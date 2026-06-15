4,7 tys. kilometrów nowych kolejowych autostrad. Znamy plan do 2050 roku

Znamy plan kolejowych autostrad

- To pierwszy tak kompleksowy i długofalowy plan rozwoju kolei w Polsce. Zakłada, że CPK i PKP PLK wybudują 4,7 tys. km nowych linii kolejowych. Pierwszy tysiąc kilometrów powstanie do 2035 roku – powiedział Maciej Lasek, rządowy pełnomocnik ds. CPK.

W ten sposób minister przedstawił Zintegrowaną Sieć Kolejową (ZSK). To o

Nowy plan transportowy dla kolei (ZSK) / CPK

dpowiednik planu, który w 1993 roku zaprezentowano dla budowy dróg ekspresowych i autostrad. Tamte założenia udało się w większości zrealizować w ciągu ćwierćwiecza. Teraz „zwrotnica” ma zostać przestawiona z dróg na kolej. Koszt budowy nowych linii (4,7 tys. km) oraz modernizacji istniejących (5,6 tys. km) ma wynieść aż 610 mld zł.

Skąd na to pieniądze? – Będą musiały się znaleźć – usłyszeliśmy. Ministerstwo zapowiedziało, że w pierwszej kolejności będą to środki, które dotychczas trafiały na budowę sieci drogowej. Maciej Lasek, odpowiadając na pytanie „Forsala”, zapowiedział, że jeszcze w tym roku zostanie przygotowana uchwała rządowa określająca ramy całego programu.

720 mln pasażerów kolei w 2050 roku

- Po raz pierwszy od 1989 roku mamy całościowy plan rozwoju kolei. Takie plany Polska miała jeszcze przed wojną. Chcemy, by teraz, gdy nadszedł czas na kolej, był on konsekwentnie realizowany. Założenia ZSK wskazują, że do 2050 roku możemy pozyskać dla kolei dodatkowe 200–250 mln pasażerów (do 720 mln - red.) – i taki jest cel - mówił Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej.

Jak dodał, powstanie spójna sieć, która nie tylko połączy największe aglomeracje z Portem Polska, ale uwzględni również wszystkie miasta wojewódzkie i większość miast powiatowych. Grupa ekspertów przeanalizowała korytarze dla ok. 8 tys. km potencjalnych nowych linii kolejowych. Z nich wybrano 4,7 tys. km, które mają zostać zrealizowane do 2050 roku. Z tego 2,7 tys. km to będą trasy dla kolei dużych prędkości jeżdżące co najmniej 250 km/h.

19 magistrali zamiast 10 szprych

Zamiast 10 „szprych” w ZSK znalazło się 19 magistrali, składających się zarówno z istniejących, jak i nowych linii. W pierwszej kolejności, do 2035 roku, ma powstać przede wszystkim linia kolei dużych prędkości (KDP) „Y”, łącząca Warszawę, Port Polska, Łódź, Poznań i Wrocław.

- Budowa nowych linii kolejowych szacowana jest na 410 mld zł, a remonty i modernizacje na kolejne 200 mld zł. Do 2035 roku realizowany będzie projekt „Y”, ale mamy już również zaawansowany proces dla linii nr 170 (Katowice – Ostrawa). W kolejnych etapach zbudujemy CMK-Północ. Na dużym odcinku mamy już wybrany wariant inwestorski – powiedział Maciej Lasek.

Jakie nowe linie powstaną?

- Kręgosłupem komunikacyjnym będzie linia „Y”, która jest już częściowo w budowie. Zapewni dojazd do Łodzi czy Poznania w rekordowo krótkim czasie. W kolejnych latach zostanie wydłużona w stronę Pragi (Wrocław – Wałbrzych – Praga) oraz Szczecina i Berlina – powiedział Michał Pyzik, dyrektor w spółce CPK.

Następnie powstać ma linia CMK-Północ z Warszawy, przez lotnisko Port Polska, a następnie w kierunku Torunia i Trójmiasta. Zbuduje ją spółka CPK, która ma już wybrany wariant inwestorski dla większości nowej trasy. Pociągi pojadą nią z prędkością co najmniej 250 km/h, a czas przejazdu z Warszawy do Gdańska ma wynieść nie więcej niż 100 minut.

Pozostałe planowane trasy (najważniejsze z nich) to:

Magistrala Zachodnia (Wrocław – Gorzów Wielkopolski),

Magistrala Wielkopolska (Wrocław – Poznań) – czas przejazdu ok. 45 minut,

Magistrala Bałtycka (Szczecin – Gdańsk) – czas przejazdu ok. 180 minut,

Magistrala Bałtyk–Czechy (Gdańsk – Poznań – Wrocław),

Magistrala Południowa (Przemyśl – Wrocław – Legnica), częściowo o parametrach 250 km/h, częściowo wyższych,

Magistrala Północ–Południe (odpowiednik autostrady A1), przebiegająca przez lotnisko w Pyrzowicach; czas przejazdu Łódź–Katowice ma wynieść 95 minut. Linia zostanie połączona z projektowanym odcinkiem Katowice – Ostrawa,

Magistrala Małopolsko-Świętokrzyska (Kraków – Kielce w 40 minut, Kraków – Warszawa w 90 minut),

Magistrala Warmińska (Gdańsk – Elbląg – Olsztyn),

Magistrala Wschodnia (Lublin – Rzeszów – Białystok),

Magistrala Morze Bałtyckie – Morze Czarne (przez Ukrainę),

Magistrala Północno-Wschodnia (Warszawa – Ostrołęka – Ełk), w tym odcinek Olsztyn – Białystok,

Magistrala Staropolska.

- Polska sieć ma zostać kręgosłupem korytarzy kolejowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Planujemy połączenia zarówno w kierunku państw Bałtyckich, w stronę Ukrainy, a także Berlina czy Czech – dodał Michał Pyzik.