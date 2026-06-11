Forsal logo

Pociągi wyjechały na nowy odcinek metra. Na razie są na powierzchni

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewskidziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 10:55
Budowa drugiej linii metra w Warszawie
Budowa drugiej linii metra w Warszawie/Materiały prasowe
Pierwszy pociąg wyjechał na nowy odcinek metra. Na razie żółta lokomotywa sprawdza tory na stacji techniczno-postojowej (STP) Mory. Po wakacjach pierwsze testowe pociągi zjadą do nowego tunelu. Metro z pasażerami niemal do granicy Warszawy dojedzie na przełomie 2026 i 2027 roku.

Kiedy nowy odcinek metra?

Do otwarcia kolejnego odcinka drugiej linii metra w Warszawie zostało jeszcze około pół roku. Zgodnie z kontraktem na zakończenie budowy trzech stacji – Lazurowa, Chrzanów i Karolin – wykonawca, firma Gülermak, ma czas do 9 listopada 2026 roku. Później rozpoczną się odbiory prowadzone przez Metro Warszawskie, nadzór budowlany oraz straż pożarną.

Pasażerowie nowym odcinkiem pojadą na przełomie 2026 i 2027 roku. Jednak już teraz trwają testy nowego torowiska. Co ważne, wraz z tym odcinkiem powstała również stacja techniczno-postojowa STP Mory, zlokalizowana na powierzchni. To właśnie tam rozpoczęły się pierwsze testy.

Nowa autostrada dojedzie pod granicę z Białorusią. Ma być gotowa w 2029 roku
Nowa autostrada dojedzie pod granicę z Białorusią. Ma być gotowa w 2029 roku

20 km torów do sprawdzenia

Zajezdnia na Morach, na granicy Warszawy, zajmuje teren o powierzchni aż 30 hektarów. Na miejscu znajduje się około trzydziestu różnego rodzaju obiektów, w tym trzy największe:

  • hala taboru,
  • mała elektrowozownia,
  • komora odkurzania i mycia.

W tym miejscu serwisowane i naprawiane będą pociągi kursujące na co dzień po drugiej linii metra. Na zapleczu położono aż 20 km torów, które obecnie są sprawdzane. Służy do tego – w pierwszej kolejności – „skrajnik”, czyli pojazd torowy przeznaczony do wykonywania pomiarów skrajni torowej.

Budowa drugiej linii metra w Warszawie
Budowa drugiej linii metra w Warszawie/Metro Warszawskie

„Po zakończeniu pomiarów sporządzany jest tzw. protokół skrajni, potwierdzający, że wszystkie urządzenia i elementy budowlane znajdują się poza obszarem przejazdu pociągu. Podpisanie dokumentu umożliwia rozpoczęcie przejazdów testowych” – podaje Metro Warszawskie.

Kiedy pierwsze pociągi w nowych tunelach?

Na STP Mory wyjechała już żółta lokomotywa sprawdzająca m.in. urządzenia sterowania ruchem oraz pętle pomiarowe. Po niej na tor próbny wyjedzie pełen skład metra. Jak informuje Metro Warszawskie, nastąpi to „na początku tegorocznych wakacji”.

„Obecność pociągu pozwoli na kompleksową weryfikację infrastruktury torowej, urządzeń sterowania ruchem oraz pozostałych systemów technicznych odpowiedzialnych za funkcjonowanie przyszłej linii” – podaje Metro Warszawskie.

Budowa drugiej linii metra w Warszawie
Budowa drugiej linii metra w Warszawie/Metro Warszawskie
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski
dziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPociągi wyjechały na nowy odcinek metra. Na razie są na powierzchni »
Tematy: inwestycjetransportmetro
Powiązane
Budowa autostrady A2
Nowa autostrada dojedzie pod granicę z Białorusią. Ma być gotowa w 2029 roku
Trwa budowa terminala powłokowego w Modlinie
Koniec kolejek w Modlinie? Rośnie nowy terminal namiotowy. Ma być gotowy w czerwcu
Boeing,Vs,Airbus.,Wizz,Air,A321,And,Ryanair,737,At
Koniec z brakiem internetu w samolocie. Tania linia rusza ze Starlinkiem od 2027 roku
Zobacz
|
sejm, emerytury, przedsiębiorcy, rodzice, dziecko, świadczenie
4 lata doliczane do stażu pracy za każde wychowane dziecko, dodatek do emerytury za wychowanie dzieci i świadczenie także dla rodziców trójki dzieci. Znamy stanowisko sejmowej komisji
Senior w samochodzie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Kobiety siedzące w poczekalni przychodni, gdy mężczyzna rozmawia z medykiem
Lista specjalistów i lekarzy bez skierowania 2026. Sprawdź, do kogo zapiszesz się na NFZ bez wizyty w POZ
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
Historyczny spadek dzietności w najludniejszym kraju świata. Najnowsze dane zaskakują demografów
Historyczny spadek dzietności w najludniejszym kraju świata. Najnowsze dane zaskakują demografów
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj