Kiedy nowy odcinek metra?

Do otwarcia kolejnego odcinka drugiej linii metra w Warszawie zostało jeszcze około pół roku. Zgodnie z kontraktem na zakończenie budowy trzech stacji – Lazurowa, Chrzanów i Karolin – wykonawca, firma Gülermak, ma czas do 9 listopada 2026 roku. Później rozpoczną się odbiory prowadzone przez Metro Warszawskie, nadzór budowlany oraz straż pożarną.

Pasażerowie nowym odcinkiem pojadą na przełomie 2026 i 2027 roku. Jednak już teraz trwają testy nowego torowiska. Co ważne, wraz z tym odcinkiem powstała również stacja techniczno-postojowa STP Mory, zlokalizowana na powierzchni. To właśnie tam rozpoczęły się pierwsze testy.

20 km torów do sprawdzenia

Zajezdnia na Morach, na granicy Warszawy, zajmuje teren o powierzchni aż 30 hektarów. Na miejscu znajduje się około trzydziestu różnego rodzaju obiektów, w tym trzy największe:

hala taboru,

mała elektrowozownia,

komora odkurzania i mycia.

W tym miejscu serwisowane i naprawiane będą pociągi kursujące na co dzień po drugiej linii metra. Na zapleczu położono aż 20 km torów, które obecnie są sprawdzane. Służy do tego – w pierwszej kolejności – „skrajnik”, czyli pojazd torowy przeznaczony do wykonywania pomiarów skrajni torowej.

Budowa drugiej linii metra w Warszawie / Metro Warszawskie

„Po zakończeniu pomiarów sporządzany jest tzw. protokół skrajni, potwierdzający, że wszystkie urządzenia i elementy budowlane znajdują się poza obszarem przejazdu pociągu. Podpisanie dokumentu umożliwia rozpoczęcie przejazdów testowych” – podaje Metro Warszawskie.

Kiedy pierwsze pociągi w nowych tunelach?

Na STP Mory wyjechała już żółta lokomotywa sprawdzająca m.in. urządzenia sterowania ruchem oraz pętle pomiarowe. Po niej na tor próbny wyjedzie pełen skład metra. Jak informuje Metro Warszawskie, nastąpi to „na początku tegorocznych wakacji”.

„Obecność pociągu pozwoli na kompleksową weryfikację infrastruktury torowej, urządzeń sterowania ruchem oraz pozostałych systemów technicznych odpowiedzialnych za funkcjonowanie przyszłej linii” – podaje Metro Warszawskie.