Wielki remont w Warszawie

Aż trzy lata – do 2029 roku – potrwa przebudowa Warszawy Wschodniej. Jedna z najbardziej zatłoczonych stacji w Polsce, przez którą dziennie przejeżdża prawie tysiąc pociągów (297 dalekobieżnych, 673 aglomeracyjne), zostanie wyremontowana.

Pierwsze prace budowlane ruszą w grudniu, gdy wykonawca rozkopie siedem peronów. W piątek (12 czerwca) PLK S.A. podpisała kontrakt wart 3,63 mld zł brutto ze spółką Torpol S.A., którego głównym udziałowcem jest CPK.

Trzy lata prac. Remont podzielono na pół

- Prace podzielimy na dwa etapy. Na przełomie lat 2026 i 2027 zostanie zamknięta część dalekobieżna stacji, czyli perony od pierwszego do czwartego. Natomiast w fazie drugiej, która nastąpi w 2028 roku, zostaną zamknięte perony od piątego do siódmego - przekonywał Piotr Wyborski, prezes zarządu PLK S.A.

Jak dodał, wszystkie prace potrwają do 2029 roku. Przez cały czas priorytetowo mają być traktowane pociągi aglomeracyjne. Jak pisaliśmy na łamach „Forsal”, z takim rozwiązaniem nie zgadza się spółka PKP Intercity, która walczy o utrzymanie przejezdności nawet podczas prowadzenia prac.

Jak zmieni się Wschodnia?

Stacja Warszawa Wschodnia od lat odstaje nie tylko od Warszawy Zachodniej, ale nawet od Centralnej. Brakuje zadaszenia peronów, wind oraz dodatkowych przejść podziemnych. Teraz ma się to zmienić.

Kolejarze, korzystając z projektu pracowni Kuryłowicz + Architects, zaproponowali pełne zadaszenie peronów, instalację wind oraz system informacji pasażerskiej z wyświetlaczami i nagłośnieniem.

Przebudowa Warszawy Wschodniej / PLK SA

Poza tym przebudowane zostaną wszystkie trzy przejścia podziemne. Na zachodnim znajdzie się – brakująca od lat – droga rowerowa. Po przeciwnej stronie zamontowane zostaną ruchome schody. Co ważne, wszystkie przejścia połączą się z nowym tunelem pod peronem 6, co umożliwi dojście do ul. Tysiąclecia.

Zmiany dotyczyć będą także (a może przede wszystkim) części wykorzystywanej przez przewoźników. Przebudowanych zostanie aż 46 km torów, co umożliwi wjazd na stację z prędkością 120 km/h (obecnie to 40 km/h). To pozwoli na znaczne zwiększenie przepustowości.

Odnowionych zostanie również dwadzieścia obiektów inżynieryjnych, w tym wiadukty prowadzące w stronę Wisły (np. nad ul. Targową). Prace spowodują ogromne utrudnienia dla mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy.

Nowa stacja Warszawa Stadion. Ma kluczową rolę

W czasie przebudowy okolic Warszawy Wschodniej niektóre pociągi będą kończyły bieg na Warszawie Stadion. Powstanie tam tymczasowy drugi peron oraz nakładka potrzebna do zawracania pociągów. Będą one funkcjonowały do czasu pełnego zakończenia prac na linii średnicowej, czyli do połowy lat 30.

Przebudowa Warszawy Wschodniej / PLK SA

Jak zapowiadają kolejarze, na stacji Warszawa Stadion zostanie zbudowane wyczekiwane przez pasażerów bezpośrednie zejście do stacji metra. „Dzięki temu możliwe będą bezpośrednie przesiadki z pociągów do metra, bez konieczności wychodzenia na zewnątrz obiektu”.

Co się zmieni? Zakres inwestycji

7 zmodernizowanych peronów na stacji Warszawa Wschodnia

2 zmodernizowane perony na przystanku Warszawa Stadion oraz budowa peronu tymczasowego

7 przebudowanych wiaduktów kolejowych

1 nowa estakada o długości 1600 m

14 wind na stacji Warszawa Wschodnia

2 windy do łącznika metro–Warszawa Stadion oraz 1 winda na peron tymczasowy

7 par schodów ruchomych na stacji Warszawa Wschodnia

2 pary schodów ruchomych w łączniku metro–Warszawa Stadion oraz 1 para na peronie tymczasowym

ponad 46 km przebudowanych torów i 57 km nowej sieci trakcyjnej

170 nowych rozjazdów.

W ramach inwestycji powstanie też tunel drogowy dla przyszłej ul. Tysiąclecia. To wspólna inwestycja PLK i m.st. Warszawy, która pozwoli na lepsze połączenie Pragi Północ i Pragi Południe.

– W ramach inwestycji powstanie wyczekiwany od lat tunel pod torami kolejowymi – pomiędzy Kijowską a Żupniczą – łączący Pragę Północ z Pragą Południe. To efekt porozumienia miasta z PLK SA i kolejny przykład dobrej współpracy z kolejarzami – powiedział prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Przebudowa Warszawy Wschodniej / PLK SA

Dekada remontów na kolei?

Po zakończeniu prac na Warszawie Zachodniej przyszedł czas na Wschodnią. Jednak kolejarze na tym nie poprzestają. Jak słyszymy, kolejnym krokiem będzie – zapowiadany od dekad – remont linii średnicowej, który powinien rozpocząć się w 2031 roku.