, który od poprzedniego zestawienia awansował aż o 22 pozycje. Na trzecim miejscu (8,36 pkt) uplasowało się lotnisko w Kapsztadzie (RPA), ubiegłoroczny zwycięzca rankingu.

Warto odnotować, że w pierwszej dziesiątce znalazły się aż cztery lotniska z Brazylii. W czołówce zabrakło natomiast portów z USA, a Europa zajęła miejsca 9. (Bodø, Norwegia) i 10. (Billund, Dania). Na Starym Kontynencie doceniono więc mniejsze lotniska, a nie główne huby przesiadkowe.

Polski lider. To nie Warszawa

Najlepszym lotniskiem w Polsce okazało się nie Okęcie ani Balice. AirHelp docenił Gdańsk. Gdańsk Lech Wałęsa Airport zajął 40. miejsce z wynikiem 7,94. Doceniono przede wszystkim zadowolenie pasażerów (8,1) oraz punktualność (8,0).

Port Lotniczy Gdańsk regularnie zwiększa liczbę obsługiwanych pasażerów. W ubiegłym roku było ich rekordowe 7,4 mln, natomiast w tym roku prognozowanych jest ponad 8 mln. Niedawno władze lotniska poinformowały, że zakończyły ubiegły rok rekordowym zyskiem wynoszącym 60 mln zł.

W Gdańsku nowy pirs terminala otwarto trzy lata temu. Bezpośrednio do lotniska dojeżdża pociąg, co doceniają turyści, a okolica stopniowo zapełnia się centrami biznesowymi. Samo lotnisko inwestuje obecnie we własny biurowiec, dostrzegając ogromny potencjał tej lokalizacji.

Co z pozostałymi polskimi lotniskami?

Warszawa (Lotnisko Chopina) znalazła się na 64. miejscu. Doceniono ogólne doświadczenie pasażerów, ale do poprawy pozostają przede wszystkim punktualność i komfort podróżnych. W przypadku Okęcia problemem jest zbyt duża liczba pasażerów, przez co lotnisko pęka w szwach.

Władze portu same przyznają, że terminal projektowany był dla znacznie mniejszej liczby osób — około 18 mln rocznie, podczas gdy obsłużono ponad 24 mln pasażerów. W związku z tym trwa pilna rozbudowa, mimo że w 2032 roku lotnisko ma zostać zamknięte, a ruch przeniesiony do Baranowa, gdzie powstanie Port Polska.

Jeszcze niżej - na 176. miejscu - znalazło się lotnisko w Krakowie. To może zaskakiwać, ponieważ port nie mierzy się z takimi problemami jak Okęcie, a mimo to został oceniony znacznie niżej (7,44). Według rankingu do poprawy pozostają przede wszystkim komfort pasażerów oraz jakość usług oferowanych przez port.

Pod koniec zestawienia, na 233. miejscu, znalazł się także Wrocław. Warto zauważyć, że w ostatnich miesiącach lotnisko przechodziło przebudowę, a przez pewien czas było nawet częściowo wyłączone z ruchu. Mogło to wpłynąć na słabszy wynik.

W zestawieniu zabrakło czwartego największego lotniska w Polsce — Katowice Airport.

Co pokazuje inny ranking?

W branży lotniczej za najbardziej prestiżowy uchodzi jednak ranking Skytrax. Organizowany jest od lat i uwzględnia szeroki zakres kryteriów. Na tej podstawie wybieranych jest sto najlepszych lotnisk świata. Jak wyglądała pierwsza trójka w 2025 roku?

Singapur Changi Seul Incheon Tokio Haneda

Wspomniane lotniska od lat zajmują czołowe miejsca w zestawieniu Skytrax. W rankingu AirHelp znalazły się odpowiednio na 13., 139. (!) i 41. miejscu. Oznacza to, że oba zestawienia opierają się na zupełnie innych kryteriach.

Z pierwszej trójki rankingu AirHelp jedynie lotnisko w Kapsztadzie znalazło się w pierwszej setce Skytrax - i to dopiero na 74. miejscu.

Jak w Skytrax oceniono polskie porty? Lotnisko Chopina otrzymało cztery na pięć możliwych gwiazdek, czym pochwaliło się nawet w mediach społecznościowych. Było to jednak zbyt mało, by znaleźć się w pierwszej setce najlepszych lotnisk świata. Nie ma tam zresztą żadnego portu z Polski. Okęcie znajdowało się w pierwszej setce Skytrax w latach 2017–2020. Od tego czasu już do niej nie wróciło.