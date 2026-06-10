Koniec z brakiem internetu w samolocie. Tania linia rusza ze Starlinkiem od 2027 roku

Tani internet w taniej linii?

To ma być koniec tanich podróży lotniczych bez internetu. Wizz Air, drugi przewoźnik pod względem udziału w polskim rynku (13,9 mln pasażerów w ubiegłym roku), ogłosił właśnie, że od 2027 roku w całej swojej flocie będzie stopniowo wprowadzać dostęp do internetu.

Węgierska firma będzie pierwszą w Europie w segmencie low-cost (tanie linie), która decyduje się na taką ofertę. Wizz Air podpisał umowę ze Starlinkiem z grupy SpaceX, co oznacza, że będzie korzystać z usług amerykańskiego dostawcy.

Tanie latanie w „erze kosmicznej”

Do tej pory dostęp do internetu w trakcie podróży oferowały przede wszystkim tradycyjne linie rejsowe, np. LOT, Lufthansa czy Emirates. Segment low-cost rezygnował z takiej usługi ze względu m.in. na wysokie koszty.

Przykładowo Ryanair – największa konkurencja Wizz Aira, a zarazem największy przewoźnik lotniczy w Polsce – przekonuje, że odbiorniki zwiększają zużycie paliwa, a obsługa całego systemu sprawia, że przedsięwzięcie nie byłoby rentowne. Wobec tego irlandzki przewoźnik nie zamierza oferować takiej usługi. Węgierska linia wychodzi z innego założenia.

- Podróże ultra tanie (ultra-low-cost – red.) zawsze polegały na tym, aby dawać szansę i dostęp do możliwości jak największej liczbie osób. W 2027 roku przenosimy tę filozofię w erę kosmiczną - powiedział Ian Malin z Wizz Air.

Według niego klienci nie będą musieli wybierać „między niskimi cenami biletów a niezawodnym internetem na pokładzie, aby pozostawać w kontakcie z ludźmi, pracą i momentami, które mają największe znaczenie”. Usługa oczywiście nie będzie darmowa, ale przewoźnik zapewnia, że będzie dostępna i niezawodna.

Kiedy pierwsze samoloty z internetem?

W system Starlinki jako pierwsze zostaną wyposażone nowe maszyny, które zakupił przewoźnik. Od 2027 roku stopniowo cała flota będzie modernizowana o tego typu instalacje. Obecnie przewoźnik posiada ok. 260 maszyn i oczekuje również na nowe z rodziny Airbus A320neo.

- Jesteśmy podekscytowani, że możemy wprowadzić Starlink na pokłady Wizz Air i zmienić doświadczenie podróży dla milionów jego klientów. Utrzymywanie pasażerów i załogi w płynnej łączności na wysokości 30 tys. stóp to dokładnie to, do czego ta technologia została stworzona - powiedział Jason Fritch, wiceprezes Starlink w SpaceX.

Ile to może kosztować?

Wizz Air prowadził już testy systemu. W 2025 roku na niektórych połączeniach wprowadzono dwa pakiety:

godzinny – warty 3 funty (ok. 15 zł)

na cały lot – 5 funtów (ok. 25 zł).

Należy spodziewać się, że ceny będą podobne. Możliwe też, że pojawi się rozróżnienie na pakiet internetowy oraz taki, który pozwala jedynie na korzystanie z komunikatorów (np. Messenger).