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Większa reprezentacja kobiet w publicznych spółkach giełdowych Woman on Boards

Urszula Wilk-Winter
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dzisiaj, 06:32
Większa reprezentacja kobiet w publicznych spółkach giełdowych Woman on Boards
Większa reprezentacja kobiet w publicznych spółkach giełdowych Woman on Boards/ShutterStock
Prezydent podpisał przepisy mające na celu usprawnienie stosowania zasad równych szans kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych publicznych spółkach giełdowych poprzez ustalenie wymogów selekcji kandydatów. Czy liczba kobiet i mężczyzn w organach spółek giełdowych będzie musiała być równa?

Przepisy, które wejdą w życie jeszcze w sierpniu wynikają z implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 roku. Przyjęte rozwiązanie zwane Woman on Boards (ang. kobiety w zarządach) ma pozwolić na spojrzenie na działalność podmiotów z rożnych punktów widzenia, co pozytywnie wpłynie na procesy decyzyjne.

Zasada Woman on Boards

Regulacje mają mieć zastosowanie do spółek publicznych notowanych na giełdzie. Te podmioty są obowiązane do zapewnienia równowagi płci w organach spółki – tj. zarządzie, radzie nadzorczej lub radzie administrującej spółki europejskiej. Spółki te będą zobowiązane do zapewnienia aby płeć niedostatecznie reprezentowania określona jako zajmująca nie więcej niż 49 % stanowisk stanowiła liczbę najbardziej zbliżoną do 33 % wszystkich stanowisk w zarządach i radach nadzorczych łącznie.

Walne zgromadzenie spółki ma reprezentować politykę równowagi płci określającą zasady procesu doboru osób na określone stanowisko w organie spółki oraz wskazywania kandydata na stanowisko w organie spółki, a także programy rozwoju kariery dla kobiet i mężczyzn.

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Zasady doboru

Opis stanowiska powinien być określony w sposób neutralny przez rozpoczęciem procesu rekrutacji. Osoby zainteresowane mają prawo do uzyskania informacji o kryteriach doboru, ocenach i ich uzasadnieniu, a także kwalifikacjach zwycięzcy.

Jeśli dwóch kandydatów będzie miało równorzędne kwalifikacje, pierwszeństwo przyznaje się temu należącemu do płci niedostatecznie reprezentowanej. Osobie, wobec której podczas wybory naruszono zasady doboru na stanowisko w organie spółki przysługuje zadośćuczynienie lub odszkodowanie, a dodatkowo ciężar dowodu, iż nie doszło naruszeń będzie spoczywał na tym podmiocie.

Gwarantem stosowania przepisów jest Komisja Nadzoru Finansowego, której będzie przysługiwało prawo wydawania spółce zaleceń mających na celu zaprzestania naruszania obowiązków w zakresie równowagi płci w jej organach z możliwością nałożenia kary pieniężnej do 500.000 zł Podmioty, których dotyczą przepisy w terminie do dnia zakończenia pierwszego walnego zgromadzenia zwołanego po dniu wejścia w życie ustawy nie później niż w ciągu czterech miesięcy są obowiązane do przyjęcia polityki równowagi płci chyba, że tożsame uregulowania są już wprowadzone.

Zbadanie zgodności przepisów z Konstytucją

Prezydent przyjął, iż ustawa ogranicza swobodę działalności gospodarczej, ingerując w autonomię spółek publicznych i nakładając na nie szereg obowiązków. W związku z tym zdecydował się o zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności niektórych zapisów.

Podstawa prawa

Ustawa z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (UD 2696)

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Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter

Specjalista z zakresu problematyki związanej z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości. Z przyczyn rodzinnych zgłębiająca tematykę edukacyjną i osób z niepełnosprawnościami.

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Tematy: kobietyspółkadobórWoman on Boards
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