Modlin idzie na rekord

Lotnisko Warszawa-Modlin idzie na rekord. W maju z podwarszawskiego portu skorzystało dokładnie 400 769 pasażerów, a od początku roku było ich już niemal półtora miliona. Prawdopodobnie już w czerwcu uda się osiągnąć wynik zbliżony do tego odnotowanego przez cały 2025 rok.

Jest niemal pewne, że port – obsługujący głównie tanie linie lotnicze (Ryanair i Wizz Air) – pobije rekord liczby obsłużonych pasażerów wynoszący 3,4 mln, ustanowiony w 2023 roku. Już wtedy lotnisko „pękało w szwach”. Teraz, przy znacznie większej liczbie podróżnych, potrzebna była tymczasowa rozbudowa.

Lepsze wyniki to efekt m.in. porozumienia z Ryanairem, który po dwóch latach zastoju otwiera nowe połączenia z Modlina. Na lotnisko wrócił też - po wielu latach - Wizz Air, czyli drugi (po Ryanairze) największy przewoźnik lotniczy w Polsce.

Nowy terminal w dwa miesiące

Co zrobić, żeby Modlin się nie „zapchał”? Rozwiązaniem okazał się tzw. terminal namiotowy (lub powłokowy), który zgodnie ze specyfikacją może być użytkowany nie dłużej niż pięć lat. Władze portu uznały, że konstrukcja – przypominająca wielki namiot – sprawdzi się do czasu poważnej, kubaturowej rozbudowy.

Wiosną wybrano wykonawcę, firmę Simplytech z Warszawy, która otrzyma 6,1 mln zł. W zamian musi postawić terminal o wymiarach 30 na 50 metrów. W środku zaplanowano przestrzeń dla ok. 400 osób oraz cztery gate’y. Ustalono też, że temperatura nie może spadać poniżej 16 stopni Celsjusza. Oznacza to, że jesienią i zimą może być tam dość chłodno.

Po podpisaniu kontraktu firma od razu zabrała się do stawiania konstrukcji. Obecnie prace toczą się głównie wewnątrz obiektu. Jak słyszymy, jeszcze w te wakacje z terminala namiotowego skorzystają pasażerowie.

- Główne prace zakończą się jeszcze w czerwcu. Niezwłocznie chcemy udostępnić obiekt liniom lotniczym i pasażerom. Prace przy części handlowo-gastronomicznej (już po otwarciu terminala) potrwają jeszcze kilka tygodni – mówi Jacek Kowalski, prezes lotniska, pytany przez „Forsal”.

Będą krótsze kolejki?

Od lat wąskim gardłem Modlina była kontrola bezpieczeństwa. Władze lotniska przearanżowały to miejsce, dodając siódme stanowisko kontroli. Testowane na nim będą nowoczesne skanery CT, które pozwolą m.in. zrezygnować z konieczności wyciągania płynów (można będzie przewozić większe butelki) i elektroniki z bagażu.

Docelowo Modlin chce ustawić takie urządzenia przy każdym stanowisku. Proces wymiany ma być przeprowadzany stopniowo, ale na tę chwilę nie wiadomo kiedy się rozpocznie.

Kiedy nowy terminal?

Od lat lotnisko w Modlinie stara się o budowę nowego terminala. Ma mieć dwa piętra i stanąć równolegle do obecnego budynku. Władze portu zapewniają, że inwestycję uda się zrealizować do 2028 roku. Na górze planowana jest część handlowa, a na dole znajdzie się 7–8 gate’ów.

Władze czekają na nowe pozwolenie na budowę. Po jego uzyskaniu, jak słyszymy, rozpocznie się procedura wyboru wykonawcy. Modlin chce rozbudować się na kredyt, licząc, że dodatkowy ruch pasażerski pozwoli sfinansować koszty budowy nowego terminala.